Cưới nhau về nhưng không được động phòng, sức hấp dẫn của tài xế xe chồng khiến tôi không sao cưỡng lại được để rồi sau đó

Tâm sự 19/12/2022 23:14

Nỗi khao khát của người đàn bà bị chồng bỏ bê khiến tôi không cưỡng lại được sức hấp dẫn của Nguyên.

Năm nay, tôi 30 tuổi và mới kết hôn được 5 tháng. Chồng tôi từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân do vợ ngoại tình. Anh nhận nuôi hai con, con trai học lớp 10 còn con gái học lớp 6. Chúng tôi đến với nhau qua mai mối của họ hàng hai bên. Anh là một người có chức tước địa vị, đang giữ một vị trí cao trong bộ máy lãnh đạo của tỉnh.

Theo lời khuyên của gia đình, lấy anh, tôi không phải lo lắng nhiều về kinh tế, hai con riêng của chồng cũng đã lớn không phải vất vả nhiều. Vả lại, vào tuổi tôi ở quê đã xếp vào hàng gái “ế”, với trình độ trung cấp và đang bán hàng cho một xí nghiệp xăng dầu, tôi thấy mình ít có cơ hội tìm thấy tình yêu.

Tiếp xúc với anh vài ba lần, tôi thấy được vẻ chín chắn đĩnh đạc của người đàn ông hơn mình 18 tuổi. Sau khi tôi đồng ý, đám cưới được tổ chức nhanh chóng nhưng ở nhà nữ còn nhà nam chỉ làm lễ rước dâu. Thậm chí, đến khi xe dâu về tận cổng, hàng xóm mới biết anh cưới vợ mới.

Cưới nhau về nhưng không được động phòng, sức hấp dẫn của tài xế xe chồng khiến tôi không sao cưỡng lại được để rồi sau đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo lời chồng giải thích, với địa vị của anh, tổ chức rình rang sẽ ảnh hưởng nhiều đến công việc nên muốn làm gọn nhẹ. Việc chuẩn bị đám cưới khá đơn giản, khi tôi đang làm thì anh gọi điện hẹn cuối giờ chiều đi chụp ảnh cưới.

Tôi cứ nghĩ anh sang đón tôi nhưng không Nguyên - lái xe riêng của anh tới và chở tôi đến tiệm ảnh. Một lúc sau anh đến và chỉ có khoảng 15 phút để chụp tầm mấy kiểu hình rồi vội vã đi cho kịp cuộc tiếp khách buổi tối.

Sau khi cưới, anh nhanh chóng đón hai con về ở chung nhà. Bởi trước đó, do quá bận việc, anh phải gửi hai con cho ông bà nội chăm sóc. Hai đứa con anh khá ương bướng và gần như xem tôi không ra gì.

Mỗi bữa ăn, tôi nấu nướng cẩn thận gọi chúng xuống ăn để đi học. Nhưng hôm nào liếc qua mâm cơm thấy không vừa ý là vù xe ra tiệm ăn luôn chứ không nói lời nào. Anh bảo tôi nên nghỉ việc để chu toàn chuyện chăm sóc gia đình. Mỗi tháng, anh đưa tôi 20 triệu để lo việc chi tiêu trong gia đình.

Cưới nhau gần một tháng, chúng tôi mới có lần gần gũi vợ chồng đầu tiên. Bởi trong ngày cưới, anh làm lễ xong là thu xếp đi công tác luôn không ở nhà. Những ngày sau, anh luôn về muộn hoặc làm việc khuya rồi ngủ luôn ở phòng làm việc.

Cưới nhau về nhưng không được động phòng, sức hấp dẫn của tài xế xe chồng khiến tôi không sao cưỡng lại được để rồi sau đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đến khi tôi đòi hỏi, anh mới miễn cưỡng đáp ứng nhưng thật sự, tôi chẳng có cảm giác gì vì nó quá nhanh chóng. Anh cũng bảo: “Ở tuổi anh, ham muốn chuyện chăn gối cũng không còn nhiều nữa”.

