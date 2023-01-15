Đang rối bời vì bố ốm nặng, nửa đêm nhận được cuộc gọi của chồng cũ nghe lời đề nghị của anh tôi bật khóc lặng người

Chồng cũ gọi điện, nghe lời đề nghị của anh mà tôi chết lặng.

Tôi và Hoàng đã ly hôn được 3 năm rồi. Hồi ấy chúng tôi còn trẻ, ai cũng có cái tôi rất lớn. Thành ra khi có mâu thuẫn, chẳng người nào chịu nhún nhường. Cuối cùng, sau hai năm chung sống, tôi và Hoàng chia tay.

Ảnh minh họa: Internet

Tài sản đều được chia đôi, con thì do tôi nuôi dưỡng. Nhiều người sau khi ly hôn sẽ cắt đứt liên lạc với vợ cũ và không chu cấp cho con. Hoàng thì ngược lại. Hàng tháng, anh vẫn gửi tiền nuôi con vào một ngày cố định. Chưa kể vào những dịp lễ, Hoàng vẫn đến nhà tôi chơi và thăm hỏi bố mẹ. Trong mắt bố mẹ tôi, anh chưa từng là người xa lạ.

Đợt này, Hoàng muốn chúng tôi nghĩ đến con mà cho nhau thêm một cơ hội. Bản thân tôi cũng đã cân nhắc rất nhiều. 3 năm qua, tôi đã quen vài người đàn ông. Nhưng rồi sau đó, chúng tôi vẫn chia tay vì không hợp.

Đợt này, bố tôi có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Ông được bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư gan. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói tốt nhất là có người hiến gan. Nếu không, bố sẽ phải điều trị các phương pháp khác.

Ảnh minh họa: Internet

Cả nhà đều đã thăm khám nhưng không ai có gan phù hợp với bố tôi. Trong khi tôi đang bế tắc, chưa biết sẽ giúp bố như thế nào thì Hoàng đột nhiên tìm đến. Anh nói vừa kiểm tra ở bệnh viện thì mọi chỉ số đều đạt chuẩn. Chỉ cần tôi đồng ý, anh sẽ tiến hành thủ tục hiến gan cho bố.

Nghe Hoàng nói, tôi cảm kích vô cùng. Nhưng anh đã làm quá nhiều việc cho tôi. Nếu anh hiến gan cho bố, tôi lại mang ơn thêm một lần nữa? Trong khi giữa chúng tôi vẫn chưa có sự ràng buộc gì cả. Theo mọi người, tôi có nên nhận lòng tốt này của chồng cũ không?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-roi-boi-vi-bo-om-nang-nua-dem-nhan-duoc-cuoc-goi-cua-chong-cu-nghe-loi-de-nghi-cua-anh-toi-bat-khoc-lang-nguoi-546651.html