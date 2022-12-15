Cưới chàng ‘cơ bắp’ về nhà sau 1 năm, đêm tân hôn, tôi nhận được một bài học bất ngờ và đắng chát không như là mơ

Từ 20 tuổi, anh tiết lộ đã tập gym, tôi si mê anh cũng vì đó. Rồi chúng tôi cũng đã đến ngày... trao nhau đêm đầu tiên, là một kỉ niệm đáng nhớ vô cùng nhưng...

Tôi và chồng yêu nhau được hơn một năm nay và đã đăng kí kết hôn. Chúng tôi cũng định tổ chức đám cưới rình rang nhưng với tình hình khó khăn thì đành bấm bụng chấp nhận. Sau này có con rồi còn kết hợp làm hoành tráng hơn.

Chủ nhật vừa rồi, tôi chính thức về nhà chồng và có một đêm tân hôn đáng nhớ với ông xã. Chồng tôi tập gym từ 20 tuổi đến nay nên cơ bắp lực lưỡng, cao to, vạm vỡ. Dù yêu nhau lâu nhưng tôi luôn giữ mình trong trắng. Lúc mặc váy ngủ quyến rũ bước ra từng phòng tắm, tôi vừa hồi hộp vừa phấn khởi.

Ảnh minh họa: Internet

Thế mà chị H.D biết không? Chồng tôi chỉ được vỏn vẹn 3 phút đã "tiêu hết tiền". Nguyên cả đêm, anh cũng không "đánh" thêm trận nào nữa mà lại ngủ một mạch tới sáng. Từ đó đến nay, anh cũng không chạm vào người vợ. Tôi đòi hỏi thì anh cáu gắt mắng tôi ham hố chuyện giường chiếu. Trời ơi, mới cưới đã vậy rồi. Tôi lo lắng cho sức khỏe của chồng quá. Phải làm sao để cải thiện đời sống tình dục của chồng đây? (Xin giấu tên)

Chào bạn,

Đây có lẽ là chuyện tế nhị mà không phải ai cũng đủ can đảm để lên tiếng. Nhưng trong hôn nhân, đời sống tình dục có vai trò rất quan trọng. Khi "chuyện ấy" hòa hợp, các cặp vợ chồng thường sẽ cảm thấy yêu nhau hơn, các mâu thuẫn cũng dễ dàng giải quyết hơn.

Vì là vấn đề tế nhị, dễ gây tổn thương nên bạn đừng nói thẳng với chồng, tránh gây xấu hổ cho anh ấy. Bạn cũng không nên tỏ thái độ khó chịu, bực bội và tuyệt đối không đem chuyện này làm đề tài nói chuyện với bất cứ ai. Thay vào đó, bạn có thể nấu những món ăn giúp tăng cường khả năng giường chiếu của đàn ông, thay đổi địa điểm yêu, tìm hiểu và khơi gợi sự hứng thú từ chồng.

Nếu như mọi cố gắng vẫn không đạt được kết quả, bạn nên khuyên chồng đi khám chuyên khoa để tìm ra nguyên nhân và có biện pháp khắc phục. Ngoài ra, bạn có thể gắn kết tình cảm vợ chồng bằng những nụ hôn, sự động viên, giúp đỡ và tôn trọng nhau. Hãy tâm lý, tinh tế và dịu dàng để tình cảm vợ chồng luôn bền vững.

Thân ái.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoi-chang-co-bap-ve-nha-sau-1-nam-em-tan-hon-toi-nhan-uoc-mot-bai-hoc-bat-ngo-va-ang-chat-khong-nhu-la-mo-535089.html