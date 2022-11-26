Cắn răng cưới bạn thân bồ cũ để trả thù, trong đêm tân hôn chỉ có hai người, anh cởi cúc áo bên trong để lộ bí mật giấu bấy lâu nay khiến cô vỡ òa trong cảm xúc!

Tâm sự 26/11/2022 05:54

Quá bất ngờ vì những điều anh giành cho tôi. Trong đêm tân hôn, tôi đã vỡ òa cảm xúc chính bởi những điều anh đã giấu kín bấy lâu nay.

Sau một nụ hôn nồng nàn, Tùng đưa tay cởi chiếc áo sơ mi anh đang mặc trên người. Khi phần thân trên trần trụi của anh lộ ra, tôi ngơ ngẩn nhìn...

Yêu nhau 5 năm, tôi bị Phước phản bội phũ phàng. Chúng tôi bằng tuổi nhau, lúc chia tay thì anh ta chê tôi già xấu, anh ta phải lấy một cô nàng trẻ trung xinh đẹp và ngọt ngào mới xứng đáng.

Tôi đã quá ngu dại khi tin vào lời hứa “khi sự nghiệp thành công anh sẽ cưới em”. Nhưng điều tôi có thể làm duy nhất cũng chỉ là oán trách, căm hận anh ta mà thôi. Yêu đương là tự nguyện, chúng tôi cũng chưa có gì ràng buộc. Phước bỏ tôi thì tôi cũng chẳng thể làm được gì anh ta. Nếu bóc phốt Phước, chính danh dự và mặt mũi tôi cũng bị ảnh hưởng.

Vừa chia tay được một tuần, Phước đã đăng ảnh bạn gái mới rình rang trên Facebook. Tôi uất ức và đau đớn nhưng cũng chỉ đành nhìn mà bất lực. Giữa lúc tôi đang đau khổ và buồn bã ấy thì nhận được tin nhắn từ một người không thể ngờ. Người đó là Tùng, bạn thân của Phước.

 

Tùng thăm hỏi trò chuyện với tôi như thể hai đứa đã thân thiết, trong khi trước đó tôi không mấy liên lạc qua lại với anh. Chúng tôi chỉ gặp nhau trong các buổi tụ họp chung luôn có mặt Phước. “Anh biết em buồn nên muốn động viên một chút mà thôi…”, Tùng trả lời như vậy khi tôi hỏi.

Cắn răng cưới bạn thân bồ cũ để trả thù, trong đêm tân hôn chỉ có hai người, anh cởi cúc áo bên trong để lộ bí mật giấu bấy lâu nay khiến cô vỡ òa trong cảm xúc! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù tôi khá ngạc nhiên về sự nhiệt tình của Tùng nhưng lúc ấy tôi đang buồn khổ, rất cần người trút bầu tâm sự. Hơn nữa tôi và Phước đã chia tay, tôi là phụ nữ độc thân chẳng có lý do gì phải ngại ngần nữa. Thế rồi Tùng hẹn gặp tôi, chúng tôi bắt đầu đi uống cà phê đi ăn trưa cùng nhau sau giờ làm.

Lúc ấy tôi cũng mới biết Tùng vừa bị bạn gái phản bội. Hai người đồng bệnh tương lân lại càng có nhiều chuyện để nói và thấu hiểu. Để rồi chỉ sau đúng 2 tháng kể từ ngày quân nhắn tin liên lạc với tôi anh đột ngột cầu hôn tôi. Tôi rất bất ngờ thì quân Cười nói:

- Anh nghĩ chúng ta thật có duyên với nhau. Em vừa trải qua cú sốc tình cảm chắc cũng khó lòng mà yêu ai được ngay. Bản thân anh cũng vậy. Tuy nhiên chúng ta đều có tuổi rồi, bố mẹ Ở nhà chắc cũng rất sốt sắng. Anh thấy điều kiện của chúng mình khá phù hợp hay là cứ tiến tới, Gửi về rồi tìm hiểu và yêu nhau cũng chưa muộn…

Cắn răng cưới bạn thân bồ cũ để trả thù, trong đêm tân hôn chỉ có hai người, anh cởi cúc áo bên trong để lộ bí mật giấu bấy lâu nay khiến cô vỡ òa trong cảm xúc! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không suy nghĩ nhiều lập tức gật đầu đồng ý. Vì những điều Tùng nói đều đúng cả. Về phần con người anh, trước nay cũng từng nghe Phước kể chuyện thì thấy anh là người đàn ông có chuẩn mực, tôi không cần phải quá đề phòng hay lo lắng.

Tôi và Tùng đột nhiên làm đám cưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả bạn bè, người quen xung quanh. Thậm chí mọi người còn cho rằng tôi phản bội Phước yêu bạn thân của anh ta. Phước sợ tôi khui ra chuyện anh ta ngoại tình nên đã chủ động viết trên Facebook đính chính thông tin.

Bố mẹ tôi cũng rất bất ngờ khi con rể đột nhiên bị đổi người vào phút cuối. May thay bố mẹ Tùng khá ưng ý tôi. Vậy là chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng sau một đám cưới ấm cúng và vui vẻ.

Đêm tân hôn tôi và Tùng mới chính thức xảy ra quan hệ, cũng bởi thời gian làm quen tìm hiểu quá ngắn. Dù chẳng phải là cô gái ngây thơ ngờ nghệch nữa nhưng tôi cũng rất hồi hộp và lo lắng. Tuy nhiên Tùng thật sự là người đàn ông ấm áp và dịu dàng. Anh rất biết cách nói chuyện và an ủi khiến tôi thoải mái.

 

Sau một nụ hôn nồng nàn, Tùng đưa tay cởi chiếc áo sơ mi anh đang mặc trên người. Khi phần thân trên trần trụi của anh lộ ra, tôi ngơ ngẩn nhìn hình xăm nhỏ dài uốn lượn đầy nghệ thuật ở phần ngực anh. Đó là một dòng chữ, chính là tên của tôi!

“Người yêu cũ của anh… giống tên em à?”, tôi chỉ nghĩ ra được khả năng ấy mà thôi. Tùng cười ôm chặt tôi vào lòng. Lúc ấy tôi mới biết thực ra anh không hề bị người yêu cũ phản bội. Anh bịa chuyện để kiếm cớ tâm sự với tôi, sau đó ngỏ lời cưới tôi mà thôi.

Tôi càng thẫn thờ biết được Tùng đã yêu thầm tôi từ lâu. “Lúc đó em và Phước còn chưa chính thức xác định quan hệ nhưng khi ấy anh chỉ là một gã đàn ông nghèo hèn xấu xí, chẳng có gì trong tay. Anh thua kém Phước một trời một vực, em thì xinh đẹp và đáng yêu như thế…”, anh thủ thỉ bên tai tôi.

Vậy là những năm qua anh vẫn dõi theo tôi, đồng thời không ngừng phấn đấu xây dựng sự nghiệp để có được những thứ như ngày hôm nay. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Cứ ngỡ đây là một cuộc hôn nhân vá víu, ai ngờ chồng lại si tình và chân thành với tôi đến vậy. Bị Phước bỏ và lấy được người đàn ông như Tùng, tôi thực sự quá may mắn!

 

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Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự gia đình

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