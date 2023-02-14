Chuẩn bị cưới vợ, trong buổi tiệc gặp lại bạn thân khác giới, tôi tặc lưỡi lên giường để rồi nhận ra sự thật phũ phàng

Chưa kể công việc trong nhà nước khiến ly bị "đù" đi trông thấy. 3 năm trước khi mới quen Ly, Ly là cô gái trẻ trung, năng động, nhiệt huyết vì vừa mới ra trường. 3 năm sau, Ly đằm thắm, ít nói, ngày ngày lầm lũi đi về, có khi cả ngày Ly chẳng nói với tôi câu nào.

Tôi và Ly yêu nhau 3 năm, chúng tôi đã về ra mắt gia đình và chuẩn bị cưới vào tháng 9 năm nay. Ly là cô gái hiền lành, bố mẹ tôi rất thương Ly bởi cô ấy đúng chuẩn "công - dung - môn - hạnh" đáng để lấy làm vợ. Thế nhưng, nhược điểm của những cô gái như Ly là nhạt nhẽo, không biết cách giữ chân đàn ông.

Vậy mà khi tôi đã quyết định thì lại sảy ra việc khiến tôi hoang mang, nói đúng hơn tôi phản bội lại Ly nhưng tôi không có cách nào dừng lại việc này. Có những lúc tôi đã nghĩ hay tôi nói với Ly nhưng lại không thể mở miệng.

Chúng tôi dần không tìm thấy tiếng nói chung ở nhau, nhưng vì yêu lâu, lại dã ra mắt 2 bên gia đình nên đành nhắm mắt cưới. Mẹ tôi cũng nói, tôi không thể tìm thấy ở đâu một cô gái ngày nào cũng cười nói vì cô gái nào rồi cũng sẽ trở thành phụ nữ, thành mẹ, thành bà,... đó là 1 quá trình trưởng thành mà đòi hỏi cả tôi và Ly phải chấp nhận. Nếu tôi yêu người khác, cũng không thể hi vọng người mới sẽ "vui vẻ, nhí nhảnh" mãi trong suốt 60 năm sống cùng tôi.

Chuyện là, tôi có một hội bạn thân chơi với nhau từ bé, chúng tôi lớp lên cùng con ngõ, ăn ngủ đi học cùng nhau đã hơn 25 năm nay. Sau này mỗi người có cuộc sống riêng nhưng tất cả vẫn giữ liên lạc, mỗi lần về quê lại tụ tập, tới thăm nhau. Vì thân quá lâu nên nam - nữ chúng tôi không quan trọng, đi du lịch có thể ngủ cùng nhau, thậm chí uống say ôm nhau ngủ ngon lành.

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Trong nhóm, tôi và Hoa chơi thân với nhau như anh em, chúng tôi lớn lên cạnh nhà lại cùng tuổi, cùng ngày sinh. Từ hồi còn đi học, yêu ai, tán tôi đều hỏi Hoa. Tháng trước khi tôi và Ly quyết định kết hôn tôi gọi cho Hoa rủ Hoa đi nhậu - con bé là con gái nhưng tính cách phóng khoáng như con trai thích ăn nhậu. Hoa nghe tôi nói thì gật đầu đi luôn.

Hôm đó chúng tôi say túy lúy, trong cơn say Hoa thú nhận Hoa thích tôi đã nhiều năm nhưng vì là bạn thân nên Hoa không dám tiến tới. Thú thật, tôi cũng từng thích Hoa hồi còn học cấp 3, lên đại học vì 2 đứa học xa nhau nên tình cảm nhạt dần. Tôi chưa từng nghĩ Hoa cũng có lúc thích tôi vì những năm đó gần như lúc nào Hoa cũng có người yêu.