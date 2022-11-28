Chồng xin vợ về quê thăm bố ốm, nào ngờ lúc trở lại nhân tình theo sau 'ôm bầu' đòi danh phận

Tâm sự 28/11/2022 16:44

Đau thương và dằn vặt, tôi không ngờ chồng mình làm điều... đồi bại, cuồng dâm với người khác. Tôi càng không ngờ hậu quả để xảy ra khiến gia đình tôi chua xót.

Sau 3 năm tìm hiểu, yêu nhau tôi và Tạo đã nên vợ nên chồng bằng một đám cưới đầy đủ bố mẹ, họ hàng và bạn bè của hai đứa.

Vợ 22, chồng 25 tuổi đều là công nhân của khu chế xuất đóng ở vùng ven Sài Gòn, còn cảnh ở nhà thuê, sống nhờ lương xí nghiệp nên vợ chồng thống nhất kế hoạch chưa sinh em bé vội, để tích lũy kinh tế kha khá một chút rồi hoàn thiện tổ ấm sau cũng chưa muộn.

Làm trong cùng khu nhưng khác xí nghiệp nên chuyện vợ chồng không ăn cùng mâm, không ngủ cùng giường là chuyện bình thường khi mà cả tôi và Tạo phụ thuộc vào lịch ca, kíp của công việc.

Được cái bận rộn sản xuất, lệch nhau ca trực ngày, đêm thì phải chịu, có dịp cùng nhau ở nhà vợ, chồng tôi luôn quấn quít, yêu thương, chăm sóc nhau hết lòng. Tạo chiều tôi không cần so đo, tính toán miễn sao tôi vui, tôi thỏa mái là anh mừng. Còn tôi không vì được chồng chiều mà quên trách nhiệm làm vợ, nên ở khu nhà trọ vợ, chồng tôi thường nhận được lời khen của hàng xóm, láng giềng.

Chồng xin vợ về quê thăm bố ốm, nào ngờ lúc trở lại nhân tình theo sau 'ôm bầu' đòi danh phận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quê vợ chồng tôi đều ở Bắc, chúng tôi vào Nam là tính chuyện lập nghiệp lâu dài, nên cả hai động viên nhau tích cực làm lụng, dè sẻn chi tiêu để ổn định cuộc sống.

Sau 2 năm vợ chồng hoàn thiện, công việc cho thu nhập tốt, tôi bàn với chồng sẽ mang bầu để sinh em bé. Chưa kịp thực hiện kế hoạch thì Tạo phải về quê gấp vì bố chồng tôi không may bị ốm nặng. Tạo về chăm bố là hợp lẽ vì mẹ chồng tôi sức khỏe yếu, chị gái Tạo lấy chồng ở xa lại vừa sinh con nhỏ, em gái út của Tạo đang học năm cuối của một trường trung cấp trên huyện, nên không thể nghỉ ngang mà về phục vụ bố được.

Tạo phải ở quê đến 4 tháng để chăm cho bố, ngặt nỗi bố không có bảo hiểm y tế, bệnh lại nặng nên bao nhiêu tiền tôi và Tạo tích cóp được đều mang ra sử dụng để điều trị cho bố.

Biết gia cảnh của chồng khó khăn, mỗi lần mang tiền về quê đưa Tạo chi dùng cho bố tôi luôn động viên anh là yên tâm lo cho bố, tôi sẽ cố gắng làm lụng để không ảnh hưởng đến kế hoạch đón thành viên mới của gia đình. May mắn sau thời gian dài chữa bệnh, bố chồng tôi hồi phục và Tạo trở lại Sài Gòn để cùng tôi tiếp tục làm việc…

Thế nhưng bằng linh tính của người phụ nữ tôi nhận thấy sau một thời gian dài xa vợ, chồng tôi có sự thay đổi. Tạo hay trầm ngâm suy nghĩ, hay thở dài, buồn, lo bất chợt mà không muốn chia sẻ cùng tôi mặc dù nhiều lần tôi gặng hỏi.

Lo lắng sợi dây tình cảm giữa vợ, chồng không đủ bền chặt nếu tổ ấm chưa có tiếng cười con trẻ, tôi quyết định dừng việc dùng biện pháp tránh thai để mang bầu. Tiền lúc này đối với tôi không còn là quan trọng hàng đầu nữa, tôi mua thêm thức ăn bồi bổ cho chồng, mặn nồng với chồng bất cứ lúc nào anh vui vẻ, song Tạo như cố tình tránh tôi…

Cho đến chủ nhật vừa rồi, một cô gái trẻ ăn mặc giản dị, quê mùa cùng cái bụng đã lùm lùm đội áo tìm đến tận căn nhà thuê của vợ chồng tôi. Em nức nở rằng chồng tôi là tác giả của khối tình em đang mang, rằng nếu Tạo phụ em, không lo cho em và đứa bé một cuộc sống như bao người đàn bà có chồng khác, em sẽ không cần tồn tại trên đời này nữa…

Chồng xin vợ về quê thăm bố ốm, nào ngờ lúc trở lại nhân tình theo sau 'ôm bầu' đòi danh phận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chết lặng khi Tạo ấp úng nhận lỗi rằng anh và cô gái trẻ nọ gặp nhau tại bệnh viện khi anh chăm bố và cô ấy chăm mẹ…Sự sẻ chia, giúp đỡ nhau những việc vặt khi cùng xa nhà tới sự đồng cảm rồi vượt quá giới hạn trong quan hệ là điều khó tránh! Tạo khẳng định anh không yêu cô gái kia mà tất cả tình cảm anh vẫn dành cho tôi? Tạo mong tôi cho anh một lối thoát…Tôi biết làm thế nào bây giờ?

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Bồ nhí mang bầu, chồng về nhà quỳ sụp khẩn cầu vợ... giải cứu, em nói mà không sợ chị giận rằng nếu đây là trường hợp của gia đình em nhất định chồng em sẽ nhận được lá đơn li hôn em kí sẵn dành cho anh ấy.

Chị còn trẻ, công việc ổn định chị chẳng việc gì phải cúi đầu nhịn nhục chấp nhận một người đàn ông sống vô lương tâm, vô đạo đức và hèn kém trong tư cách như thế.

Sao anh ấy không nghĩ rằng những tháng ngày anh ấy về quê chăm bố ốm, chị đã phải dè sẻn chi tiêu, phải tăng ca làm lụng để có tiền phụ thêm anh ấy lo cho bố? Mà lại ngang nhiên quan hệ bồ bịch, trai gái để đến bây giờ gái ôm bầu tới nhà đòi danh phận thì lại than thở, lại nhờ chị giải quyết hậu quả?

Không cần phải nhân đạo, từ bi đến mức ấy đâu chị ạ, anh ấy dám làm, anh ấy dám chịu, chị chẳng việc gì phải ôm rơm cho rặm bụng! Vả lại chị có chia tay chồng vào thời điểm này cũng là hợp lí, bởi anh và chị chưa có mối ràng buộc là một đứa con chung.

Mạnh mẽ, quyết đoán và nghị lực lên chị nhé. Chia sẻ cùng chị, mong chị luôn khỏe, sớm ổn định cuộc sống.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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