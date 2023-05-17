Con bị sốt nên chồng cũ sang chăm, nửa đêm anh nằm sát người tôi và ngỏ lời cùng nhau dựng xây lại tổ ấm

Tôi với chồng cũ đã từng yêu nhau 2 năm mới tiến tới hôn nhân. Sau kết hôn, chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng. Nhà chồng tôi ít người nhưng bố mẹ anh rất ghê gớm. Lúc nào họ cũng soi mói con dâu từng ly từng tí một.

Mấy hôm nay thấy nhiều chị em chia sẻ về vợ chồng ly hôn xong vẫn chưa hết duyên mà quay lại với nhau. Thật sự, vợ chồng tôi cũng từng trong tình cảnh ấy. Và cũng vì sợi dây tình cảm gắn bó 2 vợ chồng là con gái mà chúng tôi vừa quyết định quay lại với chồng cũ sau 3 năm ly hôn.

Đỉnh điểm là lần ấy mẹ tôi bị sốt xuất huyết nặng phải nhập viện đến cả nửa tháng vì tiểu cầu tụt xuống quá thấp, men gan lại tăng cao. Tôi xin phép bố mẹ chồng cho về bên nhà 5 ngày để thăm và chăm sóc cho mẹ đẻ. Bởi tôi từng bị sốt xuất huyết nên biết rõ cơ thể lúc ấy mệt mỏi, đau nhức và suy kiệt sức khỏe đến mức nào.

Biết bố mẹ chồng khó tính, tôi luôn chu toàn mọi chuyện làm dâu. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, họ liên tiếp gây áp lực và quá đáng khiến tôi không thể chấp nhận cách sống áp đặt này mà phải ôm con ra khỏi nhà.

Ấy vậy mà bố mẹ chồng tôi không đồng ý. Họ bảo tôi phải ở nhà, không được bước chân vào viện thăm mẹ đẻ. Nguyên nhân là do họ sợ tôi bị lây sốt xuất huyết của bà ngoại để về nhà lây bệnh cho cả nhà chồng. Khi tôi vẫn phớt lờ lời cấm cản của mẹ anh để vào viện thăm mẹ đẻ thì bà đã phát điên lên rồi đòi đuổi con dâu ra khỏi nhà:

“Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay. Đồ con dâu ngang bướng, chỉ biết chăm chăm lo cho nhà ngoại”

“Mẹ khỏi cần phải đuổi con, con đi luôn đây. Chào bà”

Ngay trong tối ấy, tôi một tay bế con nhỏ mới 2 tuổi, một tay xách va li đi khỏi nhà chồng. Chồng tôi lúc ấy cũng có nhà nhưng anh im lặng, không một câu bênh vực vợ. Tôi quá thất vọng về chồng.

Sau đó, tôi đưa con về ngoại sống. Chồng tôi nhiều lần bảo sang đón 2 mẹ con về nhà nhưng tôi nhất định không về lại nhà chồng. Tôi bảo với anh, nếu vẫn còn muốn vợ chồng sống cùng nhau thì anh phải ra ở riêng. Nhưng anh không chịu. Anh bảo nếu tôi muốn sống cùng anh thì phải về nhà chồng sống. Anh không bao giờ ra ở riêng chỉ vì vợ muốn thế. Còn nếu không dung hòa được thì vợ chồng ly hôn.

Thấy chồng chỉ nghĩ đến bố mẹ mà chẳng nghĩ cho vợ nên tôi cũng nhất quyết ly hôn. Chúng tôi ly hôn khá nhanh chóng. Vì con còn nhỏ, tôi cũng đi làm có thu nhập nên con được tòa xử cho phép ở với mẹ.

Ảnh minh họa: Internet

Sau ly hôn, mẹ con tôi thuê một căn nhà nhỏ gần nhà ông bà ngoại sống. Còn chồng cũ nghe nói cặp với một ả đàn bà khác. Tuy nhiên, cặp một thời gian anh lại chán.

Sau ly hôn, chúng tôi chỉ coi nhau như 2 người bạn. Anh vẫn thường xuyên qua thăm con, cho con đi chơi để con cảm thấy bố mẹ nó không có gì khác thường. Nhiều lần anh cũng khuyên tôi nên sớm đi bước nữa để có người mà nương tựa. Nhưng sợ con gái khổ, tôi vẫn lần lữa chưa dám nghĩ cho mình cuộc sống riêng.

Cho tới hôm qua khi đón con về sau giờ làm thì tôi thấy con hâm hấp sốt. Khi về nhà, con càng sốt cao hơn. Đang đêm gọi taxi mãi không được nên tôi đành gọi cho anh đến cùng tôi đưa con đi viện. Chồng cũ thấy con tôi bị sốt cao thì cũng hốt hoảng đến ngay không chần chừ.

Vợ chồng tôi nhập viện thăm khám cho con xong thì cũng 3h sáng. Cũng may bác sĩ nói con chỉ bị sốt vi rút không đáng lo ngại nên cho về theo dõi, chăm sóc tại nhà. Bác sĩ sẽ kê đơn thuốc cho con để bố mẹ con cho uống theo chỉ dẫn.

Lúc về đến nhà, dù con còn mệt nhưng thấy bố sang, con vui lắm. Con cứ nũng nịu bắt bố ôm rồi đòi bố ngủ lại. Lần đầu tiên sau 3 năm ly hôn, chồng cũ ngủ lại ở nhà trọ của 2 mẹ con tôi.

Ban đầu, tôi cho con gái với anh nằm 1 giường. Nhưng sau con hạ sốt, ngủ ngoan hơn thì anh bất chợt để con nằm ở đó và mò sang giường của tôi kê ngay gần đó.

Chồng cũ bảo, bao ngày vợ chồng xa nhau là bấy nhiêu ngày anh phải kìm nén tình cảm của mình cũng như day dứt về quyết định không ra ngoài sống theo đề nghị của tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Anh nói, cả hai giờ đã chưa có ai thì hãy tái hợp lại để con gái có một mái ấm trọn vẹn.

Cứ thế, anh ngồi xuống nằm sát vợ rồi vòng tay ôm vợ thật chặt. Vì vẫn còn yêu anh nên tôi cứ dần mềm nhũn trong tay anh. Biết đã thừa thắng, anh xông lên bảo: “Đêm nay vợ chồng mình tranh thủ sản xuất thêm tập 2 nữa nhé”.

Sau 3 năm ly hôn, vợ chồng tôi lại có đêm tái hợp thật nồng nàn. Anh cũng bảo sẽ theo tôi ra ngoài ở để tránh cho vợ con va chạm với bố mẹ chồng soi mói. Tôi hạnh phúc quá mọi người ạ.