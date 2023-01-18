Đêm nào bạn gái cũng chủ động đến nhà ‘bật đèn xanh’, trót lỡ ‘vượt rào’, tôi ngày càng ngờ vực trước thái độ đầy dạn dĩ của em

Tâm sự 18/01/2023 03:05

Bạn gái tỏ ra rất chủ động, mặc dù nói chưa quen ai nhưng tỏ ra vô cùng dạn dĩ khiến tôi thêm phần lo lắng.

Tôi năm nay 27 tuổi, bạn gái tôi hiện là sinh viên năm 3 một trường đại học. Chúng tôi yêu nhau được gần 1 năm.

Cả hai chúng tôi đều là dân ở tỉnh nhưng nhà tôi có điều kiện, nên sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi xin được việc làm ở Hà Nội bố mẹ cũng mua cho tôi một căn chung cư để tiện sinh hoạt.

Thời gian yêu Hồng tôi cũng đưa cô ấy về chơi suốt. Nhưng phải nói thật, tôi là người khá truyền thống, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ phát sinh quan hệ trước hôn nhân, nhất là đối với Hồng, tôi yêu em thật lòng nên cũng muốn giữ gìn cho em. Tôi rất sợ vì những thú vui nhất thời, sau này nhớ không cưới được thì thiệt thòi cho em.

Thế nhưng ngược lại với suy nghĩ của tôi. Hồng có vẻ bạo dạn, nói đúng ra thì e chủ động, bật đèn xanh với tôi.

Tôi ở một mình, đêm nào Hồng cũng sang ngủ cùng. Tất nhiên có người yêu tôi cũng thích, nhưng Hồng thường xuyên gợi ý chuyện đó trong khi tôi chưa muốn.

Đêm nào bạn gái cũng chủ động đến nhà ‘bật đèn xanh’, trót lỡ ‘vượt rào’, tôi ngày càng ngờ vực trước thái độ đầy dạn dĩ của em - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có lần hai đứa đi du lịch 2 ngày 1 đêm. Hôm ấy trong khách sạn, chính Hồng là người chủ động. Đêm đó là lần đầu tiên tôi với Hồng gần gũi nhau. Thật sự mà nói, tôi là thằng đàn ông, kiềm chế giỏi lắm cũng chỉ có mức độ, nhất là khi bạn gái cứ chủ động.

Thời gian gần đây, Hồng thường xuyên rủ tôi không dùng biện pháp cho "thoải mái". Tôi cảm thấy rất ngờ vực, kiểu như cô ấy đang cố tình để dính bầu thì phải.

Từ chối Hồng thì tôi không thể, tại tôi sợ cô ấy bảo tôi chán rồi lạnh nhạt. Nhưng thực sự thời điểm này tôi không muốn để xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Tôi nên làm gì đây?

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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