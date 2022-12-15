Cưới chàng ‘cơ bắp’ về nhà sau 1 năm, đêm tân hôn, tôi nhận được một bài học bất ngờ và đắng chát không như là mơ

Tâm sự 15/12/2022 07:17

Từ 20 tuổi, anh tiết lộ đã tập gym, tôi si mê anh cũng vì đó. Rồi chúng tôi cũng đã đến ngày... trao nhau đêm đầu tiên, là một kỉ niệm đáng nhớ vô cùng nhưng...

 

Tôi và chồng yêu nhau được hơn một năm nay và đã đăng kí kết hôn. Chúng tôi cũng định tổ chức đám cưới rình rang nhưng với tình hình khó khăn thì đành bấm bụng chấp nhận. Sau này có con rồi còn kết hợp làm hoành tráng hơn.

Chủ nhật vừa rồi, tôi chính thức về nhà chồng và có một đêm tân hôn đáng nhớ với ông xã. Chồng tôi tập gym từ 20 tuổi đến nay nên cơ bắp lực lưỡng, cao to, vạm vỡ. Dù yêu nhau lâu nhưng tôi luôn giữ mình trong trắng. Lúc mặc váy ngủ quyến rũ bước ra từng phòng tắm, tôi vừa hồi hộp vừa phấn khởi.

Cưới chàng ‘cơ bắp’ về nhà sau 1 năm, đêm tân hôn, tôi nhận được một bài học bất ngờ và đắng chát không như là mơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế mà chị H.D biết không? Chồng tôi chỉ được vỏn vẹn 3 phút đã "tiêu hết tiền". Nguyên cả đêm, anh cũng không "đánh" thêm trận nào nữa mà lại ngủ một mạch tới sáng. Từ đó đến nay, anh cũng không chạm vào người vợ. Tôi đòi hỏi thì anh cáu gắt mắng tôi ham hố chuyện giường chiếu. Trời ơi, mới cưới đã vậy rồi. Tôi lo lắng cho sức khỏe của chồng quá. Phải làm sao để cải thiện đời sống tình dục của chồng đây? (Xin giấu tên)

Chào bạn,

Đây có lẽ là chuyện tế nhị mà không phải ai cũng đủ can đảm để lên tiếng. Nhưng trong hôn nhân, đời sống tình dục có vai trò rất quan trọng. Khi "chuyện ấy" hòa hợp, các cặp vợ chồng thường sẽ cảm thấy yêu nhau hơn, các mâu thuẫn cũng dễ dàng giải quyết hơn.

Vì là vấn đề tế nhị, dễ gây tổn thương nên bạn đừng nói thẳng với chồng, tránh gây xấu hổ cho anh ấy. Bạn cũng không nên tỏ thái độ khó chịu, bực bội và tuyệt đối không đem chuyện này làm đề tài nói chuyện với bất cứ ai. Thay vào đó, bạn có thể nấu những món ăn giúp tăng cường khả năng giường chiếu của đàn ông, thay đổi địa điểm yêu, tìm hiểu và khơi gợi sự hứng thú từ chồng.

Nếu như mọi cố gắng vẫn không đạt được kết quả, bạn nên khuyên chồng đi khám chuyên khoa để tìm ra nguyên nhân và có biện pháp khắc phục. Ngoài ra, bạn có thể gắn kết tình cảm vợ chồng bằng những nụ hôn, sự động viên, giúp đỡ và tôn trọng nhau. Hãy tâm lý, tinh tế và dịu dàng để tình cảm vợ chồng luôn bền vững.

Thân ái.

Đau đớn nghe âm thanh lạ phát ra từ nhà hàng xóm, rén lại gần khe cửa, tôi hoảng hốt khi phát hiện người đang làm chuyện đó trên giường

Đau đớn nghe âm thanh lạ phát ra từ nhà hàng xóm, rén lại gần khe cửa, tôi hoảng hốt khi phát hiện người đang làm chuyện đó trên giường

Xâu chuỗi các tình tiết lại, tôi hoảng hồn. Mỗi đêm, tiếng động phát ra từ nhà chị hàng xóm lại không tế nhị chút nào, chắc là không kiểm soát được mình quá mức...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 1 giờ 2 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 2 giờ 2 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa