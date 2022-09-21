Anh ấy khác lạ so với những hành vi thường ngày có thể dự báo

Một số người đàn ông từng ngoài tình đã bộc bạch họ có những thay đổi có lẽ họ nghxi đã rất kín đáo những vợ vẫn cảm nhận được.

Sau một thời gian chung sống (vài tháng hoặc vài năm), bạn sẽ nhận ra hành vi cư xử điển hình của bạn đời. Bạn biết họ sẽ phản ứng như thế nào trong một tình huống cụ thể, và khi họ cư xử khác đi, bạn muốn một lời giải thích - nếu không ngoại tình thì sẽ là một vấn đề nào đó.

"Vợ biết tôi đang ngoại tình trước khi có bằng chứng thật sự. Cô ấy nói chỉ biết mà không rõ tại sao".

Trong trường hợp người đàn ông trên, khi anh ta bắt đầu ngoại tình, anh ta vồ lấy điện thoại chạy vào toilet 20-30 phút. Anh ta giải thích rằng đang "đọc email và tin tức". Vấn đề là, hóa đơn điện thoại của anh ta cho thấy một sự thật khác.

Thói quen ăn uống và tình dục của anh ấy thay đổi mạnh mẽ

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"Khi bắt đầu ngoại tình, tất cả những điều tôi muốn là sex, nhưng không phải với vợ. Cô ấy biết có điều gì đã xảy ra, vì cuộc sống chăn gối của chúng tôi vẫn luôn ổn".

"Khi bắt đầu cặp bồ, tôi bắt đầu ngủ với vợ thường xuyên hơn. Cô ấy bảo tôi hung hăng trên giường và đó là điều cô ấy chưa bao giờ thấy trước đây".

Một sự thay đổi về thói quen trong phòng ngủ, mà vợ chồng bạn chưa hề bàn bạc về nhu cầu đổi mới - là một dấu hiệu lớn cảnh báo ngoại tình. Tất cả những người đàn ông được phỏng vấn đều bày tỏ khi ngoại tình, họ trải qua sự thay đổi lớn testosterone, được biểu thị qua niềm tin mới về sex.

Họ cảm thấy mạnh mẽ hơn, nam tính hơn... giống như thể mọi phụ nữ đều ham muốn họ. Cái tôi của họ phình to hàng ngày.

Thay đổi phong cách ăn mặc, chỉn chu trước khi ra khỏi nhà

Nhiều phụ nữ thú nhận một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất khi chồng cặp bồ là thay đổi phong cách thời trang.

Thông thường, đàn ông không dành quá nhiều thời gian cho việc tắm rửa hay chọn quần áo. Nhưng bỗng nhiên một ngày, anh ấy bắt đầu khó tính trong việc lựa chọn trang phục đi làm, tóc tai vuốt keo, xịt nước hoa thơm nức thì đó là một dấu hiệu đáng quan tâm.

Người đàn ông chỉ chỉn chu khi muốn gây ấn tượng với người khác. Do vậy, các cô vợ dễ luận suy rằng chồng mình đang có người phụ nữ bên ngoài.

Tính khí thất thường

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Là một người phụ nữ, không khó để nhận ra sự thay đổi tính khí bất thường của chồng mình.

Chồng cáu gắt, chì chiết vợ nhiều hơn, thậm chí thường xuyên so sánh vợ mình và vợ nhà người ta là một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất khi chồng bắt đầu chán ghét bạn.

Robert Weiss, tác giả của nhiều cuốn sách nghiên cứu về hôn nhân đã chỉ ra rằng đàn ông thường bị hấp dẫn bởi những người phụ nữ có tính cách mà vợ anh ta không có. Điều này vô tình trở thành nguyên do khiến chồng bắt đầu đay nghiến, chì chiết vợ.

Song có những ông chồng lại hành xử ngược lại. Họ bỗng nhiên đối xử tình cảm với vợ hơn trước, thường xuyên nhắn những lời âu yếm hay thỉnh thoảng còn tặng hoa. Điều mà trước giờ anh ấy hiếm khi làm.

Lý giải về điều này, ông Weiss cho biết hành động này có thể xuất phát từ mặc cảm có lỗi với bạn và có thể là dấu hiệu rõ ràng nhất khi chồng ngoại tình.

Không đeo nhẫn cưới

Bạn phát hiện bạn đời không đeo nhẫn cưới. Điều này cho thấy rằng họ không muốn xuất hiện với tự cách người đã có gia đình và che giấu cuộc hôn nhân của hai bạn với người khác.

Muốn đi đâu đó không có vợ

Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu cuối cùng mà người đàn ông của bạn không chung thủy là mong muốn rời khỏi nhà mà không có vợ. Nếu vợ chồng của bạn mời được mời đi dự các sự kiện cùng bạn bè nhưng anh ta luôn tìm đủ mọi lí do để thuyết phục bạn ở nhà để một mình anh ta đi, hoặc nếu bạn đi anh ta sẽ kiếm cớ bận để không đi cùng thì đó là một tín hiệu đáng lo ngại.