Đi làm xa nhưng tôi không gửi tiền cho vợ vì sợ cô hoang phí, lúc về nhà nhìn thấy món đồ cô đang cầm trên tay mà tôi lặng cả người

Tâm sự 07/02/2023 23:36

Đi được 3 tháng tôi có về thăm vợ, sau lần đó thì cô ấy mang thai. Tôi nghĩ em bé vẫn trong bụng không tiêu tốn gì nên kệ vợ tự lo.

Khi đi làm xa, tôi đã hỏi ý kiến vài người thân quen, rằng chồng lo lắng đề phòng vợ ở nhà mà không gửi tiền về thì có sai không? Bạn bè, người thân đều cùng suy nghĩ với tôi. Vợ tôi ở nhà lương 5 triệu cũng đủ mình cô ấy chi tiêu rồi, không cần chồng phải gửi về thêm. 

Có nhiều tiền trong tay, vợ lại tiêu hoang phí không biết tiết kiệm, tệ hơn nữa có khi còn sinh tật phản bội chồng. Lúc ấy tôi mất cả vợ cả tiền hay sao? Bởi thế mà khi đi làm xa tôi nói với vợ là công việc khó khăn, đến cuối năm người ta mới trả lương một thể. Cô ấy tin chồng không nghi ngờ gì cả. 

Đi được 3 tháng tôi có về thăm vợ, sau lần đó thì cô ấy mang thai. Tôi nghĩ em bé vẫn trong bụng không tiêu tốn gì nên kệ vợ tự lo. Cô ấy vẫn vui vẻ thoải mái, bảo tôi không cần lo lắng ở nhà.

Đi làm xa nhưng tôi không gửi tiền cho vợ vì sợ cô hoang phí, lúc về nhà nhìn thấy món đồ cô đang cầm trên tay mà tôi lặng cả người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm qua tôi về thăm nhà lần thứ hai, vợ tôi đã mang thai được 5 tháng rồi. Tôi không báo trước với cô ấy vì quyết định về khá đột ngột. Cuối tuần nên vợ được nghỉ, khi tôi về bắt gặp cô ấy đang khâu vá. Không hiểu cô ấy khâu cái gì, tôi mới hỏi thăm thì phải lặng người khi nhận được câu trả lời. 

Hóa ra vợ tôi xin quần áo cũ, váy vóc người khác không mặc đến nữa, mang về cắt ra khâu lại thành váy bầu để mặc! “Bầu có mấy tháng thôi, mua đồ mới cũng không cần thiết, phí tiền lắm nên em mới tự khâu. Giá kể có chiếc máy may thì tốt nhưng lại tốn một khoản tiền…”, cô ấy cười nói. 

Tôi nhìn mảnh vải trên tay vợ vừa cắt ra từ chiếc váy cũ mà trong lòng xót xa vô cùng. Mảnh vải đã sờn, phai màu, có chỗ còn dính vết bẩn mờ mờ, chắc vợ giặt nhưng không sạch được. Vậy mà cô ấy vẫn vui vẻ khâu lại thành váy bầu cho bản thân mặc. Nhìn nụ cười hạnh phúc của cô ấy, chắc hẳn là vì nghĩ đến con, tôi sụp xuống xin vợ tha lỗi và thú nhận mọi chuyện.

Đi làm xa nhưng tôi không gửi tiền cho vợ vì sợ cô hoang phí, lúc về nhà nhìn thấy món đồ cô đang cầm trên tay mà tôi lặng cả người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vợ giận tôi nhưng cuối cùng cô ấy vẫn tha thứ cho chồng. Tôi ân hận quá. Chúng tôi không mất tiền thuê nhà (bố mẹ tôi đã về quê hưởng tuổi già để lại căn nhà cũ cho hai vợ chồng ở). Thế nhưng 5 triệu/ tháng thực sự quá ít ỏi. Tìm hiểu tôi mới biết dù trong bụng mẹ nhưng em bé cũng đã cần nhiều khoản chi phí như khám thai, thuốc bổ, sữa bầu và cả đồ dùng dành cho thai phụ… Chưa nói tiền ăn uống sinh hoạt của vợ cũng tăng lên vì cô ấy cần bồi dưỡng cho thai nhi khỏe mạnh. Bảo sao vợ tôi phải tiết kiệm như thế! 

Nghĩ lại cuộc sống của mình trong chỗ làm thoải mái hơn vợ rất nhiều, tiền lương thì vẫn đang để trong ngân hàng tiết kiệm, còn cô ấy phải chắt bóp khổ sở mà áy náy vô cùng. Tôi làm chồng, làm cha lại để vợ con mình khổ như thế đấy. Trước mắt tôi muốn mua tặng vợ ít đồ dành cho bà bầu. Xin hỏi có những món đồ gì cần thiết cho phụ nữ trong thai kỳ? 

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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