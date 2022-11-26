Chồng chạm vào, vợ đạp ra, liên tục 7 năm liền cặp đôi vẫn chưa có đêm tình ưng ý, một ngày nọ, bác sĩ phải ra tay khiến họ không ngừng rơi nước mắt

Tâm sự 26/11/2022 11:51

Cứ mỗi lần làm 'chuyện ấy' người cô lại co rúm lại, dấm dứ mãi chẳng đành, cô thủ thỉ với chồng và bác sĩ phụ khoa rồi được 'khai thông' hết.

Giữa thời việc “nếm trái cấm” trước khi kết hôn trở nên ngày càng phổ biến, câu chuyện về những cặp vợ chồng cưới nhau vài năm vẫn chưa có đêm tân hôn, động phòng đúng nghĩa tưởng như chỉ có trong phim về quá khứ.

Thế nhưng, bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, phòng khám sản phụ khoa, Bệnh viện nông nghiệp (Hà Nội) cho biết bà đã gặp không ít tình huống liên quan đến vấn đề này.

 

Trường hợp gần đây nhất cũng là đặc biệt nhất và để lại nhiều cảm xúc buồn vui cho bác sĩ chính là vợ chồng chị Hạ.

Chị Hạ 29 tuổi, chồng 33 tuổi, cặp uyên ương có vẻ ngoài hiền lành, trông khá đẹp đôi này tìm đến phòng khám sản vào giữa tháng 5. Sau một hồi chần chừ, lúng túng, người vợ trèo lên bàn khám phụ khoa nhưng nhất định không cho bác sĩ đụng vào vùng kín của mình.

Chồng chạm vào, vợ đạp ra, liên tục 7 năm liền cặp đôi vẫn chưa có đêm tình ưng ý, một ngày nọ, bác sĩ phải ra tay khiến họ không ngừng rơi nước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau 15 phút hết cười gượng tới khóc thành tiếng, cuối cùng chị Hạ thổ lộ: “Vợ chồng cháu cưới nhau 7 năm rồi nhưng chưa ‘yêu’ được lần nào. Thật ra cháu đã đến nhờ bác xử lý 4 năm trước rồi. Bác có nhớ cái đứa đạp chân khiến bác suýt ngã không?

Nhưng sau lần đó, về nhà cháu vẫn sợ quá nên nhất định không cho chồng hành sự. Tụi cháu ngại quá không dám quay lại gặp bác. Nhưng giờ chúng cháu muốn có con…”.

Gần đây, bị gia đình giục chuyện có con, vợ chồng chị Hạ định đi thụ tinh trong ống nghiệm nhưng một phần vì kinh tế eo hẹp, phần khác họ cũng không đành lòng cả đời sống bên cạnh mà không thể hòa quyện vào nhau nên quyết tâm tìm đến bác sĩ một lần nữa.

Người vợ nói chị sợ quan hệ vì nghĩ chuyện đó rất kinh khủng, sẽ khiến mình vô cùng đau đớn. Chỉ cần chồng đụng tới, nằm lên người là chị rú lên, cả cơ thể co rúm lại, nhất định không cho chồng lân la tới vùng cấm.

“Lần này, tôi phải dọa: ‘Hai vợ chồng có quyết làm cho bằng được thì hãy nhờ bác sĩ, còn không cứ học mà không thực hành rồi xôi hỏng bỏng không như lần trước thì chỉ tốn tiền, thời gian, công sức”, bác sĩ Dung kể lại.

Mặc dù vợ chồng chị Hạ bày tỏ quyết tâm “chữa tới cùng để quan hệ được” nhưng hành trình thực hiện cũng vô cùng gian nan. Bác sĩ Dung kể, những ngày đầu, bà cứ đụng vào là bị bệnh nhân đạp ra. Bác sĩ cầm tay để bệnh nhân tự chạm và khám phá cơ thể mình thì chị rụt vào, lắc đầu nguầy nguậy kêu “ghê quá”. Có lúc bác sĩ cũng phát nản, phải quát lên, thì bệnh nhân lại khóc, năn nỉ “làm lại từ đầu”.

“Điều trị mà như thể đánh vật. Cả người bệnh lẫn bác sĩ đều mệt nhoài. Rồi tới lúc đã giúp được người vợ ngừng lên gân, thả lỏng cơ thể thì anh chồng vì đợi chờ sốt ruột nên tụt hứng, không thể làm được gì. Cuối cùng, sau 5-6 buổi tập luyện vừa giúp giải tỏa tâm lý, vừa đánh thức cảm giác, thư giãn cơ thể, thậm chí ‘cầm tay chỉ việc’ từng bước quan hệ thì cả hai cũng sẵn sàng”, bác sĩ chia sẻ.

