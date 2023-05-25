Dắt con dâu tương lai đi mua đồ ăn, vừa quay lại đã thấy nó làm hành động ngấu nghiến trong quầy hàng, phản ứng phía sau khiến tôi sốc tột độ

Tâm sự 25/05/2023 12:13

Có lẽ, tôi chẳng thể nào chấp nhận dâu con xấu tính như thế này. Quyết định bắt con trai chia tay là điều đúng đắn.

Lần đầu tiên con trai đưa người yêu về ra mắt tôi đã rất mến cô gái đó, nhìn vừa xinh đẹp gương mặt lại hiền lành. Dù rất ưng nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu liệu bản chất con người cô gái đó có đẹp như vẻ ngoài không.

Con trai tôi hiện đang làm phó giám đốc trong công ty cổ phần, lương tháng cũng kha khá. Có nhiều bạn gái lắm nhưng chưa biết chọn ai nên con muốn tôi duyệt giúp xem cô nào được.

Thế là cứ lâu lâu con trai đưa về một người con gái, có cô thì xinh đẹp nhưng tính tình thì không chấp nhận được, có cô nhan sắc bình thường tính tình tạm ổn thì lại không xứng với con trai tôi.

Một ngày con trai cũng đưa được về một cô gái, nó bảo rất yêu người ấy muốn cưới làm vợ. Biết được con trai đã tìm được tình yêu của nó tôi mừng lắm nên không phản đối gì.

Dắt con dâu tương lai đi mua đồ ăn, vừa quay lại đã thấy nó làm hành động ngấu nghiến trong quầy hàng, phản ứng phía sau khiến tôi sốc tột độ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lần đầu tiên con trai đưa người yêu về ra mắt tôi đã rất mến cô gái đó, nhìn vừa xinh đẹp gương mặt lại hiền lành. Dù rất ưng nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu liệu bản chất con người cô gái đó có đẹp như vẻ ngoài không.

Con trai khen người yêu nấu ăn rất ngon nên tôi rủ cô gái đó đi siêu thị mua đồ về nấu. Suốt dọc đường chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, sự dí dỏm hài hước của con dâu tương lai đó khiến tôi cười mãi. Đúng là một cô gái hoàn hảo, điểm nào cũng đáng yêu, con trai tôi thật tốt số tìm được người yêu tuyệt vời như vậy.

Vào siêu thị đang mua đồ rau thì không thấy cô gái đấy đâu nữa tôi quay sang tìm thì thấy nó đang nhặt mấy cái kẹo socola vội vàng cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Đúng lúc đó có một cô nhân viên nhắc khéo là kẹo không được ăn thử.

Dắt con dâu tương lai đi mua đồ ăn, vừa quay lại đã thấy nó làm hành động ngấu nghiến trong quầy hàng, phản ứng phía sau khiến tôi sốc tột độ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô gái đó phớt lờ bỏ đi, lúc đó tôi nghĩ chắc tính tình con bé vẫn còn ngây thơ nên không chấp.

Do vào ngày chủ nhật rất đông nên mọi người xếp hàng tính tiền rất dài, cô gái ấy sốt ruột quá cầm giỏ hàng chạy lên đầu hàng, khiến những người phía sau la ó chửi mắng.

Thế nhưng cô gái ấy vẫn thản nhiên đứng chặn lối như không nghe thấy ai nói gì. Tôi xấu hổ quá liền kéo cô gái đó lại phía sau nhưng không ngờ nó lại quắc mắt bảo tôi: “Cháu không có thói quen xếp hàng chờ đợi, đứng sau cả 10 người thế này chắc hết ngày, bác cứ ra trước đi chuyện tính tiền để cháu”.

Không muốn là tâm điểm của sự chú ý nên tôi ra ngoài trước nhìn xem cô gái đó làm gì với những lời la ó sau lưng. Trước sức ép của mọi người và nhân viên thu ngân bạn gái của con trai tôi đành đứng về phía sau. Và người duy nhất phải chịu thua cô gái đó chính bà một bà cụ chắc cũng ngót 80 tuổi rồi.

Trên đường về nhà cô gái đó vẫn nói chuyện sôi nổi như chưa xảy ra chuyện gì, còn tôi thì hoàn toàn mất hết ấn tượng tốt đẹp về bạn gái của con trai.

Bữa cơm cô gái đó nấu rất ngon nhưng tôi nuốt không trôi. Khi người yêu của con trai tôi vừa rời khỏi nhà, câu đầu tiên tôi nói là chia tay cô gái đó ngay lập tức. Con trai kinh ngạc, tôi đã từ từ kể lại mọi chuyện xảy ra ở siêu thị cho con trai nghe.

Cuối cùng tôi nói với con trai rằng dù người con gái ấy đẹp giỏi giang mấy đi chăng nữa. Có đối xử tốt với chồng con bao nhiêu đi nữa nhưng mà sống không có nguyên tắc không biết cách cư xử với cộng đồng. Chỉ biết ích kỷ nghĩ cho bản thân gia đình mình thì cũng bỏ đi.

Thật may con trai tôi biết suy nghĩ và sống có đức độ nên sau đó nó cũng không còn mặn mà với cô gái đó nữa.

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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