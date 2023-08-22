Đêm hôm khuya khoắt, vừa mới gần gũi xong đã bị chồng tát 2 cái như trời giáng, tôi cắn răng chịu đựng âm thầm làm một việc khiến anh ta ân hận cả đời

Tâm sự 22/08/2023 13:17

Tôi nhắm mắt đưa chân lấy người đàn ông mình vừa quen được 2 tháng, đó là người do cô họ mai mối công ăn việc làm ổn định, gia đình có điều kiện nhìn vẻ bề ngoài khá được năm nay đã 33 tuổi.

Tôi năm nay 27 tuổi, tính ra còn trẻ nhưng cha mẹ lại khá cổ hũ vì thế ép lấy chồng, thậm chí mẹ tôi còn mang cái chết ra để dọa nếu tôi không kết hôn.

Thế là tôi nhắm mắt đưa chân lấy người đàn ông mình vừa quen được 2 tháng, đó là người do cô họ mai mối công ăn việc làm ổn định, gia đình có điều kiện nhìn vẻ bề ngoài khá được năm nay đã 33 tuổi.

Đêm hôm khuya khoắt, vừa mới gần gũi xong đã bị chồng tát 2 cái như trời giáng, tôi cắn răng chịu đựng âm thầm làm một việc khiến anh ta ân hận cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những tưởng anh chồng với tính cách hòa đồng thân thiện nhiều tuổi hơn sẽ biết cách chăm chút nuông chiều ai ngờ ngày sau khi đồng ý cưới anh ta tỏ ra khá chặt chẽ từ chi tiêu tới ăn uống nhưng tôi lại tự nghĩ rằng cũng chả sao vun vén vào gia đình cả.

Để rồi đến đêm tân hôn ấy, anh ta nghĩ tôi lừa anh ta vào tròng nên tôi bị ăn ngay 2 cái tát.

Tôi oán hận vô cùng chẳng hiểu sao, ôm mặt khóc và đi ngủ ngay sau đó.

Đêm hôm khuya khoắt, vừa mới gần gũi xong đã bị chồng tát 2 cái như trời giáng, tôi cắn răng chịu đựng âm thầm làm một việc khiến anh ta ân hận cả đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi tôi âm thầm lên kế hoạch để riêng về tiền bạc anh ta là con 1 thế nên cha mẹ khá giả cho rất nhiều tiền vàng khi cưới tôi cũng cất riêng.

Anh ta đối xử với tôi chẳng ra gì, tôi cắn răng chịu đựng hơn 1 năm lúc đó tôi đã sinh được cậu con trai bụ bẫm, tiền để riêng cũng nhiều mua được 1 căn hộ riêng cho hai mẹ con và tôi quyết định ly hôn.

Ai cũng ngỡ ngàng có lẽ anh ta cũng vậy nhưng tôi đưa ra những lý do bằng chứng anh ta hành hạ tôi ngược đãi tôi thậm chí đánh đập tôi và thế là anh ta phải trả giá cho những lỗi đã gây ra, tôi làm thế có đúng không, nghĩ lại cũng thương con còn quá bé, tôi nên làm sao đây?

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