Chồng chạm vào, vợ đạp ra, liên tục 7 năm liền cặp đôi vẫn chưa có đêm tình ưng ý, một ngày nọ, bác sĩ phải ra tay khiến họ không ngừng rơi nước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, khi bệnh nhân kết thúc quá trình trị liệu, bác sĩ vẫn hồi hộp chờ kết quả. Bà chỉ thở phào nhẹ nhõm khi một đêm giữa tháng 6 nhận được cú điện thoại thông báo: “Chúng cháu vừa ‘làm’ được rồi”.

Mấy tuần trước, chị Hạ lại gọi điện chia sẻ với bác sĩ tin vui hơn nữa: Chị đã có thai. “Tôi vui lây với điều kỳ diệu đến với đôi vợ chồng trẻ này và hy vọng cuộc sống của họ từ nay về sau sẽ hạnh phúc trọn vẹn”, bác sĩ Dung bày tỏ.

 

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung cho biết, gần 40 năm trong nghề chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, bà đã gặp rất nhiều cặp vợ chồng không thể “yêu” nhau mà nguyên nhân từ phía người vợ. Trường hợp ngắn nhất là 3 tháng, còn ca lâu nhất là 7 năm vợ chồng mới làm được “chuyện ấy” được sau khi cưới.

 

Có những lý do liên quan tới cấu tạo cơ thể người phụ nữ như dị tật, vách ngăn ở âm đạo, màng trinh quá dày… Những trường hợp này việc xử lý thường đơn giản, chỉ cần vài thủ thuật nhỏ là các đôi có thể “yêu” như bình thường.

Tuy nhiên, chiếm tỷ lệ lớn hơn, và thường khó xử lý hơn nhiều là những trường hợp liên quan tới các vấn đề tâm lý. Một số phụ nữ bị ám ảnh, tổn thương vì từng bị lạm dụng, cưỡng bức nên sợ “chuyện ấy”. Không ít người lại do ngưỡng chịu đau thấp, lo sợ “yêu” gây ra đau đớn cho mình nên luôn có phản ứng tự vệ, chống trả. Cũng có những chị em không thể gần gũi chồng do ảnh hưởng từ cách giáo dục quá khắt khe, méo mó về tình dục...

Bác sĩ chia sẻ, có những bệnh nhân, chỉ cần bác sĩ đụng vào người là họ cười rũ rượi, nhất định không cho chạm vào vùng kín. Có người thì mới nghe dụng cụ y khoa kêu lách cách đã òa khóc, đòi về. Một số chị em mới nằm lên bàn kiểm tra phụ khoa thì mặt đã tái mét, tay chân run rẩy như lên bàn hành hình.

Thậm chí, có trường hợp, bác sĩ buộc phải gây mê khi khám (với sự đồng ý và chứng kiến của người thân) vì họ nhất định không chịu hợp tác. Những ca này, người thầy thuốc thực sự phải kiên nhẫn để có thể lắng nghe bệnh nhân chia sẻ, tìm hiểu rõ nguyên nhân, áp dụng cách trị liệu riêng, cá nhân hóa cho phù hợp với từng người.

Theo bác sĩ, quá trình trị liệu cho các trường hợp này phải áp dụng vừa liệu pháp tâm lý để giải tỏa những ẩn ức, sợ hãi của bệnh nhân, vừa giúp họ tìm hiểu, khám phá và thả lỏng cơ thể. Có những đôi, thậm chí phải hướng dẫn tới từng bước “yêu”. Hành trình này cần sự nỗ lực của người vợ cũng như sự kiên trì, đồng lòng của người chồng.

“Nhiều ông chồng tâm sự, dù bức xúc và phải ‘tự xử’ khi bị vợ cự tuyệt, họ vẫn thương và muốn cùng vợ tìm cách vượt qua vì hiểu rằng đó không phải lỗi của người phụ nữ mà chỉ là vấn đề không may họ mắc phải”, bác sĩ cho biết.

Chuyên gia cho rằng, khi gặp trục trặc trong đời sống chăn gối, các đôi hãy cởi mở, tế nhị chia sẻ với nhau và nếu không thể tự khắc phục được thì đừng ngại tìm tới bác sĩ để được khám, tư vấn và hướng dẫn cách trị liệu phù hợp.

“Chuyện ấy là một phần quan trọng của cuộc sống vợ chồng, thậm chí là chất keo giúp mối quan hệ lứa đôi bền chặt, thăng hoa hơn. Vì thế, đừng để những sợi dây vô hình trói buộc bản thân, khiến vợ chồng không thể gần gũi nhau”, bác sĩ chia sẻ.

 

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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