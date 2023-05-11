Con sốt tận 39 độ, tôi tá hóa gọi cho anh thì nhận được câu nói đau đến xé lòng, kèm theo đó là âm thanh lạ khiến tôi gào lên thất thanh

Lấy chồng 4 năm mới có con, nhưng con tôi lại không may mắn như những đứa trẻ khác. Con bị mắc Hội chứng Down nhẹ . Thấy con sức khỏe yếu và cần được chăm sóc đặc biệt nên tôi đã nghỉ làm ở nhà trong vòng 2 năm. Còn chồng tôi là trụ cột của gia đình, không biết từ lúc nào anh bắt đầu coi thường vợ ra mặt.

Chồng tôi mặc định vợ ở nhà thì phải làm hết mọi chuyện. Anh đưa tôi 8 triệu mỗi tháng và xem đó là nghĩa vụ mà anh đã hoàn thành khi làm cha , làm chồng đúng nghĩa. Với số tiền này, tôi không thể quán xuyến được hết trong nhà cửa mà còn phải chật vật vay mượn thêm bên ngoài khi thằng bé bị sốt.