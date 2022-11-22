Đến chơi nhà bạn trai, chị gái anh tiết lộ 'bí mật tày đình' khiến tôi 'hồn bay phách lạc' ngay lập tức

Ngày hôm kia, sau khi ăn bữa trưa xong, Trung lên phòng nằm chơi game, còn tôi vào phòng chị Trang chơi. Hai chị em nói chuyện rất vui vẻ và thoải mái. Sau đó chị Trang bất ngờ tiết lộ bí mật về Trung cho tôi biết. Thì ra bạn trai tôi không có việc làm, suốt ngày chỉ biết ngửa tay xin tiền chị gái và bố mẹ. Nhiều lần gia đình đã khuyên bảo Trung đi làm kiếm tiền nhưng anh ấy ham chơi lười làm, chỉ muốn hưởng thụ mà không muốn bỏ sức ra làm việc.

Tôi và Trung yêu nhau đến nay được 4 tháng, thỉnh thoảng anh đưa tôi về chơi nhà. Bố mẹ và chị gái anh ấy đều rất quý và coi tôi như người thân trong nhà.

Chị Trang mong tôi hãy dùng tình yêu mà tác động vào Trung để anh ấy chịu đi làm. Chị ấy thật sự rất mệt mỏi khi tháng nào cũng phải cho Trung hơn 10 triệu tiền tiêu xài.

Tôi bảo chị đừng cho tiền nữa, để anh ấy đói khắc phải đi làm. Thế nhưng mỗi lần không cho tiền là Trung lại nhịn ăn hoặc làm đau bản thân. Chứng kiến cảnh đó gia đình chị Trang không chịu được nên đành chiều theo yêu cầu của Trung.

Vậy mà từ trước đến nay đi đâu Trung cũng khoe là đang làm công việc IT, ngồi nhà cũng kiếm được tiền. Tôi mà lấy anh ấy về không phải đi làm chỉ việc ở nhà ăn rồi nuôi con. Thì ra tất cả chỉ là giả dối, nếu chị Trang không nói thật thì bạn trai định lừa dối tôi đến khi nào đây!

Tối hôm qua khi Trung mang tặng tôi một món quà, tôi đã từ chối thẳng thừng. Tôi nói chỉ nhận quà nếu là tiền do chính bàn tay anh ấy làm ra. Tôi bảo đã biết hết tất cả và yêu cầu từ ngày mai Trung phải đi làm kiếm tiền, nếu không thì chia tay.

Trung ngồi xuống ghế buồn rầu nói là anh ấy cũng muốn đi làm lắm, ăn bám nhiều nhục lắm nhưng không có tay nghề ai mà chịu nhận. Một người đàn ông gần 30 tuổi mà không có tay nghề gì, không biết làm gì để kiếm tiền.