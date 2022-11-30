Đêm hôm vợ bạn thân gọi sang nhà, mở cửa ra tôi chỉ thấy cô với chiếc khăn tắm khoác hờ, bản năng đàn ông trỗi dậy khiến tôi đưa ra quyết định khó khăn

Tâm sự 30/11/2022 23:45

Tôi không thể làm điều có lỗi với Thành được vì cậu ấy là bạn thân nhất của tôi. Nên dù cho bị vợ Thành mồi chài thì tôi vẫn sẽ không dễ dàng lung lay.

Tôi với Thành là bạn thân từ thời cấp 1. Hai đứa gần nhà nhau lại hợp tính nên đi đâu cũng có nhau. Có tôi là có nó. Ai cũng quen thuộc với điều đó. Bố mẹ tôi coi Thành như con trai và bố mẹ Thành cũng vậy.

Đến giờ, cả hai chúng tôi đều đã 28 tuổi, đều đã đi làm và có công việc tương đối ổn định. Thành tốt duyên hơn tôi nên đã cưới vợ vào năm ngoái. Mai, vợ cậu ấy là một tiểu thư con nhà giàu cao ráo, xinh đẹp.

Nhận được lời mời từ bạn, tôi thường xuyên đến nhà Thành chơi khi có thời gian rảnh. Lần đầu gặp tôi ở nhà, tôi đã thấy ánh mắt của Mai nhìn tôi có gì là lạ. Nói chính xác hơn là cô ấy cứ nhìn tôi mãi không thôi, vừa nhìn vừa khẽ nở nụ cười trông rất dâm đãng. Sau khi gặp tôi ở nhà, không biết Mai lấy đâu được số điện thoại của tôi và bắt đầu nhắn tin nói chuyện với tôi. Mai kể cho tôi mọi chuyện về vợ chồng cô ấy, từ ăn gì, đi chơi đâu, chuyện gì mà cãi nhau. Vì phép lịch sự, tôi chỉ đáp những câu lấy lệ như: “Ừ”, “Thế hả em”.

Đêm hôm vợ bạn thân gọi sang nhà, mở cửa ra tôi chỉ thấy cô với chiếc khăn tắm khoác hờ, bản năng đàn ông trỗi dậy khiến tôi đưa ra quyết định khó khăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người khác khi thấy tôi nhắn lại những dòng như vậy, chắc cũng phải tự hiểu rồi nhắn tin ít lại nhưng Mai thì khác hẳn. Cô ấy vẫn nhắn tin cho tôi ầm ầm, hỏi han, quan tâm đến tôi từng tý một chẳng khác gì người yêu. Nhắn tin với Mai, tôi cảm thấy tốn thời gian kinh khủng.

Tuy nhiên, điều khiến tôi thực sự “cạn lời” là Mai luôn tìm những lý do khác nhau để mời tôi đến nhà cô ấy. Ví dụ: "Anh có rảnh không, anh đến uống với chồng em vài ly đi. Em đã chuẩn bị chút đồ nhậu đây”, “Em với chồng không biết làm gì cuối tuần. Hay anh đến chở vợ chồng em đi chơi đi”.

Hôm trước, lúc gần 10 giờ đêm, Mai còn gọi điện cho tôi nói rằng Thành đang say rượu, chửi bới vợ khiến cô ấy rất sợ. “Anh mau đến giúp em với. Chỉ có anh mới có thể bảo được anh Thành thôi”, tiếng Mai nói trong điện thoại.

Giữa đêm tối, tôi vội vàng đến nhà Thành. Nào ngờ, khi tôi đến, chẳng thấy Thành đâu, chỉ thấy Mai ra mở cửa, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Mai nói Thành sau khi say xỉn đã bỏ đi đâu không biết. Tôi là trai chưa vợ, nhìn thấy Mai trong tình trạng như thế làm sao có thể ngăn được những phản ứng rất “bản năng” trên cơ thể.

Thấy tôi đến, Mai tay giữ khăn tắm, tay kéo tôi vào nhà để “nói chuyện”. Sợ người ngoài, nhất là bạn thân hiểu lầm nên tôi phải nói rằng đang có việc bận để chạy về nhà luôn.

Tối qua, Mai lại nhắn tin cho tôi. Trong tin nhắn, cô ấy than thở rằng chồng vô tâm lại “èo uột” khoản giường chiếu. “Em thấy chán quá, anh đến nói chuyện với em đi”, Mai nói.

“Còn chồng em thì sao?”, tôi hỏi.

“Đừng nhắc đến anh ấy nữa, em chán anh ấy lắm rồi”, Mai nhắn lại.

Đêm hôm vợ bạn thân gọi sang nhà, mở cửa ra tôi chỉ thấy cô với chiếc khăn tắm khoác hờ, bản năng đàn ông trỗi dậy khiến tôi đưa ra quyết định khó khăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thấy tôi nhắn lại rằng đang bận việc, không thể đến được, cô ấy nài nỉ, giận dỗi và nhắn rất nhiều tin khiến tôi cảm thấy rất phiền phức. Tôi đã cho số của Mai vào danh sách đen thì cô ấy lại lấy sim khác nhắn tin “khủng bố” tôi.

Tôi thực sự muốn kể chuyện này với Thành để cậu ấy có thể “chỉnh đốn” lại vợ nhưng là đàn ông với nhau, tôi thấy chuyện này tế nhị và khó nói quá. Tôi sợ làm Thành hiểu lầm rồi lại ảnh hưởng đến tình bạn của hai chúng tôi. Không biết giờ tôi nên làm sao để chấm dứt câu chuyện khó xử này. Mong các bạn cho tôi một lời khuyên.

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