Đức học ở trường Bách khoa còn tôi học ở khoa tiếng Anh ở trường Ngoại ngữ, nhưng không vì khoảng cách địa lí mà chúng tôi xa nhau. Kì nghỉ hè hết năm thứ nhất, trên chuyến tàu về quê Đức đã chủ động nói lời yêu tôi.

Suốt mấy năm học cấp III ở trường huyện, tôi và Đức luôn chung tổ, chung bàn. Đông học giỏi mấy môn toán, lí, hóa còn tôi lúc nào cũng đạt điểm cao môn văn và ngoại ngữ nên chúng tôi giúp nhau có hiệu quả cho đến ngày cả hai cùng thi đỗ vào trường đại học.

Bố mẹ đôi bên rồi anh trai tôi và chị gái của Đức cũng hết lòng ủng hộ mối quan hệ gắn bó của chúng tôi. Để rồi sau khi tôi và Đức tốt nghiệp ra trường, có việc làm ổn định, gia đình hai bên đã tổ chức một đám cưới đầm ấm, đủ đầy cho chúng tôi.

Nghĩ hai đứa đã có tình bạn đẹp, đã hiểu nhau qua những tháng năm chung trường, chung lớp, vả lại thực lòng tôi cũng dành cho Đức sự cảm mến bấy lâu, nên tôi vui vẻ gật đầu ưng thuận.

Vợ chồng trẻ, kinh tế chưa cho phép có nhà riêng, tuy vậy với căn hộ khép kín thuê được ngay gần công ty tôi làm việc, cũng khiến sinh hoạt của chúng tôi thuận lợi thoải mái. Tôi là nhân viên đảm nhiệm việc dịch tài liệu tiếng Anh ra tiếng Việt và ngược lại cho công ty, còn Đức là kĩ sư về thiết bị điện máy cho siêu thị.

Tôi làm theo giờ hành chính còn Đức phụ thuộc vào hàng hóa nhập về của siêu thị, nên chuyện Đức vắng nhà không làm tôi phải lo lắng hay thắc mắc gì. Thỉnh thoảng có dịp về quê tôi cũng nghe bố mẹ chồng nhẹ nhàng gần, xa nhắc chuyện sớm cho bố mẹ có cháu đích tôn.

Nhưng tôi và Đức nghĩ vợ chồng còn ít tuổi, kinh tế chưa tích lũy được bao nhiêu, nên chúng tôi đồng lòng hứa hẹn để bố mẹ yên tâm, chứ thực ra hai vợ chồng nghiêm túc thực hiện kế hoạch để vài năm nữa mới sinh em bé.

Giấu gia đình chuyện hoãn mang bầu được gần một năm thì không may bố chồng tôi bệnh nặng, Đức sợ bố không qua khỏi nên giục tôi có con để bố được lên chức ông nội cho ông an lòng.

Trời thương, nhờ thầy, nhờ thuốc bố chồng tôi, còn tôi cũng có tin vui để báo cho Đức và đôi bên gia đình khi tôi mang bầu được 3 tháng. Những ngày đầu thấy tôi mệt mỏi vì nghén Đức tỏ ra xót xa, quan tâm hết sức đến vợ. Đi làm thì thôi, chứ về tới nhà mọi việc Đức đều làm hết chỉ để tôi có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn.

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Thế nhưng cái bầu ngày càng lớn thì tôi cảm nhận Đức càng ít ở nhà, anh luôn có việc khi làm thêm kiếm thu nhập để lo cho con, khi siêu thị mới nhập loại máy mới cần anh kiểm định chất lượng…Chuyện quan hệ tế nhị giữa vợ chồng dứt hẳn với lí do sợ…ảnh hưởng đến con?

Còn 20 ngày nữa là đến hẹn dự sinh, tôi tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng để đón em bé ra đời. Thấy áo khoác của chồng treo trên móc, tiện thể tôi đem giặt luôn cho sạch sẽ.

Tôi thật sự choáng váng vì khi lục túi áo để bỏ mấy thứ lặt vặt của chồng trước khi cho vào máy giặt, tôi thấy có đến 4,5 vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp cùng cả hộp bao cao su, mà ngày vợ chồng mặn nồng chúng tôi không bao giờ phải dùng vì tôi uống thuốc tránh thai theo tháng…Nếu chồng tôi không ngoại tình thì những thứ này chồng trữ để làm gì?