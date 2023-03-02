Đêm tân hôn, chồng bất ngờ ‘lật bài ngửa’ tiết lộ nhu cầu đáng kinh hãi, nghe xong, tôi chỉ muốn bỏ về nhà mẹ đẻ ngay lập tức

Chồng ra nhiều điều kiện buộc lòng tôi phải 'ăn cây nào rào cây ấy'. Tôi phải làm sao khi bị chồng ép vào đường cùng thế này?

Vào đêm tân hôn, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì chồng nói ngày mai tôi đến cơ quan xin nghỉ việc, ở nhà chăm sóc mẹ chồng. Anh ấy bảo bố chồng lương tháng 13 triệu, còn tôi có 6 triệu, thế nên nghỉ việc ở nhà chăm sóc mẹ chồng để đỡ phải thuê người giúp việc. Với lại mấy tháng nữa bụng bầu to, sức khỏe yếu chẳng thể làm việc được, thế nên nghỉ ngay từ bây giờ cho được việc.

Tôi hỏi người giúp việc mọi ngày đâu rồi? Chồng bảo cho bác ấy nghỉ việc rồi, từ ngày mai đã có tôi, không cần người làm nữa. Nghe chồng nói mà tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Thế chồng lấy tôi về làm vợ hay làm giúp việc? Ảnh minh họa: Internet Chồng bảo mẹ bị bệnh nhiều năm nay, nằm một chỗ không thể phục vụ được, lúc nào cũng cần có người ở bên cạnh. Tôi cố gắng chăm sóc mẹ tốt, anh ấy sẽ ghi nhớ công ơn to lớn của vợ. Chồng còn hứa hàng tháng làm được bao nhiêu tiền sẽ đưa hết cho vợ quản lý, sẽ không để tôi chịu thiệt thòi.

Tôi thật thà nói với chồng là ngày học đại học, tôi bị tai nạn rất nặng, bố mẹ đã phải đi vay mượn tiền chữa bệnh cho tôi. Ra trường đã 2 năm nay mà tôi chưa trả hết nợ, giờ vội vã đi lấy chồng, để lại đống nợ cho bố mẹ, tôi không đành lòng. Anh ấy bảo con gái lấy chồng rồi phải theo nhà chồng, không có chuyện "ăn cây táo rào cây sung". Chồng bảo nếu tôi không ở nhà chăm sóc mẹ thì anh ấy sẽ ở nhà, để tôi đi làm nuôi chồng. Ảnh minh họa: Internet Khi tôi chấp nhận ở nhà thì chồng lại lật mặt, anh nói hàng tháng sẽ đưa cho tôi 5 triệu tiền chi tiêu trong gia đình, còn tiền dư chồng sẽ giữ để mua đất xây nhà. Anh sợ đưa cho tôi, tôi lại lén lút gửi cho bố mẹ đẻ. Tôi đã cầu xin chồng cho vợ 150 triệu để trả nợ. Tôi không muốn tuổi già của bố mẹ phải làm lụng vất vả trả nợ cho con gái. Sau khi trả xong, tôi sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ nhà chồng. Tôi đã nói đến thế rồi mà chồng không động lòng. Anh bảo là rể không có trách nhiệm trả nợ thay bố mẹ vợ. Tôi không biết làm sao để chồng chịu cho vợ số tiền đó đây?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-tan-hon-chong-bat-ngo-lat-bai-ngua-tiet-lo-nhu-cau-ang-kinh-hai-nghe-xong-toi-chi-muon-bo-ve-nha-me-e-ngay-lap-tuc-560867.html