Đêm nào 2 giờ sáng, điện thoại chồng cũng rung bần bật, lén hôm anh ngủ say tôi đến mở ra xem để rồi rụng rời chân tay

Tâm sự 19/08/2023 09:16

Kết hôn xong, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Bố mẹ tôi hiền lành, tâm lý, tôi thoải mái như ở nhà bố mẹ đẻ mình vậy.

Ngày tôi quyết định lấy anh, bạn bè tôi ai cũng hỏi đã nghĩ kỹ chưa, anh là dân công trình, đi suốt như thế, liệu có chắc là sẽ chung thủy không. Người ta vẫn bảo, đi bao nhiêu công trình là có bấy nhiêu vợ, cẩn thận sau hối không kịp nữa.

Tôi nghe chỉ cười rồi để đấy, hơn ai hết tôi yêu anh, cũng một mực tin tưởng vào tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau. Lần đầu quen nhau, cũng trong một lần tôi đi xe bị ngã, anh đưa tôi vào viện cấp cứu, rồi còn tận tình chăm sóc tôi nhiều ngày sau đó. Sau khi tôi ra viện một thời gian cũng là lúc chúng tôi chính thức yêu nhau. Thời gian bên nhau, anh chiều chuộng tôi lắm, nâng niu tôi lắm, dù anh rất hay phải đi công trình xa nhưng thường xuyên liên lạc, gọi điện hỏi han tôi thường xuyên. Tình cảm của chúng tôi vô cùng tốt đẹp.

Đêm nào 2 giờ sáng, điện thoại chồng cũng rung bần bật, lén hôm anh ngủ say tôi đến mở ra xem để rồi rụng rời chân tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kết hôn xong, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Bố mẹ tôi hiền lành, tâm lý, tôi thoải mái như ở nhà bố mẹ đẻ mình vậy. Cuộc sống cứ thế mà êm đềm trôi qua. Tôi có bầu, sinh con, hạnh phúc dường như tăng thêm gấp bội.

Năm con tôi 2 tuổi, trong một lần chồng đi công tác về, tôi thấy anh có điện thoại, tôi vừa bắt máy thì bên kia im lặng rồi tắt đi, hai lần như thế tôi bỗng thấy bất an vô cùng. Tôi hỏi thì chồng nói chắc người ta nhầm máy mà thôi.

Từ lần đó, cứ tầm 2 giờ đêm là tôi lại thấy điện thoại anh rung. Tôi ngủ mơ màng tỉnh dậy thì lại thấy không có gì, hai ba hôm liền như thế, tôi bực mình, khó chịu lắm, nhưng hỏi thì chồng cứ dối quanh.

Anh về được mấy ngày rồi lại theo công trình suốt cả tháng, những ngày bình thường chồng vẫn gọi về đều đặn.

Cho đến đợt vừa rồi, anh hoàn thiện công trình nên lại được về, đêm hôm đó, tôi mất ngủ, còn anh thì ngủ say do mệt mỏi. Đang trằn trọc thì tôi thấy điện thoại anh rung lên, tôi mở ra đọc thì sững sờ khi thấy nội dung số đó nhắn là sẽ không buông tha cho chồng tôi, cho đến khi anh chịu trách nhiệm thì thôi.

Đêm nào 2 giờ sáng, điện thoại chồng cũng rung bần bật, lén hôm anh ngủ say tôi đến mở ra xem để rồi rụng rời chân tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi gọi chồng dậy, sau một hồi chối quanh co, cuối cùng anh thú nhận đã làm một người phụ nữ khác ở công trình có bầu, giờ cô ta đang bắt vạ. Tôi nghe xong thì rơi rụng chân tay, cảm giác sụp đổ hoàn toàn, nước mắt cứ thể chảy ra, rụng rời...

Chồng cầu xin tôi hãy cho anh cơ hội sửa sai, anh nói là do một lần anh uống say nên mới gây ra chuyện đó chứ chẳng có tình cảm gia cả. Tôi không tin chồng, tôi có phải đứa ngu đâu mà để anh qua mặt như thế. Anh không thích, không muốn thì ai ép được. Tôi đau đớn lắm, phải làm sao bây giờ đây. Mọi thứ đổ xuống đầu tôi quá bất ngờ, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào cảnh như này cả...

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Trước khi lấy chồng Lý còn nghe cô họ hàng nói: “Sao con dại thế, nghe đâu vợ cũ của ông Thức đó bị chồng bức chết đấy”.

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