Thực sự, khi nghe chồng nói thế, tôi cảm thấy rất hoang mang. Sống trong điều kiện kinh tế dư giả nhưng tôi luôn cô đơn buồn bã. Dường như chồng cưới tôi về chỉ để chăm sóc hai đứa con riêng của anh chứ không hề đả động đến chuyện có con chung.

Hầu như mọi việc của gia đình, anh đều phó mặc Nguyên giải quyết thay. Nhà hư hỏng cái gì, tôi cần đi đâu hay giải quyết việc gì, anh đều cử Nguyên đến. Thành ra, việc giỗ chạp, đám cưới hay thậm chí đi khám bệnh tôi đều đi cùng Nguyên thay vì chồng.

Nguyên thua tôi 2 tuổi nhưng khá chín chắn và rất biết cách lấy lòng người khác. Cứ mở miệng ra là “thưa chị, dạ chị” rất lễ phép và lịch sự. Vì không có ai tâm sự nên tôi thường kể với Nguyên những vấn đề của mình. Nguyên luôn bênh vực chồng tôi, bảo tôi cần thông cảm cho anh ấy vì công việc rất nhiều và áp lực.

Qua Nguyên, tôi mới biết nguyên nhân vợ trước của chồng ngoại tình là do anh bất lực, không thể đáp ứng nhu cầu của vợ. Chính Nguyên là người đưa anh đi khám và chữa trị nhiều nơi nhưng gần như không có kết quả.

Nguyên tỏ ra thông cảm cho tôi còn tôi thấy nhớ nhung Nguyên nhiều hơn nên cứ viện cớ gọi Nguyên đến giúp. Lúc đầu, tôi còn thông qua chồng nhưng về sau, tôi tự mình gọi điện luôn.

Nỗi khao khát của người đàn bà bị chồng bỏ bê khiến tôi không cưỡng lại được sức hấp dẫn của Nguyên. Có lẽ, vì Nguyên thương cảm cho tôi nên không nỡ từ chối. Chúng tôi đã quan hệ với nhau lần đầu tiên ở một nhà nghỉ gần quê chồng khi Nguyên chở tôi về dự đám cưới. Nguyên đã cho tôi những điều mà chồng tôi không có được.

Cứ như “ăn quen bén mùi” mỗi tuần, chúng tôi đều đặn gặp gỡ và lao vào nhau vài lần như thế. Chồng tôi tuyệt nhiên không nghi ngờ gì bởi quá tin tưởng Nguyên. Tôi nhận ra mình yêu Nguyên thật sự, anh mới là người đàn ông tôi cần chứ không phải là chồng.

Nhưng khi tôi đề nghị Nguyên bỏ việc còn tôi ly hôn chồng để đến với nhau thì Nguyên không quyết. Anh muốn tôi nhìn nhận lại mối quan hệ, chúng tôi sẽ mất tất cả nếu làm như thế. Bởi cả Nguyên và tôi đều đang dựa vào sự “chu cấp” tiền bạc từ chồng tôi.

Còn cứ vụng trộm lén lút, tôi chỉ sợ một ngày nào đó chồng tôi biết thì hậu quả chẳng khác là bao. Nếu dừng mối quan hệ với Nguyên thì đời tôi thực sự trở nên vô nghĩa khi sống bên người chồng bất lực và phải cung phụng hai đứa con riêng của anh.

Liên tục bắt gặp cảnh bố chồng lẻn vào phòng vợ chồng tôi, lắp camera kiểm tra tôi giật bắn người trước hành động của ông

Liên tục bắt gặp cảnh bố chồng lẻn vào phòng vợ chồng tôi, lắp camera kiểm tra tôi giật bắn người trước hành động của ông

Rõ ràng ông lén lút vào phòng riêng của vợ chồng tôi làm gì đó mà không muốn con cháu biết, chứ nếu vào dọn dẹp bình thường gì việc gì phải căng thẳng như vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 12 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 57 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy