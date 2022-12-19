Liên tục bắt gặp cảnh bố chồng lẻn vào phòng vợ chồng tôi, lắp camera kiểm tra tôi giật bắn người trước hành động của ông

Tâm sự 19/12/2022 22:46

Rõ ràng ông lén lút vào phòng riêng của vợ chồng tôi làm gì đó mà không muốn con cháu biết, chứ nếu vào dọn dẹp bình thường gì việc gì phải căng thẳng như vậy.

Tôi lấy chồng 3 năm rồi. Sau khi kết hôn 3 năm, cộng thêm chút tiền hai bên nội ngoại cho mà vợ chồng mua được một căn chung cư 3 phòng ngủ trên thành phố nơi chúng tôi làm việc. Bố mẹ đều ở quê cả.

Bốn tháng nay, bố chồng chuyển lên thành phố ở cùng vợ chồng tôi, bởi mẹ chồng mất nên chúng tôi không đành lòng để bố sống một mình ở quê. Bố chồng tuy là đàn ông con trai nhưng rất hay làm, việc nhà từ giặt giũ, nấu cơm… ông đều không ngại. Cho nên, từ ngày có bố lên ở cùng tôi nhàn hẳn. Mỗi ngày đi làm về vợ chồng tôi đều có cơm canh sẵn sằng, nhà cửa gọn gàng ngăn nắp. Con tôi đi học cũng do bố chồng đón về, tắm rửa rồi đút cho ăn.

Liên tục bắt gặp cảnh bố chồng lẻn vào phòng vợ chồng tôi, lắp camera kiểm tra tôi giật bắn người trước hành động của ông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây ít hôm, tôi tình cờ đi làm về sớm nhưng về nhà thì không thấy bố chồng đâu trong khi cửa nhà không khóa. Nghĩ bụng chắc ông ra ngoài quên khóa cửa nên tôi cũng chẳng nghĩ nhiều. Định mở cửa vào phòng riêng, tôi bị giật mình khi cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Đằng sau cánh cửa là bố chồng, thấy con dâu mặt ông có vẻ rất căng thẳng, lúng túng, né tránh ánh mắt dò xét của tôi.

Rõ ràng ông lén lút vào phòng riêng của vợ chồng tôi làm gì đó mà không muốn con cháu biết, chứ nếu vào dọn dẹp bình thường gì việc gì phải căng thẳng như vậy. Tuy nhiên, đồ đạc trong phòng vẫn còn nguyên, không xáo trộn gì nên tôi cũng không để bụng.

Nhưng sau vài lần về sớm và bắt gặp bố chồng lén lút đi từ phòng ra, tôi dần cảm thấy rất khó chịu, hoài nghi. Phòng vợ chồng tôi có cất cái gì đáng giá hay chứa bí mất nào đâu mà bố chồng lén lút vào đó lắm thế? Hỏi thẳng cũng khó vì sợ gây mâu thuẫn bố chồng nàng dâu nên tôi đành lén lắp camera trong phòng để tìm hiểu nguyên nhân.

Chuyện này tôi cũng giấu, không cho chồng biết. Nhưng nếu bà làm điều gì không hay, tôi sẽ không ngần ngại nói với chồng và bố chồng đâu.

Liên tục bắt gặp cảnh bố chồng lẻn vào phòng vợ chồng tôi, lắp camera kiểm tra tôi giật bắn người trước hành động của ông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôm qua, khi kiểm tra camera, một lần nữa tôi lại thấy bố vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Ông đi thẳng tới chỗ cất chìa khóa nhỏ mà tôi đã giấu kỹ, sau đó mở ngăn tủ ra. Ông lặng người nhìn những thứ bên trong rồi cầm trên tay nâng niu, ngắm nghía, thỉnh thoảng lại lau nước mắt.

Nhìn hành động của bố chồng mà tôi đờ đẫn cả người, không tự chủ được mà rơi nước mắt. Trong ngăn tủ ấy là một ít kỷ vật và ảnh của mẹ chồng tôi. Ông ôm theo ảnh mẹ đi ra ngoài, đến chiều khi biết vợ chồng tôi sắp về thì ông mới đi vào phòng, cất ảnh lại đúng vị trí cũ rồi ra ngoài. Thì ra, đó chính là lý do mà bố chồng tránh né ánh mắt của con dâu mỗi lần bị bắt gặp ông từ phòng tôi đi ra.

Chẳng là bố mẹ chồng có tình cảm rất sâu đậm. Trước đó nhiều lần chúng tôi thấy ông ôm kỷ vật của mẹ ngồi khóc, cho nên hai vợ chồng mới thống nhất sẽ giữ chúng và cất kỹ trong ngăn tủ, tránh để bố chồng nhìn thấy rồi sinh đau lòng, nhớ mẹ. Lúc đó ông cũng không có ý kiến gì, thế mà giờ lại… Chắc hẳn bố chồng đã lén để ý, biết tôi giấu chìa khóa ở đâu

Nhìn bố tôi thương ông quá và càng hiểu vì sao đến phút trăn trối cuối cùng mẹ chồng vẫn nắm chặt tay ông, bảo kiếp sau tiếp tục làm vợ chồng. Tuy nhiên mẹ chồng tôi cũng mất được 4 tháng rồi, ông cứ thế này tôi sợ ông sẽ suy sụp tinh thần, sức khỏe dần yếu đi mất. Tôi nên làm gì để ông nguôi ngoai nỗi đau này đây? Tôi có nên đưa lại ảnh và kỷ vật của mẹ cho bố chồng không?

Háo hức đêm tân hôn bùng nổ cùng chồng nhưng kết quả lại không như ý, giữa đêm tỉnh dậy phát hiện anh ta đang nhìn sang nhà đối diện cười tủm tỉm, chân tay tôi bủn rủn, hoang mang không dám tin vào sự thật

Háo hức đêm tân hôn bùng nổ cùng chồng nhưng kết quả lại không như ý, giữa đêm tỉnh dậy phát hiện anh ta đang nhìn sang nhà đối diện cười tủm tỉm, chân tay tôi bủn rủn, hoang mang không dám tin vào sự thật

Tôi thấy khuôn mặt của người này ngờ ngợ, hình như đã nhìn thấy đâu đó trên FB của chồng. Tôi lần mò thử vào phần ảnh thì thấy có một tấm từ rất lâu, hai người họ chụp thân thiết với nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 28 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy