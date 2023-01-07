Con gái bắt bố mẹ đi xét nghiệm ADN để chứng minh bản thân, nhận về kết quả ấy, cô sợ hãi đứng chôn chân

Tâm sự 07/01/2023 12:32

Mặc dù nhà nghèo nhưng được cha mẹ cho tiền tiêu xài đủ đầy, nào ngờ cô con gái nghĩ ra chuyện này để làm.

Bố mẹ luôn nói không có tiền nhưng vẫn luôn cho con gái nhiều tiền tiêu xài và nuôi học đại học. Vì vậy cô còn nghĩ là bố mẹ hiện tại chỉ nuôi mình hộ một gia đình giàu có khác.

 

Trang luôn tự cho rằng mình xinh đẹp, học thức cao, không thể sinh ra trong một gia đình nghèo được. Cô nghĩ rằng mình là tiểu thư quyền quý, vì một lý do nào đó khiến bố mẹ ruột không nuôi mà đưa cho bố mẹ hiện tại nuôi giúp và chu cấp hằng tháng.

Cô suốt ngày nghĩ tới tình huống này và gây ra nhiều phiền hà cho bố mẹ, thậm chí tới mức yêu cầu mẹ mình phải đi xét nghiệm ADN để chứng minh cô không phải con ruột.

Sau khi Trang có ý tưởng này, cô bắt đầu tìm kiếm nhiều nghi vấn trong cuộc sống. Nữ sinh bắt đầu tìm ra sự khác biệt giữa mình và cha mẹ cô, phát hiện ra rằng họ có mái tóc đen nhưng tóc cô lại vàng tự nhiên.

Hơn nữa, bố mẹ luôn nói không có tiền nhưng vẫn luôn cho con gái nhiều tiền tiêu xài và nuôi học đại học. Vì vậy cô còn nghĩ là bố mẹ hiện tại chỉ nuôi mình hộ một gia đình giàu có khác.

Trang thấy phấn khích khi tìm ra những điểm bất hợp lý đó. Cô dần trở nên mù quáng, nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân được phát hiện sinh ra trong gia đình giàu có. Đỉnh điểm, cô ta yêu cầu cha mẹ ruột xét nghiệm ADN để chứng thực về bản thân mình.

Con gái bắt bố mẹ đi xét nghiệm ADN để chứng minh bản thân, nhận về kết quả ấy, cô sợ hãi đứng chôn chân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

"Có phải mẹ không muốn con có cuộc sống sung túc, gia đình ta không còn thu nhập ổn định nữa nên mới không chịu xét nghiệm ADN đúng không". Cô còn nhiều lần hỏi mẹ mình về tung tích của bố mẹ ruột, khi nào họ quay lại.

Mẹ của Trang một mực phủ nhận hết những gì con gái nói. Bà không đồng ý làm xét nghiệm nhưng vì không biết làm cách nào để chứng minh mình là mẹ ruột nên nữ sinh này tức giận bỏ nhà đi.

Bất lực trước tình huống này nên bố mẹ đã chấp nhận làm xét nghiệm huyết thống để cho cô biết sự thật. Nhưng kết quả mà Trang nhận được lại hoàn toàn trái ngược với những gì cô suy nghĩ. Hai người vẫn là bố mẹ ruột. Cô tỏ ra thất vọng và tự giam mình, tâm trạng như vừa mất thứ gì lớn lao lắm.

Cuối cùng, nữ sinh cũng cảm thấy hối hận

Tuy nhiên, dần dần cô đã cảm thấy xấu hổ và ân hận về hành vi của mình nên đã gặp bố mẹ và xin lỗi về sự việc đó. Sau này, cô sống biết chấp nhận và hiếu thuận với bố mẹ nhiều hơn. Khi đó, cô cũng nhận ra rằng những món đồ cô có được đều là vì bố mẹ dành cho, luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô chứ không có ai đứng đằng sau hỗ trợ cả.

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