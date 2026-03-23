Đang vật vã trên bàn đẻ, vợ bỗng nhận được tin nhắn ngoại tình của chồng khiến tim ngừng đập vì quá tàn nhẫn

Tâm sự gia đình 23/03/2026 17:26

Nghĩ đến tương lai đứa con trong bụng, lại có sự hậu thuẫn của hai bên gia đình, tôi quyết định kết hôn. Bình thường người ta có thai thì khỏe khoắn, còn tôi nghén đến tận ngày sinh.

Nếu không nói ra những điều này, tôi e rằng mình sẽ không chịu nổi. Tôi vừa sinh con được một tuần. Đáng lẽ giờ phút này, tôi phải hạnh phúc hơn ai hết. Vậy mà bây giờ, mỗi lần nhìn vào con trai, tôi lại không cầm được nước mắt.

Chồng tôi vốn là người đào hoa. Khi quen tôi, anh cũng tranh thủ qua lại với vài cô gái khác. Tất cả những điều này tôi đều biết hết. Thế nhưng bản tính phụ nữ, đã yêu thì yêu đến mù quáng. Thành ra lần nào tôi cũng bỏ qua và cho anh thêm cơ hội.

Yêu nhau được gần một năm thì tôi có thai. Thú thật lúc ấy tôi rất phân vân. Bởi lẽ tính cách của một con người không phải dễ dàng thay đổi. Nhưng đúng lúc ấy, mẹ chồng tìm đến tôi. Biết con trai mình không chung thủy, bà cam đoan với tôi, rằng sẽ chịu trách nhiệm để anh thay đổi tính nết.

Nghĩ đến tương lai đứa con trong bụng, lại có sự hậu thuẫn của hai bên gia đình, tôi quyết định kết hôn. Bình thường người ta có thai thì khỏe khoắn, còn tôi nghén đến tận ngày sinh. Đã vậy, suốt 3 tháng đầu, tôi động thai đến nỗi chỉ có thể nằm treo chân một chỗ.

Đang vật vã trên bàn đẻ, vợ bỗng nhận được tin nhắn ngoại tình của chồng khiến tim ngừng đập vì quá tàn nhẫn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những lúc tiêm truyền đến vỡ ven, mẹ chồng tôi còn nhắc nhở con trai: "Con nhìn vợ mà thương vợ. Chẳng ai có bầu mà khổ như nó đâu". Thế rồi mọi chuyện cũng qua, cuối cùng tôi cũng đến ngày sinh.

Hôm tôi đi sinh, chồng vẫn đang đi công tác. Dù chỉ cách nhà 60km nhưng nghe tin vợ đau đẻ, anh vẫn nhất quyết không về. Suốt hành trình tôi vượt cạn, chỉ có mẹ chồng và mẹ đẻ ở bên. Đau đớn nhất là khi cơn đau dồn dập, tôi nhận được một tin nhắn từ chồng.

Đó không phải lời động viên mọi người ạ, đó là một bức ảnh chồng tôi đang ngủ, trên người chẳng mặc gì. Người phụ nữ kia công khai khiêu khích tôi đúng lúc tôi yếu đuối nhất. Lúc ấy vì quá sốc, tôi ngất lịm, đến khi tỉnh dậy thì bác sĩ đã mổ con tôi ra an toàn.

Biết chuyện đã xảy ra, chồng tôi vội vàng trở về giải thích. Anh còn nói chỉ vì vợ bầu nên mới ra ngoài tìm người khác. Tôi không thể chấp nhận được điều này. Nhưng nghĩ đến con, tôi lại khó quyết định vô cùng. Mọi người cho tôi lời khuyên nhé, tôi có nên quyết định ly hôn chồng ngay và luôn không?

Dẫn mẹ đơn thân về đòi cưới, con trai "hóa đá" thấy bố vừa nhìn mặt con dâu đã run rẩy rồi lăn đùng ra ngất

Dẫn mẹ đơn thân về đòi cưới, con trai "hóa đá" thấy bố vừa nhìn mặt con dâu đã run rẩy rồi lăn đùng ra ngất

Tôi quyết định chia tay, chấp nhận một mình nuôi con. Làm mẹ đơn thân thật chẳng dễ dàng chút nào, nhưng tôi chưa bao giờ liên lạc lại với người sếp cũ. Cũng không có ý định để người đàn ông ấy gặp con mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 44 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 8 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay