Tôi năm nay 38 tuổi, là trường hợp dậy thì không thành công. Hồi nhỏ, bố mẹ tôi đi làm xa, tôi sống với ông bà nên có những suy nghĩ lệch lạc về giới tính. Tôi tiếp xúc với văn hóa phẩm không lành mạnh từ rất sớm và hay thủ dâm.

Nói ra chuyện mình quan hệ với gái mại dâm chẳng vẻ vang gì, nhưng tôi rối trí quá.

Sau đó, tôi bỏ tiết nhiều nên bị đình chỉ học. Tôi sống cô lập, không liên lạc với ai. Gia đình tôi biết chuyện đã bắt tôi đi khám sức khỏe tâm thần. Bác sĩ nói tôi bị một dạng trầm cảm, rối loạn tâm sinh lý. Tôi phải uống thuốc an thần và quay trở lại với việc học. Tôi tốt nghiệp muộn hơn chúng bạn. Nhưng với gia đình tôi, thế cũng là thành công rồi.

Trong thời gian học đại học, tôi tiếp tục sống xa gia đình. Hồi đó, tôi không có người yêu nhưng trong lòng lại luôn ham muốn chuyện tình dục. Vì vậy, trong lúc khủng hoảng, tôi đã quan hệ với gái mại dâm. Sau những lần như thế, tôi lại cảm thấy buồn chán, thất vọng về bản thân vô cùng.

Sau khi ra trường, tôi làm việc ở một công ty điện tử viễn thông- một ngành nghề mà tôi yêu thích. Và rồi tôi có bạn gái, là vợ tôi sau này. Khỏi phải nói, bố mẹ tôi mừng lắm. Mặc dù thành thật mà nói, vợ hơn tôi 2 tuổi, cũng không được nhanh nhẹn và tài giỏi như người khác.

Thất bại lại đi "tìm vui" với gái mại dâm

Sau khi cưới, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ tôi. Ông bà hỗ trợ để vợ tôi mở một cửa hàng tạp hóa, coi đó là kế sinh nhai lâu dài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, chuyện vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ lại không hề đơn giản như tôi tưởng. Vợ tôi tính hay tự ái, bố mẹ tôi cứ nói một hai câu là nước mắt ngắn nước mắt dài. Cứ có hai vợ chồng với nhau là em trách móc đủ thứ rồi ra tối hậu thư đòi đi ở riêng nếu không thì sẽ ly hôn.

Và rồi con gái tôi cũng chào đời. Mâu thuẫn trong gia đình càng tăng lên. Sau khi hết cữ 1 tháng, vợ tôi đã vội vội vàng vàng bắt xe đưa con về nhà ngoại. Dù trước đó, mẹ tôi cũng nài ép em ở lại nhà tôi thêm vài ngày rồi mới về nhà ngoại cho đúng ngày tốt.

Sau khi về nhà ngoại, vợ thúc giục tôi đi thuê nhà ở riêng chứ nhất định không về nhà tôi nữa. Tôi chán chuyện gia đình, lại thêm công việc áp lực nên ngựa quen đường cũ. Tôi lại đi vui vẻ với gái mại dâm. Sau những lần như thế, tôi cảm thấy có lỗi với vợ và bắt đầu gặp vấn đề về tâm lý.

Vì trong đầu luôn có những hình ảnh, suy nghĩ về gái mại dâm nên chuyện vợ chồng của tôi không được như trước. Tôi luôn kết thúc sớm trong khi vợ mới bắt đầu vào cuộc. Cứ vài hôm, tôi lại ham muốn và nghĩ về chuyện ấy mãi không thôi. Trong khi, vợ tôi chỉ chiều chuộng được tôi 1 tháng đôi lần.

Thỉnh thoảng, tôi cứ muốn được ra ngoài tìm gặp những cô gái nóng bỏng, gợi cảm nhưng lại sợ bị vợ phát hiện. Nhưng do không được thỏa mãn trong chuyện chăn gối nên tôi cứ bứt rứt, khó chịu mãi không yên.

Thời gian gần đây, công việc của tôi không được thuận lợi. Công ty tôi làm gặp khó khăn do dịch bệnh, tiền lương giảm nhiều. Tôi lại chưa xin được việc mới. Hiện bố mẹ vẫn mua thuốc an thần cho tôi uống mỗi tháng.

Bác sĩ khuyên tôi nên tâm sự với vợ, với bạn bè nhiều hơn để giải tỏa tâm trạng. Nhưng làm sao tôi dám kể với vợ lỗi lầm mà tôi đã làm trong những ngày xa cô ấy đây? Cả quá khứ "khét lẹt" của tôi nữa, theo mọi người, tôi có nên kể ra không?