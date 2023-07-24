Và rồi điều gì đến cũng đến, một đám cưới hoành tráng của Kiên và Hà diễn ra trong bầu không khí ấm áp, cả buổi lễ ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với Hà. Trong khi cô thì cười hí hửng còn Kiên lại có vẻ mặt lạnh bơ nghĩ chồng mình cưới vợ lần 2 mới có thái độ đó nên Hà chẳng bận tâm.

Chỉ mới gặp Kiên có vỏn vẹn 3 lần nhưng Hà đã gật đầu đồng ý cưới anh làm chồng, ai nhìn vào cũng nói Hà ngu vì dù gì cô cũng là gái tân còn Kiên từng qua 1 lần đò. Vậy nhưng hơn ai hết Hà hài lòng với cuộc hôn nhân này vì Kiên là người đàn ông giàu có lại đẹp trai. Còn về phần Hà thì đúng cô là gái tân, nhưng khổ nỗi năm nay Hà cũng đã 28 tuổi rồi. Bằng tuổi cô bạn bè trang lứa đều ổn định gia thất cả, chính vì thế mà Hà thà làm vợ người đàn ông đã có vợ còn hơn để ế rồi cưới ông chồng 60 tuổi.

Sau khi khách khứa về hết, Hà leo lên phòng tân hôn để chuẩn bị dâng hiến cho chồng đời con gái. Cứ tưởng biết mình còn trinh trắng Kiên sẽ vui mừng lắm, ai dè uống rượu chán chê đến 12 giờ Kiên mới leo lên phòng nhìn vợ tỉnh bơ.

- Anh...anh nói gì lạ vậy. Em là vợ anh mà...đêm nay là đêm tân hôn của chúng mình mà? Anh uống say quá rồi sao?

- Ừ nhỉ...tôi đã cưới cô làm vợ rồi nhỉ. Nhưng tôi chẳng thích cô tý nào cô...cô xuống sàn nằm đi...tôi không muốn nằm cạnh cô.

Nói rồi Kiên đắp chăn đi ngủ, còn Hà thì bật khóc nức nở vì tủi thân. Nghĩ chồng uống say mới thế nên Hà đành đi ngủ rồi để hôm sau tân hôn, cứ tưởng sáng tỉnh dậy chồng sẽ xin lỗi mình. Ai dè ngay lập tức Kiên quát lớn.

- Tôi đã nói là cấm cô nằm trên giường của tôi rồi cơ mà.

- Anh làm sao vậy chứ? Mình là vợ chồng mà anh cứ cấm em vậy...đêm qua anh còn chưa cướp cái ngàn vàng của em nữa. Không lẽ anh bị gay?

Nghe Hà nói câu đó thì Kiên ôm bụng cười rồi tỉnh bơ.

- Cô muốn biết tôi có gay hay không thì đợi đến 15 sẽ rõ. Tôi cũng nói luôn là tôi sẽ chỉ ngủ với cô ngày 15 hàng tháng thôi...Còn lại nếu cô ham muốn quá thì cứ tìm trai bao về thỏa mãn.

- Anh...anh đang đùa em sao? Có người chồng nào lại muốn vợ ngủ với thằng khác chứ?

- Đến ngày đó cô sẽ biết tôi nói đùa hay nói thật. Cho đến lúc đó tôi cấm cô đụng vào người tôi.

Nghe chồng nói vậy thì Hà chỉ cảm thấy buồn cười vì cô đang cho rằng chồng nói đùa mình, chính vì thế mà hàng đêm Hà ăn mặc sexy rồi đi qua đi lại trước mặt chồng để quyến rũ anh. Vậy nhưng lần nào Kiên không thèm nhòm ngó rồi đắp chăn đi ngủ. Lúc đó Hà buồn bực trong người và tin chắc lão chồng mình bị gay thật sự.

Thế rồi ngày 15 cũng đến, hôm đó Kiên bắt Hà tắm rửa rồi mặc bộ váy do anh chọn, và rồi Kiên kéo luôn Hà ra nghĩa trang lúc 11 giờ đêm..

- Giờ chúng ta tân hôn ở đây nhé...

- Anh...anh điên rồi sao? Sao anh đưa em đến chỗ nghĩa trang này để ân ái hả?

- Chính tôi đã nói với cô rồi còn gì? Ngày 15 hàng tháng chúng ta sẽ ân ái và chuyện đó phải diễn ra ở đây.

- Vì sao chứ? Nếu anh ghét em đến thế thì mình ly hôn đi...em không muốn làm chuyện kinh khủng đó ở đây.

- Được, cô muốn biết lý do thì tôi sẽ nói. Cô nhìn thấy nấm mộ trước mặt kia rồi chứ? Đó là mộ Vân, người vợ mà tôi yêu quý đã chết. Cô biết không...tôi rất yêu cô ấy...thế mà ông trời nỡ cướp cô ấy khỏi tôi. Nhưng không sao...ngày 15 là ngày cô ấy mất thì chúng ta sẽ ân ái ở đây. Hồn cô ấy sẽ nhập vào cô....và tôi sẽ ân ái với cô ấy...Vậy nên cô hãy nằm im để vợ tôi nhập vào cô đi.

Ngày 15 hàng tháng chúng ta sẽ ân ái và chuyện đó phải diễn ra ở đây - Ảnh minh họa: Internet

- Anh...anh điên rồi sao? Sao lại có trò bệnh hoạn như này chứ? Vợ anh dưới suối vàng sao có thể siêu thoát được chứ?

- Câm mồm, tôi cấm cô nhắc đến vợ tôi như thế. Giờ thì nằm im để tôi thỏa mãn...

Vừa nói Kiên vừa gọi tên vợ cũ 3 lần với niềm tin Vân sẽ nhập vào xác của Hà. Khỏi phải nói lúc đó Hà hoảng sợ như nào, cô phản kháng nhưng không thoát khỏi phản tay to khỏe của chồng. Vừa hì hục Kiên vừa gọi tên người vợ đã mất. Xong xuôi anh ôm lấy mộ vợ cười hả hê...còn Hà đau đớn bỏ chạy....Ngay đêm đó cô đã viết đơn ly hôn để thoát khỏi người chồng bệnh hoạn đó....