Cô con dâu ngoại tình với trai lạ, mẹ chồng chẳng những không làm ầm ĩ mà còn dúi vào tay 50 triệu kèm lời nói sốc

Tâm sự 08/07/2022 18:16

Bắt gặp cảnh nhạy cảm, mẹ chồng kéo con dâu sang một bên, rồi móc trong túi ra 50 triệu, nói nó muốn xài gì còn có mà xài.

Tôi năm nay đã 46 tuổi, lấy chồng, làm dâu làm vợ đã gần 25 năm. Tôi có một con trai và một con gái. Con gái tôi đã lấy chồng xa, ở một thành phố khác. Ai cũng nghĩ tôi có cuộc sống viên mãn, yên bình, nhưng chỉ tôi mới biết mình thật sự không hề hạnh phúc.

Chồng tôi ra ngoài luôn được người khác ngợi khen, nể trọng, làm bao việc tốt cho thiên hạ. Nhưng chẳng ai biết ông ấy là người chồng gia trưởng, cư xử tệ bạc với vợ con. Chồng tôi kiếm được nhiều tiền, cuộc sống của gia đình không thiếu thốn gì, hai con của tôi còn được đi du học. Nhưng người đàn ông này không hề biết yêu biết thương là gì.

Tôi suốt bao năm chẳng khác gì người giúp việc của chồng, chẳng được lên tiếng, luôn phải phục vụ theo ý muốn của chồng. Chồng tôi đã nói một lời thì không ai trong nhà được cãi. Ông ấy đã nói giờ nào ăn cơm, lúc nào đi ngủ thì vợ con tuyệt đối không được trái lệnh. Nhưng hồi trước con tôi còn nhỏ, trẻ con có lúc cũng quấy phá. Vậy là chỉ cần một đứa không nghe lời bố thì cả ba mẹ con đều chịu đòn roi.

Bởi thế khi trưởng thành, con tôi đều muốn đi du học rồi tìm cách sống thật xa gia đình. Nhưng con trai lớn của tôi khi lấy vợ thì tuyệt nhiên phải về sống chung với vợ chồng tôi. Nếu không thì chồng tôi không cho nó cưới. Dù không muốn nhưng chồng tôi có tiền, có quyền nhất nên con tôi cũng buộc lòng nghe theo. Tôi chỉ thấy thương con dâu, sống chung với bố chồng như thế quả thật là khổ.

Cô con dâu ngoại tình với trai lạ, mẹ chồng chẳng những không làm ầm ĩ mà còn dúi vào tay 50 triệu kèm lời nói sốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bất hạnh thay, con trai tôi lấy vợ chưa được bao lâu thì qua đời, để lại vợ và đứa con gái nhỏ. Từ khi con trai mất, có bao nhiêu tâm sự tôi đều nói với con dâu, coi nó như bạn. Con dâu cũng thương tôi, nhất quyết không lấy chồng lần nữa.

Nhưng con dâu còn trẻ, sao phải chôn thân cả đời ở cuộc sống khổ tâm dai dẳng thế này. Tôi cứ khuyên nó muốn gặp ai thì gặp, để cháu tôi nuôi. Nhiều hôm chồng tôi gắt gỏng đánh mắng, cũng chỉ có hai mẹ con ôm nhau thủ thỉ khóc lóc.

Vừa rồi chồng tôi đi công tác mấy ngày, vậy là con dâu có dịp về ngoại. Khi con dâu đi rồi tôi cũng vui vẻ chuẩn bị đi gặp bạn. Nhưng vừa đến chỗ hẹn, tôi cũng gặp con dâu ngay tại sảnh khách sạn. Con dâu đi cùng với một chàng trai lạ mặt. Chúng tôi đứng nhìn nhau ngỡ ngàng, chàng trai kia cũng ngượng ngùng cúi đầu chào tôi.

Thấy thế tôi kéo con dâu sang một bên, rồi móc trong túi ra 50 triệu, nói nó muốn xài gì còn có mà xài. Tôi còn bảo bao giờ về thì qua phòng tôi nói chuyện một chút.

Tôi thật sự thấy hoang mang, vì tôi có nhân tình bên ngoài, đây là bí mật tôi giấu giếm bao lâu nay. Tôi và nhân tình đã ở bên nhau nhiều năm, chỉ có thể gặp nhau khi chồng tôi đi vắng. Nếu chuyện này đến tai chồng tôi thì tôi chỉ có đường chết.

Tới khi con dâu trở về tôi mới biết con dâu có một mối tình chóng vánh bên ngoài. Nó bảo chỉ hẹn hò cho vui, tiêu xài tiền của bố chồng và không nghĩ tới chuyện đi thêm bước nữa. Tôi và con dâu đều như nhau, không có khả năng kinh tế. Giờ chúng tôi ‘’tạo phản’’ ra ngoài tìm hạnh phúc mới thì làm sao có cuộc sống ăn sung mặc sướng như bây giờ.

Nhưng điều làm tôi khổ tâm nhất là từ hôm bắt gặp con dâu ngoại tình thì nó thường đe dọa để tôi đưa tiền. Nếu có lúc nó và tôi mâu thuẫn gay gắt rồi chuyện kia vở lỡ ra thì tôi biết phải làm sao đây? Người vợ bất hạnh như tôi phải làm thế nào đây?

Ngày vợ chồng ly hôn, người chồng – sắp –  cũ trố mắt nhìn tôi không rời vì bộ trang sức bạc tỷ

Ngày vợ chồng ly hôn, người chồng – sắp –  cũ trố mắt nhìn tôi không rời vì bộ trang sức bạc tỷ

Còn có bộ đồ hiệu tôi đã mua, mái tóc tôi đã làm, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận. Tôi rực rỡ cả một gian phòng như thế thì làm sao anh ta lại không nhìn chăm chú?

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự chuyện eva chuyện gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 4 giờ 28 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 7 giờ 33 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 7 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