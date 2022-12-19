Ngủ lại nhà bạn gái, 2h sáng tôi chợt tỉnh dậy không nhìn thấy em đâu, đến khi nhìn sang phòng bên cạnh thế nhưng khi nhìn rõ hình ảnh cô ấy đang làm thì tôi không khỏi sốc lên sốc xuống

Hôm vừa rồi tôi và Thúy đi chơi về muộn. Khi tôi đưa cô ấy về nhà thì Thúy rủ tôi vào uống một cốc trà. Trời lúc ấy rất lạnh nên tôi lập tức đồng ý với lời đề nghị của bạn gái. Hai đứa vừa uống trà vừa trò chuyện một lúc lâu, rồi Thúy bất ngờ bảo tôi ngủ lại nhà cô ấy một đêm.

Tôi và Thúy chính thức yêu nhau được 3 tháng nay. Thúy là một cô gái có ngoại hình khá ưa nhìn, tính tình hiền dịu, mềm mỏng. Tình cảm tôi dành cho Thúy là chân thành, hy vọng chúng tôi có thể có một kết thúc tốt đẹp. Liên thực sự là mẫu người phụ nữ tôi mong muốn lấy làm vợ.

Thúy thuê một căn chung cư có 2 phòng ngủ, tôi chắc mẩm cô ấy sẽ sắp xếp cho tôi ngủ ở phòng ngủ phụ. Ai ngờ Thúy dẫn tôi vào phòng ngủ chính, nghĩa là cô ấy đồng ý để hai chúng tôi ngủ trên một chiếc giường trong đêm nay. “Trời lạnh quá anh ạ, ngủ một mình chẳng biết bao giờ mới ấm”, cô ấy xuýt xoa nói như vậy.

Thời tiết rét buốt lại gần 12 giờ rồi, quả thực tôi cũng ngại vượt đường xa gió lạnh về nhà. Cô ấy là phụ nữ còn chẳng ngại thì thôi, hơn nữa chúng tôi đã là người yêu, hà cớ gì phải quá ngại ngần. Nghĩ vậy nên tôi gật đầu đồng ý.

Tôi vẫn nghĩ Thúy là người phụ nữ hiền lành, dịu dàng, có lẽ việc cô ấy rủ tôi ngủ lại cũng là vô tư mà thôi. Tôi yêu Thúy, bản thân là đàn ông nên tất nhiên tôi có ham muốn và mong được gần gũi cô ấy. Song tôi tôn trọng Thúy nên không dám sỗ sàng đòi hỏi, sợ cô ấy nghĩ xấu về mình. Tôi đành cố kìm nén lòng mình, chui vào chăn nằm ôm Thúy ngủ theo đúng nghĩa đen.

Ảnh minh họa: Internet

Không biết ngủ được bao lâu tôi có cảm giác bên cạnh trống trải, có lẽ chính vì hơi lạnh lùa vào nên tôi mới tỉnh giấc. Choàng mở mắt thì phát hiện không thấy Thúy đâu, sờ sang chiếc gối bên cạnh thấy lạnh toát, nghĩa là Thúy đã dậy khá lâu rồi.

Nhìn đồng hồ 2h sáng, tôi xỏ dép ra ngoài tìm Thúy. Không hiểu cô ấy có việc gì mà phải thức dậy lúc đêm hôm rét mướt thế này, chưa nói còn bỏ tôi ngủ lại một mình trên giường. Tôi nhanh chóng tìm được Thúy ở phòng ngủ còn lại bên cạnh thế nhưng khi nhìn rõ việc cô ấy đang làm thì tôi không khỏi sốc lên sốc xuống.

Trong phòng ngủ ấy, cô bạn gái hiền lành, dịu dàng và có phần ít nói của tôi đang tự thỏa mãn bản thân bằng những món đồ chơi tình dục đáng ghê tởm! Dưới ánh đèn sáng choang, những tiếng rên rỉ và những biểu cảm đê mê vì nhục dục của Thúy khiến tôi kinh hãi. Tôi không bao giờ có thể ngờ được rằng người phụ nữ như Thúy lại có thể làm ra hành động táo bạo và dâm đãng đến mức như thế.

Sau khi xong việc trở ra thấy tôi đứng như trời trồng ngoài cửa, Thúy giật mình hoảng hốt nhưng sau đó nhanh chóng trấn tĩnh lại rồi cười hỏi: “Anh đã nhìn thấy hết rồi phải không?”. Tôi nghẹn lời không biết phải đáp ra sao.

Tôi cứ nghĩ Thúy sẽ viện cái cớ nào đó để bao biện cho bản thân nhưng cô ấy lại vô cùng thẳng thắn: “Đã là con người thì ai mà chẳng có nhu cầu hả anh, đâu chỉ có đàn ông mới được quyền có ham muốn còn phụ nữ thì không. Em sống độc thân lâu rồi nên cũng phải có cách giải tỏa ham muốn của mình chứ. Em làm như vậy chẳng có gì sai cả, còn hơn là yêu đương lăng nhăng, quan hệ với nhiều người đàn ông khác nhau”.

Về chuyện tại sao lại bỏ tôi nằm một mình trên giường để sang phòng khác làm chuyện đó, Thúy giải thích rằng đã lâu cô ấy không gần gũi đàn ông nên ham muốn tích tụ. Nằm bên cạnh tôi, cô ấy không thể ngủ nổi, đành phải lánh sang phòng bên cạnh để giải tỏa những cảm xúc đang cồn cào trong lòng.

Thúy đã nói vậy tôi thật sự không còn gì để tranh luận thêm cũng chẳng biết trách móc Thúy thế nào. Đúng là đàn ông hay phụ nữ cũng đều có nhu cầu cả. Nhưng đến tôi là đàn ông vẫn còn có thể nằm ôm cô ấy ngủ mà cô ấy đã không chịu nổi ư?

Từ lúc đó đến sáng tôi không thể ngủ lại được nữa. Trong đầu tôi chỉ hiện lên hình ảnh đáng sợ của Thúy khi đang tự thỏa mãn bản thân. Tôi không phải mẫu đàn ông cổ hủ nhưng vẫn thật khó chấp nhận được bạn gái lại dùng những thứ đáng sợ kia. Cảm giác dơ bẩn và ghê tởm trong lòng tôi không thể gạt đi được. Cô ấy hẳn phải là mẫu phụ nữ có nhu cầu cao, chẳng biết đối với tôi thì đó là chuyện đáng mừng hay đáng sợ nữa!

Vậy nhưng ngoài chuyện đêm đó thì Thúy thực sự là một cô bạn gái lý tưởng. Vừa có ngoại hình, có công việc ổn định, gia đình lại tử tế, tính cách cũng khá hợp với tôi. Hiện tại ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra bình thường nhưng trong lòng thì vẫn lấn cấn không yên. Tôi phải làm thế nào đây?