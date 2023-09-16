Chồng vô tâm, tôi suýt ngoại tình nhưng kịp quay đầu vì sợ con tổn thương và chợt nhận ra: ‘Nếu cơ đơn thì tìm những thú vui khác, hà cớ gì phải ngoại tình’

Tâm sự 16/09/2023 08:17

Tôi từng viết đơn ly hôn, mục đích là để dọa chồng nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy. Tôi biết dù có gào khóc, than vãn, hay làm điều gì nữa cũng không thể thay đổi được anh ta nên tôi im lặng.

Sự bạc bẽo của người chồng nhiều khi là nguyên nhân khiến người đàn bà ngã vào lòng người khác. Sự vô tâm, vô tình của chồng khiến đàn bà rất dễ cô đơn và sa ngã. Nhưng nếu thấy không sống được với nhau nữa thì nên mạnh dạn ly hôn. Nếu ly hôn không được thì nên tự tạo niềm vui cho mình chứ đừng ngoại tình. Bởi ngoại tình sẽ chẳng bao giờ mang lại kết quả gì tốt đẹp cả.

Tôi năm nay 40 tuổi. Chồng hơn tôi vài tuổi, hai đứa con đều đang học phổ thông. Tôi có một cuộc hôn nhân không không hạnh phúc. Chồng tôi là người đàn ông rất hời hợt, vô tâm. Anh ta trọng thiên hạ, trọng bạn bè hơn vợ con ở nhà. Đi làm khoe khoang với thiên hạ rằng mình lương cao nhưng tôi chẳng bao giờ biết được “mặt mũi” đồng lương của chồng. Làm được bao nhiêu, anh ta ném hết vào những cuộc nhậu. Tính sĩ diện hão, nhiều khi con cái ở nhà chẳng được miếng ngon nhưng cứ móc hầu bao đi mời thiên hạ để được tiếng sống hào phóng.

Chồng vô tâm, tôi suýt ngoại tình nhưng kịp quay đầu vì sợ con tổn thương và chợt nhận ra: ‘Nếu cơ đơn thì tìm những thú vui khác, hà cớ gì phải ngoại tình’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng tôi cũng từng cãi vã nhiều. Tôi cũng yêu cầu chồng tôi thay đổi, bớt ăn nhậu, đi làm kiếm tiền đưa vợ nuôi con. Tôi từng viết đơn ly hôn, mục đích là để dọa chồng nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy. Tôi biết dù có gào khóc, than vãn, hay làm điều gì nữa cũng không thể thay đổi được anh ta nên tôi im lặng.

Có giai đoạn tôi bị khủng hoảng nặng nề, bế tắc vô cùng. Nửa muốn ly hôn, nửa không muốn vì còn 2 đứa con. Lúc đó, có một người đàn ông tỏ ý quan tâm, săn sóc tôi. Anh ta hay hỏi thăm chuyện gia đình, con cái. Tôi vì buồn phiền mà cũng hay tâm sự. Anh này chẳng ngại ngần mà bày tỏ tình cảm, muốn làm bờ vai, là chỗ dựa cho tôi. Thú thật, lúc đó tôi cũng xiêu lòng ít nhiều. Nhưng tôi giật mình khi nghĩ lại hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn của mình. Nếu tôi ngoại tình, gia đình đổ vỡ, mẹ mang tiếng nhơ nhuốc thì các con sẽ ra sao? Tôi cứng rắn cắt đứt với người đàn ông kia.

Bây giờ, tôi xác định sẽ sống vì con nên tôi mặc kệ chồng. Anh ta muốn làm gì thì làm, tôi không còn than vãn nữa. Tiền anh ta không kiếm được thì tôi tự làm để nuôi con. Con tôi cần cha nên tôi sẽ giữ mái ấm này cho các con lớn lên.

Chồng vô tâm, tôi suýt ngoại tình nhưng kịp quay đầu vì sợ con tổn thương và chợt nhận ra: ‘Nếu cơ đơn thì tìm những thú vui khác, hà cớ gì phải ngoại tình’ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sống với chồng vô tâm nhưng tôi không hề chán nản, bi quan như những người đàn bà khác. Tôi biết, suy nghĩ tiêu cực thường đến khi con người ta ở một mình nên tôi tìm kiếm thú vui cho mình. Chồng đi mặc kệ chồng, tôi đi tập yoga, tập thể dục, tôi hẹn bạn bè đi cà phê, uống nước nói chuyện phiếm. Rảnh rỗi, tôi đọc thêm sách, trồng thêm cây xanh trong vườn.

Tôi nghĩ đàn bà còn rất nhiều thú vui có thể tìm đến thì hà cớ gì phải ngoại tình? Bao nhiêu người đàn bà tan cửa nát nhà, con cái đau khổ vì có mẹ ngoại tình. Thôi thì ly hôn không được, tôi cứ sống vui vẻ, tự tạo những thú vui cho riêng mình. Con cái cũng đã lớn, hiểu chuyện và quan tâm mẹ nhiều hơn. Tôi tin, mình sống thanh thản hơn những người đàn bà ngoại tình rất nhiều.

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