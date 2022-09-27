Tay tôi run run, cứ thấy cổ miệng nghẹn lại, nước mắt rơi không dứt. Người chồng tôi tin tưởng và yêu thương bao lâu nay hóa ra lại lừa dối sau lưng tôi.

Tôi và chồng lấy nhau đã được 5 năm, có với nhau một công chúa xinh xắn. Chúng tôi yêu nhau khoảng 2 năm rồi mới tiến tới hôn nhân Vì vậy căn bản cũng vì yêu nhau mà muốn gắn bó với nhau cả đời. Chồng tôi lại là người đàn ông hiền lành, sống có trách nhiệm, luôn hết lòng lo toan cho gia đình và họ hàng hên bên. Lấy được người chồng như anh, tôi cũng đã thấy may mắn rồi. Chồng tôi làm ở phòng kinh doanh, công việc cũng rất tiến triển. Tôi thì lại làm bên marketing nên thường xuyên phải đi công tác đó đây. Nhưng suốt 5 năm làm vợ chồng chưa lúc nào tôi bất an khi xa nhà. Chồng tôi một lòng chung thủy giúp tôi lo việc nhà, lúc nào cũng khiến tôi an tâm tập trung cho công việc. Một tháng gần đây tôi cũng có lịch công tác như mọi năm. Lần nay theo kế hoạch là tôi đi khoảng 2 tuần nhưng vì kế hoạch đột ngột thay đổi nên chỉ mới một tuần là tôi trở về. Tôi không báo cho chồng biết. Chỉ khi đến gần tiệm tạp hóa gần nhà mua đồ, tôi gọi về hỏi anh nhà có còn gia vị nấu ăn không để tôi mua luôn. Vài phút sau đó tôi mới về tới nhà.

Ảnh minh họa: Internet Vừa mở cửa ra thì tôi đã bất ngờ khi thấy bàn ăn đầy thức ăn và rượu vang. Trong nhà lại có nến và hoa rất lãng mạn. Tôi hỏi chồng thì anh bảo muốn bất ngờ tổ chức tiệc cho tôi, hâm nóng tình cảm vợ chồng. Tôi hỏi sao anh biết tôi về hôm nay, anh chỉ cười cười rồi nói anh có “nội gián”. Chồng tôi còn nói anh gửi con bên nội để hai vợ chồng có không gian riêng cho nhau. Khỏi phải nói lúc đó tôi vui và hạnh phúc nhường nào. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua một đêm đầy ngọt ngào. Tôi đã nghĩ, từ đây, tình cảm vợ chồng tôi càng ngày một thắm thiết và gắn kết hơn.

Tôi vẫn tin như thế cho đến mấy ngày hôm sau. Chồng tôi đi tắm và để điện thoại ở ngoài. Lúc đó đã gần 10 giờ đêm nhưng vẫn có tiếng chuông tin nhắn đến. Thường thì tôi không có thói quen quản lý tin nhắn của chồng, vì tôi hoàn toàn tin tưởng anh. Nhưng ngay lúc đó, linh cảm của người vợ lại trỗi dậy trong tôi. Tôi cầm điện thoại lên đọc tin nhắn và cả người run lên vì quá sốc: - Anh phải đền bù cho em đó! Hôm đó là sinh nhật của em mà! - Anh thương, anh sẽ đền không thiếu gì. Anh đâu biết vợ anh về sớm vậy đâu. Ngoan, sang tuần anh mua quà bù đắp nhé! Tay tôi run run, cứ thấy cổ miệng nghẹn lại, nước mắt rơi không dứt. Người chồng tôi tin tưởng và yêu thương bao lâu nay hóa ra lại lừa dối sau lưng tôi. Hóa ra nào có phải anh vì tôi mà tạo bất ngờ, muốn tôi vui và hạnh phúc đâu. Tất thảy là anh chuẩn bị cho cô nhân tình của mình. Anh ta dẫn người phụ nữ khác về mái ấm tôi một lòng vun đắp, nằm trên chiếc giường ngủ của vợ chồng tôi. Sự phản bội này quá tàn nhẫn. Lòng tôi vừa đầy tổn thương, hận thù lại hoang mang không dứt. Tôi nên vạch trần bộ mặt bội bạc của chồng? Hay phải làm thế nào đây? Tôi thật sự quá đau lòng để suy nghĩ được gì khác...

Thấy vợ về, chồng kéo bồ trốn dưới gầm giường rồi hoảng hồn, sốc ngất với món quà vợ để sẵn dưới đó cho hai người… Nghe tiếng cửa mở, chồng chị hoảng hốt, nhìn quanh chỉ còn gầm giường là nơi lý tưởng cho cả hai kẻ lén lét ngoại tình này. Thấy thế anh để cô nhân tình trốn dưới gầm giường, còn mình khoác vội bộ đồ ở nhà để ra đón chị:

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