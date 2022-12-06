Đêm tân hôn, thấy tôi bước ra với chiếc váy ren quyến rũ, chồng bất ngờ lao vội đến ôm chầm nhưng lại xin lỗi rối rít rồi hớt hải chạy đi

Quan trọng hơn, anh nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Dù vậy chuyện tình chị em giữa chúng tôi vẫn nhận được nhiều lời chúc phúc từ mọi người.

Tôi hơn 30 tuổi tôi vẫn chưa có chồng. Họ hàng giới thiệu tôi với người này người nọ nhưng tôi đều không ưng. Người lương cao thì khoa trương. Người lương thấp lại không có chí tiến thủ. Khi tan hẹn tôi thường nói thẳng về điều họ chưa tốt nên sau đó cũng không làm bạn được. Nên khi nhận lời tỏ tình từ anh, tôi vui thì ít mà ngạc nhiên thì nhiều. Anh là nhân viên mới của công ty tôi nhưng rất có năng lực và đang được sếp cất nhắc. Quan trọng hơn, anh nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Dù vậy chuyện tình chị em giữa chúng tôi vẫn nhận được nhiều lời chúc phúc từ mọi người.

Yêu nhau nửa năm, tôi phát hiện anh vẫn liên lạc với người yêu cũ thường xuyên. Họ thậm chí còn ôn lại những kỷ niệm ân ái cũ. Tôi từng nghe mẹ anh kể về cô ta bằng những từ ngữ không thiện cảm. Cô ta ham giàu, bỏ anh theo người khác. Anh mất cả năm mới nguôi ngoai được nỗi đau đó. Thế mà giờ họ lại nói chuyện với nhau như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ảnh minh họa: Internet Lần đó tôi cương quyết chia tay. Anh năn nỉ, giải thích đủ đường và tuyên bố cứng rắn sẽ không nói chuyện với cô ta nữa. Bố mẹ tôi cũng khuyên tôi bỏ qua vì chuyện không đáng gì, tuổi tôi cũng cao rồi. Tôi chủ động nhắn tin cho cô ta, nói rõ mọi chuyện, đề nghị cô ta không làm phiền người yêu tôi nữa. Không ngờ cô ta còn thách thức và tuyên bố sẽ cướp anh vào đêm đáng nhớ nhất của tôi. Tức lắm nhưng tôi cố kiềm chế vì không muốn đôi co với một người thiếu sĩ diện.

Sau đó một tháng, chúng tôi đăng ký kết hôn rồi tổ chức đám cưới. Đêm tân hôn, tôi cố tình chọn cái váy ngủ đỏ ren tuyệt đẹp và quyến rũ. Tôi còn trang điểm nhẹ và dùng nước hoa cho thơm. Tưởng tượng cảnh chồng hăm hở, cuồng nhiệt, tôi lại cười thầm. Ấy thế mà khi từ phòng tắm ra, tôi ngạc nhiên thấy chồng mặc đồ chỉnh tề, dáng vẻ nôn nóng. Vừa thấy tôi anh đã lao tới ôm rồi xin lỗi. Anh nói Ngân mới gặp tai nạn và đang đợi anh đến giúp. Tôi sửng sốt. Ngân là tên người yêu cũ của anh. Cô ta đang thực hiện lời thách thức hôm đó. Tôi kéo chồng lại, không cho anh đi cũng như kể chuyện hôm đó cho anh nghe. Thế nhưng chồng tôi không tin. Anh hất tay tôi ra và mắng tôi ác độc. Chẳng có người con gái nào dám lấy mạng sống ra để thách thức người khác cả. Nói rồi anh vội vã đi ngay. Ảnh minh họa: Internet Một lúc sau, cô ta nhắn tin cho tôi bằng giọng đắc ý. Cô ta nói đã cướp được anh đi ngay khi chúng tôi chuẩn bị chuyện chăn gối. Tôi cười trong nước mắt. Đêm tân hôn, chồng bị người cũ cướp đi mất, còn tôi ôm gối khóc uất hận suốt đêm. Sáng mai tôi sẽ làm đơn ly hôn. Tôi không sợ mang tiếng mới lấy chồng đã bỏ. Tôi chỉ sợ bố mẹ buồn lòng vì con gái cao số quá. Giờ tôi nên quyết định thế nào đây?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dem-tan-hon-thay-toi-buoc-ra-voi-chiec-vay-ren-quyen-ru-chong-bat-ngo-lao-voi-den-om-cham-nhung-lai-xin-loi-roi-rit-roi-hot-hai-chay-di-531136.html