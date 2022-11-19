Con trai một mực quen hàng xóm lớn tuổi, mẹ gay gắt phản đối bỗng một hôm xảy ra sự tình ‘trai gái’ trong nhà riêng

Tâm sự 19/11/2022 15:08

Không ngờ con trai lại quen người hơn nhiều tuổi, thái độ của cả hai sau đó mới gây bất ngờ.

Tôi với chồng cũ đã chia tay nhau 11 năm rồi. Hiện giờ, cả tôi và anh đều có gia đình mới. Sau khi ly hôn, Dũng- con trai chung của tôi với chồng cũ ở vì điều kiện kinh tế của anh tốt hơn tôi. Tôi về quê sống và nên duyên với một người đàn ông có một đời vợ. Sống xa con trai 40km, tôi thường xuyên bắt xe ra thăm con.

Tôi biết, tôi với chồng cũ chia tay rồi lại tái hôn, con trai tôi là người bất hạnh nhất. Thương con không được sống trong một gia đình trọn vẹn nên tôi thường xuyên nhắn tin thăm hỏi con. Ngày nhỏ, con rất quấn quýt mẹ. Con thường gọi điện, nhắn tin nói nhớ mẹ.

Con trai một mực quen hàng xóm lớn tuổi, mẹ gay gắt phản đối bỗng một hôm xảy ra sự tình ‘trai gái’ trong nhà riêng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng càng lớn, con càng ít trò chuyện với tôi. Nhiều lúc tôi cũng tự nhủ rằng con tôi giờ đã lớn rồi, đâu còn là cậu bé trong vòng tay tôi như ngày xưa. Bố mẹ bao bọc nhiều quá, sợ con cũng không thể trưởng thành. Nhưng quả thực, do ít trò chuyện, tâm sự nên tôi với con không hiểu được tâm tư của nhau.

 

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Con tôi giờ đã 22 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học và hiện đang đi làm ở một công ty chuyên cung ứng vật liệu xây dựng. Gần đây, tôi phát hiện con hay đăng ảnh với nội dung yêu đương, cùng một người phụ nữ khá lớn tuổi.

Tôi hỏi con thì con không nói và chỉ nói rằng hai người là bạn. "Bao giờ con lấy vợ thì con sẽ nói. Mẹ không phải hỏi nhiều", con gắt gỏng với tôi.

Hôm đó, tôi được nghỉ làm nên bắt xe đến thăm con trai mà không báo trước. Tôi mua cho con vài cái áo và chút đồ ăn rồi gõ cửa nhà chồng cũ. Đợi một lúc lâu, tôi thấy con trai quần áo sộc sệch ra mở cửa và nói: "Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Mẹ đến mà chẳng báo trước cho con?"

Bên trong phòng khách còn có một người phụ nữ nhìn mặt cứng, kém tôi chừng 7-8 tuổi nhưng ăn mặc váy ngắn khêu gợi, đầu tóc rối tung. Nhìn thái độ và vẻ mặt của hai người, tôi lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Lần đầu gặp mặt, người phụ nữ đó gọi tôi bằng cô và nhanh chóng xin phép ra về.

 

Tôi hỏi vài người quen thì biết được người phụ nữ đó tên Nhàn- hơn con trai tôi những 12 tuổi, sống cùng khu chung cư với chồng cũ của tôi. Chuyện con trai tôi và cô Nhàn đó, cả khu chung cư đều biết. Không ngờ, tôi lại là người sau cùng biết về chuyện này.

Tôi sốc và bất mãn lắm. Con trai tôi mới 22 tuổi, cao 1m86, đẹp trai chẳng kém gì Tuấn Trần, sao có thể yêu và cưới một người phụ nữ lớn tuổi như vậy?

Con trai một mực quen hàng xóm lớn tuổi, mẹ gay gắt phản đối bỗng một hôm xảy ra sự tình ‘trai gái’ trong nhà riêng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi mang chuyện này ra nói với chồng thì anh ấy lại tỏ ra bình thản. Anh bảo con trai chúng tôi đã 22 tuổi chứ không phải đứa trẻ lên 3. Con sắp tốt nghiệp đại học và đã đi làm rồi. Vì vậy, con có quyền quyết định cuộc đời của con và cả người phụ nữ mà con yêu và cưới làm vợ.

Thấy tôi nói rằng tôi muốn con yêu và cưới người phụ nữ xứng đôi, vừa lứa với mình, chồng tôi cãi luôn: "Ngày xưa anh với em cũng được khen xứng đôi, vừa lứa, hợp tuổi, hợp mệnh. Rồi kết cục là thế nào? Vẫn đưa nhau ra tòa! Thời đại khác rồi, em đừng có mang tư tưởng cổ hủ, lạc hậu ra để áp đặt con cái."

Không những thế, chồng cũ của tôi còn dành những "lời có cánh" để nói về "con dâu tương lai": "Cô Nhàn đó tuy lớn hơn thằng Dũng nhiều tuổi nhưng có công việc ổn định, tính tình vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Anh thấy cô ấy chẳng có gì để chê cả."

Nghe chồng bênh con trai, bênh cái cô Nhàn đó, tôi thực sự chẳng biết nói sao nữa. Tôi nhắn tin, gọi điện khuyên khuyên con nghĩ lại thì con thậm chí còn chặn số điện thoại của tôi. Tôi cảm thấy bất lực quá. Theo mọi người, trong chuyện này, tôi nói, tôi phải làm sao để con trai suy nghĩ lại đây?

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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