Chồng thường xuyên đi công tác xa nhà, cho đến một đêm, anh đồng nghiệp của chồng gửi tôi bức ảnh chồng ngoại tình, tôi chưa kịp nuốt cục ghen thì đã gặp một tình thế đảo ngược từ anh bạn của chồng

Tâm sự 10/12/2022 00:38

Mọi thứ xảy đến quá bất ngờ, tôi không biết phải giải quyết mọi chuyện thế nào...

Chồng A có một nhóm bạn chơi thân từ hồi còn học cấp 3. A biết và cũng từng gặp gỡ, tiếp xúc với nhóm bạn anh một vài lần. Thi thoảng mấy dịp lễ Tết hoặc cuối tuần, chồng A sẽ rủ bạn đến chơi nhà. Vì nhóm ấy toàn đàn ông nên A cũng khá ngại, nói với chồng khi nào bạn anh đến thì nhắn trước với A một câu. A sẽ đi với bạn mình hoặc về nhà ngoại.

Chồng thường xuyên đi công tác xa nhà, cho đến một đêm, anh đồng nghiệp của chồng gửi tôi bức ảnh chồng ngoại tình, tôi chưa kịp nuốt cục ghen thì đã gặp một tình thế đảo ngược từ anh bạn của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Với những cô vợ khác, họ thường hay kiểm soát chồng mình cả ở những mối quan hệ bạn bè. Song riêng A thì chẳng để tâm lắm. Bởi mình càng kìm kẹp thái quá thì đối phương sẽ cảm thấy thiếu thoải mái, dần dần hai vợ chồng sinh ra mâu thuẫn. Vả lại, chồng A cũng làm công việc phải đi gặp gỡ nhiều đối tác, khách hàng, làm sao A có thể kiểm soát tất cả được. A tin vào tình cảm của chồng dành cho mình, không đẩy anh ấy vào bước đường cùng.

Ngày trước khi còn yêu nhau, chồng rất chiều chuộng A, cái gì A muốn thì anh cũng sẽ cố gắng để đáp ứng. Song bây giờ về chung một nhà rồi, công việc của anh ấy bận liên miên, thành ra cũng chẳng còn phong độ được như trước nữa. Tuy A khá buồn, song cũng được an ủi rằng chồng kiếm ra được nhiều tiền, mình còn may mắn hơn rất nhiều cô vợ phải bươn chải, lo toan ngoài kia.

Vì đặc thù công việc nên chồng A hay phải đi công tác xa nhà, có những thời điểm anh ấy còn đi đến cả 3 hoặc gần 4 tuần trời. Những lúc ấy A thấy khá tủi thân. Một phần vì chưa có con nên trong nhà có mỗi mình A. Mà bây giờ mới bước sang năm thứ 3 của hôn nhân, tình cảm vẫn còn nồng thắm, vậy mà hai người đã thường xuyên phải xa nhau tới vậy rồi.

Trong những lần đi công tác, thi thoảng cũng có sự xuất hiện của vài người bạn cũ của chồng. Nghe nói họ cũng làm chung ngành với chồng A nên có thể bổ trợ nhau trong công việc. Nếu xảy ra chuyện gì bất trắc, bạn của chồng sẽ nhắn về cho A. Có lần chồng A bỗng lên cơn sốt cao giữa đêm, cũng là bạn anh ấy đã đi mua thuốc cho chồng A.

A vốn không để tâm quá nhiều tới chuyện chồng đi công tác, cho tới khi bàng hoàng nhận ra đó cũng chính là khoảng thời gian anh ấy ngoại tình... Tất cả xuất phát từ bức ảnh từ một người bạn của chồng gửi cho A.

D - bạn của chồng A đã gửi A một bức ảnh chồng đang âu yếm, tay trong tay với người phụ nữ lạ. Lúc nhìn bức ảnh, trái tim A lặng đi như bị bóp nghẹt, thấy vô cùng khó chịu và hụt hẫng. Bên cạnh đó, D còn nhắn một đoạn dài:

"Lần này anh đang không đi công tác với chồng em, bức ảnh trên là của đứa khác gửi. Em cứ bình tĩnh, đừng nói cho chồng vội. Bây giờ làm vỡ lở mọi chuyện lên thì chỉ khiến tất cả khó xử. Cứ đợi khi nào chồng em về nhà rồi giải quyết".

Nghe anh D nói vậy, A cũng đành lặng lẽ nuốt cục tức vào trong, đợi hơn 1 tuần nữa chồng về rồi giải quyết. A cũng nhắn lại với D là bản thân sẽ bình tĩnh, không hành xử vội vã.

Chuyện chưa dừng lại, đêm hôm đó, D bất ngờ đến nhà A. Quả thực A cũng không biết vì sao anh lại tới vào lúc 10 giờ đêm. Ban đầu ngồi nói chuyện với nhau, A cũng bày tỏ thật với D rằng mình thất vọng về chồng. D nói anh đã biết chuyện này từ lâu mà chẳng dám kể với A, sợ ảnh hưởng tới tình cảm của vợ chồng A.

Đỉnh điểm là lúc D tiến lại sát gần A, ôm A và kéo A lại gần anh ấy. Vì quá cảm động nên A cứ khóc, không để ý rằng một người đàn ông đang ôm ấp mình. Và rồi những lời sau đó khiến A sốc óc tột độ:

"Anh yêu em, từ rất lâu rồi. Trong nhóm bạn của chồng em, chỉ có mình anh là chưa lập gia đình, vì anh yêu em, mặc dù tình yêu này là sai trái. Từ khi gặp em, anh đã bị rung động, chỉ là vì tình cảnh này nên anh đành nén tất cả cảm xúc lại. Nhưng nếu lỡ mai đây, khi em và chồng tan vỡ, hãy luôn nhớ rằng vẫn còn anh đợi em".

Chồng thường xuyên đi công tác xa nhà, cho đến một đêm, anh đồng nghiệp của chồng gửi tôi bức ảnh chồng ngoại tình, tôi chưa kịp nuốt cục ghen thì đã gặp một tình thế đảo ngược từ anh bạn của chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nghe xong, A lập tức đẩy D ra. Chuyện này với A là quá sốc và bất ngờ. Sau đó, D cũng về nhà và xin lỗi nếu nói ra điều khiến A khó chịu. Mấy hôm nay, A như người mất hồn, vì bản thân rơi vào tình cảnh rất éo le. Giờ A phải làm sao với cuộc sống hôn nhân của mình đây?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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