Đêm tân hôn chưa kịp động phòng, mẹ chồng bắt nộp hết thứ này kèm lời tiết lộ bí mật khiến tôi 'choáng váng'

Về làm dâu nhà chồng tôi rất ấn tượng với bố chồng tôi hiền lành, quan tâm đến các con. Trong khi mẹ chồng tôi bên ngoài thì niềm nở, nhưng thực ra rất ghê gớm, để ý con dâu từng chút một.

Mẹ chồng tôi giọng điệu vừa thúc giục, vừa nịnh nọt: "Cứ đưa cho mẹ giữ kẻo bị mất, tiêu pha hoang phí. Có việc gì thì bảo mẹ đưa cho. Mà cưới xin mẹ cũng chi phí rất nhiều tiền, để trả các khoản chi, còn lại sẽ đưa lại cho con sau. Mẹ con đi đâu mà thiệt, tính toán với nhau làm gì". Thấy mẹ chồng có vẻ vô lý, tôi xin mẹ cho giữ lại đồ hồi môn bố mẹ đẻ và các anh chị ruột cho. Mẹ chồng không đồng ý, bà tỏ thái độ tức giận, mắng con dâu: "Tôi tốn kém bao nhiêu tiền rước cô về, có mấy đồng bạc mà dám kì kèo với mẹ chồng sao? Trước đây thế nào thì tôi kệ, từ bây giờ đã là dâu nhà này thì người hay tiền bạc cũng của nhà này hết. Phải nộp hết cho tôi, đưa lại bao nhiêu hay không đưa là quyền của tôi".

Mẹ chồng tôi bực bội như vậy, tôi cũng đang mệt mỏi trong người nên nín nhịn cho xong. Thấy con dâu buồn, mẹ chồng tôi dỗ dành: "Ấm ức mà làm gì, giờ một nhà rồi, sướng khổ có nhau. Mà mẹ nói cho con một điều, chồng con nó là con riêng của mẹ. Mẹ chỉ tiết lộ cho con biết thôi, vì thế biết điều mà sống với nhau. Nếu chuyện này ai mà biết được thì không chỉ mẹ mà vợ chồng con cũng phải ra khỏi cái nhà này. Ngoan ngoãn, biết điều thì có khi sau này được chia đất, chia nhà, còn không thì tất cả tay trắng". Ảnh minh họa: Internet

Nghe mẹ chồng tiết lộ điều bí mật, tôi bủn rủn tay chân, không ngờ chồng tôi không phải là con đẻ của bố chồng tôi. Về làm dâu nhà chồng tôi rất ấn tượng với bố chồng tôi hiền lành, quan tâm đến các con. Trong khi mẹ chồng tôi bên ngoài thì niềm nở, nhưng thực ra rất ghê gớm, để ý con dâu từng chút một. Ấm ức vì bị mẹ chồng thu hết tiền vàng hồi môn, tôi còn nhận thêm tin sốc về thân phận thực sự của chồng tôi. Hàng ngày đối diện với bố chồng, tôi có cảm giác mình như đang sống rất giả tạo. Tôi không thể sống như trước được vì trong lòng vẫn còn chút ngại ngùng, thấy có lỗi với bố chồng khi không thể nói ra điều bí mật của mẹ chồng. Mới đầu tôi hơi khó hiểu lý do mẹ chồng tự dưng nói ra bí mật, nhưng rồi sớm biết vì sao. Mẹ chồng đã dùng chính sự thật của chồng tôi để dọa dẫm, ép buộc con dâu phải tuân thủ bà. Thỉnh thoảng, mẹ chồng còn dọa dẫm nếu tôi tiết lộ sự thật thì bà sẽ một mực phủ nhận và đuổi con dâu ra khỏi nhà. Nếu bại lộ, tương lai của chồng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bây giờ tôi thực sự cần tiền để làm ăn, có kế hoạch ra ngoài ở riêng. Tôi phải làm gì để mẹ chồng trả lại tiền, vàng hồi môn đã cầm của tôi? Thấy áy náy trước bố chồng, tôi có nên nói ra sự thật cho của mẹ chồng cho ông biết?

Cuối tuần được nghỉ ngơi, dọn bể cá của chồng thì phát hiện một hộp nhỏ, tôi tá hỏa khi thứ gì đó màu đỏ rơi ra Sáng nay được nghỉ làm nên tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Thấy bể cá của chồng bám đầy bụi, tôi bèn lau dọn giúp anh. Khi lau bụi và mạng nhện phía dưới bể, tôi ngạc nhiên phát hiện ra bên dưới có một cái hộc nhỏ đã bị khóa.

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