Chứng kiến cảnh mẹ hắt thẳng nước vào mặt vợ, chồng 'đứng hình' 3 giây rồi làm một việc khiến bà tái mặt

Tâm sự 23/03/2026 20:38

Lần đầu mang thai, tôi không có kinh nghiệm nên vẫn đi giày cao gót. Hôm đó chẳng may sảy chân, tôi bị ngã và không giữ được con. Biết chuyện xảy ra ngoài ý muốn nên chồng không trách cứ. Chỉ có mẹ chồng của tôi là tối ngày chì chiết.

Chồng tôi là con một trong gia đình. Vì thế sau khi kết hôn, chúng tôi phải sống cùng bố mẹ anh. Thật ra lúc đầu, tôi nghĩ việc sống chung với mẹ chồng là hoàn toàn bình thường. Cho đến khi chúng tôi sống cùng một mái nhà. Nói đến mẹ chồng tôi, bà là người khó tính, lại rất quan trọng chuyện nối dõi trong nhà.

Ngay từ khi tôi về làm dâu, mẹ chồng đã tuyên bố, dù sinh 2 hay 3 đứa con thì điều bắt buộc là phải có một đứa cháu trai, sau này còn chống gậy. Lúc đầu tôi nghĩ mình khỏe mạnh, lại học mót mấy chia sẻ trên mạng thì sẽ có con trai thôi. Nào ngờ chuyện sinh con không hề đơn giản.

Tôi mới mất con 2 tháng, chưa gì mẹ chồng đã bắt phải "thả" để tiếp tục có thai. Không những vậy, bà còn mang rất nhiều thuốc bổ không có nguồn gốc rồi bắt tôi uống. Hôm vừa rồi, tôi uống một loại thuốc của mẹ chồng, đến nỗi bản thân bị đau bụng mấy ngày trời. Vì thế nên từ đó, tôi không còn uống thuốc mà mẹ chồng mang về nữa.

Thấy tôi không chịu uống thuốc, lại chẳng có động thái muốn sinh con tiếp, mẹ chồng suốt ngày dằn hắt. Chiều qua vì không chịu được, tôi đã nói lại vài câu. Thế là sẵn chậu nước trên tay, mẹ chồng hất thẳng vào mặt và đuổi tôi đi khỏi nhà.

Đúng lúc ấy, chồng tôi liền kéo vợ đi. Anh tuyên bố: "Mẹ đã làm vậy thì bọn con đi". Thế rồi để mặc mẹ gào khóc, chồng tôi vẫn phóng xe đi. Điều tôi không ngờ là anh có ý định ra ngoài ở thật mọi người ạ. Mấy hôm nay, mẹ chồng có ý xuống nước với tôi. Bà còn nói tôi hãy thuyết phục chồng để từ bỏ ý định ra ở riêng. Tôi thấy khó xử quá, mọi người cho tôi lời khuyên được không?

Đang vật vã trên bàn đẻ, vợ bỗng nhận được tin nhắn ngoại tình của chồng khiến tim ngừng đập vì quá tàn nhẫn

Đang vật vã trên bàn đẻ, vợ bỗng nhận được tin nhắn ngoại tình của chồng khiến tim ngừng đập vì quá tàn nhẫn

Nghĩ đến tương lai đứa con trong bụng, lại có sự hậu thuẫn của hai bên gia đình, tôi quyết định kết hôn. Bình thường người ta có thai thì khỏe khoắn, còn tôi nghén đến tận ngày sinh.

Ngỡ chồng đi làm xa về sớm tạo bất ngờ, tôi rụng rời tay chân nhìn rõ danh tính kẻ vừa ngủ cùng mình

Ngỡ chồng đi làm xa về sớm tạo bất ngờ, tôi rụng rời tay chân nhìn rõ danh tính kẻ vừa ngủ cùng mình

Vợ bất ngờ ngất xỉu giữa sân, tôi chưa kịp chạm tay thì một bóng người lạ đã lao tới ôm chặt lấy cô ấy

Vợ bất ngờ ngất xỉu giữa sân, tôi chưa kịp chạm tay thì một bóng người lạ đã lao tới ôm chặt lấy cô ấy

Chồng dắt bồ đi "vui vẻ" bỗng "rụng rời tay chân" khi nhìn thấy ảnh cưới xuất hiện trong ví mình

