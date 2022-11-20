Được hôm thảnh thơi nhờ chồng chăm con để đi làm tóc, mẹ chồng bóng gió: "Nhà này giờ có bà dâu" nhưng vừa dứt lời thì bà tối mặt khi người này lên tiếng

Tâm sự 20/11/2022 23:12

Đến cuối tuần vừa rồi, tranh thủ có Huy ở nhà trông con giúp, Trang ra tiệm làm lại tóc, sơn móng tay. Quán đông, Trang phải chờ khá lâu, tới đầu giờ chiều mới song.

Trang với Huy cưới nhau tính tới nay cũng được 6 năm, cuộc sống hôn nhân khá bình yên, suôn sẻ. Song cuối năm ngoái, do thấy mẹ sức khỏe kém đi, Huy quyết định bàn với vợ đón bà lên trên thành phố sống cùng thì cuộc sống của cô bắt đầu bị đảo lộn. Tất cả cũng chỉ vì mẹ chồng nàng dâu không hợp tính.

Trang chia sẻ rằng, Huy chồng cô là con trai duy nhất trong nhà nên chuyện vợ chồng cô đón cụ lên chăm sóc là việc đương nhiên, cô chưa bao giờ có ý lảng tránh. Có điều mẹ chồng Trang sống suy nghĩ nhiều khi còn cổ hủ, lạc hậu thành thử trong sinh hoạt hàng ngày đôi khi cũng có những va chạm, bất đồng khiến Trang không tránh khỏi căng thẳng.

Nếp sinh hoạt của Trang có những cái phóng khoáng đặc trưng riêng. Mẹ Huy không hiểu được điều ấy, bà nhìn nhận đánh giá con dâu theo lối cổ hủ của thời các cụ. Chẳng hạn thấy con dâu sáng ngủ dậy muộn hay ăn xong để chồng rửa bát quét nhà là bà khó chịu ra mặt.

Được hôm thảnh thơi nhờ chồng chăm con để đi làm tóc, mẹ chồng bóng gió: 'Nhà này giờ có bà dâu' nhưng vừa dứt lời thì bà tối mặt khi người này lên tiếng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trang kể, có hôm cuối tuần được nghỉ, vì biết bố mẹ chồng quen ăn sáng đúng giờ cô vẫn dậy nấu rồi lại vào nằm. Thế mà mẹ Huy dằn dỗi gõ cửa mắng con dâu: "Con là phụ nữ kiểu gì mà ngủ tới trưa, chẳng ra thể thống gì. Bố mẹ chồng dậy rồi, con dâu vẫn chùm chăn ngủ. Không ai chấp nhận được".

Bị mẹ chồng chỉ trích Trang cũng ấm ức nhưng biết tính bà thế rồi, cô đành nín nhịn dạ vâng. Cũng may Huy là người hiểu chuyện tâm lý nên cô cũng đỡ. Nhiều hôm thấy mẹ cằn nhằn nhiều, anh lại nhẹ nhàng động viên vợ: "Mẹ già khó tính, lại quen nếp sinh hoạt ở quê nên vậy. Em đừng để bụng, để từ từ anh giải thích với bà".

Đến cuối tuần vừa rồi, tranh thủ có Huy ở nhà trông con giúp, Trang ra tiệm làm lại tóc, sơn móng tay. Quán đông, Trang phải chờ khá lâu, tới đầu giờ chiều mới song. Sợ mẹ chồng thấy đi lâu sẽ nói, Trang tí tí lại nhắn tin, gọi điện nhờ chồng nấu nướng, quán xuyến nhà cửa cho.

Vậy mà lúc cô về, vừa nhìn con dâu có tóc mới, móng tay tô màu, mẹ Huy nguýt dài: "Ra là bỏ con cho chồng trông để đi làm đầu làm đầu tóc cơ đó. Nhà này đúng là có 'bà dâu' chứ con dâu nỗi gì. Mà có chồng con rồi, làm đẹp cho ai ngắm nữa. Hay định ra ngoài ong bướm, tơ tưởng gì chăng?".

Được hôm thảnh thơi nhờ chồng chăm con để đi làm tóc, mẹ chồng bóng gió: 'Nhà này giờ có bà dâu' nhưng vừa dứt lời thì bà tối mặt khi người này lên tiếng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bà nói làm Trang nghệt mặt, không biết đáp lại thế nào. May Huy đứng bên trong phòng nghe hết những lời mẹ nói, anh liền lên tiếng: "Sao mẹ lại nói thế. Vợ con đi làm, có sự nghiệp, ra ngoài tiếp xúc với nhiều người đương nhiên phải chỉn chu, chú trọng hình thức bề ngoài. Với lại có vợ đẹp, con càng hãnh diện chứ sao. Miễn cô ấy vẫn tròn trách nhiệm bổn phận đối với gia đình.

Bây giờ xã hội hiện đai, phụ nữ không phải là chỉ biết quẩn quanh lo bếp núc, hi sinh mọi thứ cho chồng con, bản thân không được hưởng thụ như các bà các mẹ trước đây đâu mẹ. Đàn ông cũng thế, ngoài việc xã hội về nhà cũng nên giúp đỡ chia sẻ công việc với vợ. Như thế mới bình đẳng, gia đình mới hạnh phúc bền lâu được mẹ ạ".

Con trai nói vậy khiến mẹ chồng Trang im lặng không cằn nhằn thêm. Trang để ý từ sau hôm ấy, mẹ Huy dường như cũng có cái nhìn thoáng hơn với con dâu, không kiểu xét nét để ý cô như trước. Nhờ thế mà quan hệ mẹ chồng nàng dâu của Trang cũng dần thoải mái, thân thiện hơn.

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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