Chồng dắt bồ đi "vui vẻ" bỗng "rụng rời tay chân" khi nhìn thấy ảnh cưới xuất hiện trong ví mình

Vừa đi công tác về, nhờ vợ lấy hộ bộ quần áo, tôi "hóa đá" khi thấy thứ lạ cô ấy đang cầm trên tay

Vừa đi công tác về, nhờ vợ lấy hộ bộ quần áo, tôi "hóa đá" khi thấy thứ lạ cô ấy đang cầm trên tay

Gặp lại người cũ mua cháo nơi cổng bệnh viện, tôi chết lặng khi biết lý do cô ấy rời bỏ tôi 7 năm trước

Gặp lại người cũ mua cháo nơi cổng bệnh viện, tôi chết lặng khi biết lý do cô ấy rời bỏ tôi 7 năm trước

5 năm vô tâm chưa một lần ngó ngàng tủ đồ của vợ, đến khi cầm món đồ ấy trên tay, tôi khuỵu ngã trong nước mắt

5 năm vô tâm chưa một lần ngó ngàng tủ đồ của vợ, đến khi cầm món đồ ấy trên tay, tôi khuỵu ngã trong nước mắt

Sau mỗi đêm mặn nồng, chồng đều đặn chuyển cho tôi 10 triệu, tôi "hóa đá" khi biết sự thật đằng sau xấp tiền "bù đắp" ấy

Sau mỗi đêm mặn nồng, chồng đều đặn chuyển cho tôi 10 triệu, tôi "hóa đá" khi biết sự thật đằng sau xấp tiền "bù đắp" ấy

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Anh rể say rượu ngủ lại, giữa đêm anh gõ cửa nhờ một việc khiến tôi đỏ mặt

Anh rể say rượu ngủ lại, giữa đêm anh gõ cửa nhờ một việc khiến tôi đỏ mặt

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Tử vi thứ Ba 24/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tiền bạc dư dả, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc hao hụt

Tử vi thứ Ba 24/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tiền bạc dư dả, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc hao hụt

8 lao động Việt gặp nạn, 4 người tử vong, mất tích tại Nhật

8 lao động Việt gặp nạn, 4 người tử vong, mất tích tại Nhật

Bé gái 2 tuổi tử vong vì tò mò ăn món 'vạn người mê'

Bé gái 2 tuổi tử vong vì tò mò ăn món 'vạn người mê'

5 năm vô tâm chưa một lần ngó ngàng tủ đồ của vợ, đến khi cầm món đồ ấy trên tay, tôi khuỵu ngã trong nước mắt

5 năm vô tâm chưa một lần ngó ngàng tủ đồ của vợ, đến khi cầm món đồ ấy trên tay, tôi khuỵu ngã trong nước mắt

Sau mỗi đêm mặn nồng, chồng đều đặn chuyển cho tôi 10 triệu, tôi "hóa đá" khi biết sự thật đằng sau xấp tiền "bù đắp" ấy

Sau mỗi đêm mặn nồng, chồng đều đặn chuyển cho tôi 10 triệu, tôi "hóa đá" khi biết sự thật đằng sau xấp tiền "bù đắp" ấy

Anh rể say rượu ngủ lại, giữa đêm anh gõ cửa nhờ một việc khiến tôi đỏ mặt

Anh rể say rượu ngủ lại, giữa đêm anh gõ cửa nhờ một việc khiến tôi đỏ mặt

Đi công tác xa nhà, nửa đêm nghe tiếng gõ cửa phòng khách sạn, tôi "hóa đá" thấy người đàn ông bước vào

Đi công tác xa nhà, nửa đêm nghe tiếng gõ cửa phòng khách sạn, tôi "hóa đá" thấy người đàn ông bước vào

Lần đầu về ra mắt nhà bạn trai, vừa nghe cháu của anh vô tư nói một câu, tôi bỏ về ngay

Lần đầu về ra mắt nhà bạn trai, vừa nghe cháu của anh vô tư nói một câu, tôi bỏ về ngay

Ngỡ chồng gửi tiền lo cho hai mẹ con, ai dè danh tính người chuyển 50 triệu khiến tôi rụng rời tay chân

Ngỡ chồng gửi tiền lo cho hai mẹ con, ai dè danh tính người chuyển 50 triệu khiến tôi rụng rời tay chân