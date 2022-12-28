Cuộc hôn nhân của tôi với chồng đã bước sang năm thứ 15. Chúng tôi có 2 con gái, một bé học lớp 7, một bé bị bại não do sinh non. Vì chăm bé thứ hai quá vất vả nên tôi không dự định sinh thêm con. 2 năm gần đây, công việc của tôi không thuận lợi.

Tôi ở nhà trông bé thứ hai và lo cơm nước, nội trợ trong gia đình. Mọi chi tiêu trong nhà phụ thuộc cả vào thu nhập của chồng tôi.

Chồng tôi mở một văn phòng luật, có 20 nhân viên, thu nhập của anh mỗi tháng cỡ 100-150 triệu. Trị giá nhà cửa, tài sản, ô tô, tính sơ sơ chồng tôi cũng phải nắm trong tay hàng chục tỷ. Trong mắt tôi, anh là người tài giỏi, có ý chí vươn lên nhưng cũng nhiều tật xấu. Một tật xấu khó bỏ của anh mà tôi không thể nhắc đến đó chính là tật gái gú, trăng hoa.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày 24/11/2020, tôi liếc thấy chồng ngồi nhắn tin rồi mỉm cười suốt tuần và lên kế hoạch đi công tác TPHCM rồi nước ngoài. Tôi đã đoán anh ta có tình nhân. Tôi nghe một nhân viên trong công ty anh "phím" rằng gần đây anh đang đong đưa một cô nhân viên tên Lan.

Tôi viết mail cho anh, nói thẳng quan điểm rằng tôi không đồng ý chuyện chồng xếp lịch đi công tác rồi lại tranh thủ đi chơi, ngắm cảnh cùng cô nhân viên trẻ chưa chồng như thế. Chồng mắng chửi tôi không tiếc lời. Anh nói tôi đang làm xấu mặt chồng trước toàn thể nhân viên.

Cô nhân viên này biết thừa chồng tôi đã có chồng và hai con nhưng vẫn bám riết chồng tôi không rời. Thỉnh thoảng, cô ta vẫn hỏi thăm con tôi một cách khá thảo mai. Khi thấy tôi mát mẻ cảnh báo, cô ta luôn tỏ ra ngây thơ kiểu: "Vâng, em và anh Quốc không có gì đâu. Em biết là anh đã có vợ con rồi."

Đến mùng 2 Tết, cô ta bắt xe từ quê ra Hà Nội, lén lút rủ chồng tôi đi uống cà phê. Thật không may cho họ là con gái tôi đã nghe được và mách mẹ. Tôi đến uống cà phê với 2 người họ, cuộc trò chuyện khá gượng gạo. Kết thúc, chồng tôi mời cô ta về nhà chơi nhưng tôi phản đối vì không hề chào đón con giáp thứ 13 đến nhà.

Chồng bất ngờ xin cưới tình nhân

Trên đường về tôi với chồng cãi nhau to. Tôi nói không đồng ý để chồng đi uống cà phê, gặp gỡ, nhắn tin với cô ta như vậy. Chồng tôi ban đầu chối đây đẩy, nói rằng quan hệ giữa hai người hoàn toàn là "trong sáng".

Nhưng đêm hôm đó, anh nắm tay tôi và bảo: "Tài sản trong nhà, anh sẽ sang tên cho em hết. Nhưng xin em cho anh cưới cô ấy làm vợ hai". Chồng tôi bảo sẽ mua nhà cho cô ta ở chỗ khác, không vướng bận đến tôi. Chồng tuyên bố nếu tôi không đồng ý thì cứ ly thân.

Nghe những lời nói của chồng, tôi thấy tai mình như ù đi. Người đàn ông mà tôi vẫn yêu thương, vẫn thề thốt là "vợ con là nhất" đây ư? Bấy lâu nay tôi nhịn nhục, hi sinh vì gia đình để bây giờ tôi phải nhận lời đề nghị lấy chồng chung ư?

Ảnh minh họa: Internet

Lúc đầu tôi rất sốc, đau khổ cùng cực. Nhưng sau đó, tôi ngồi nghĩ lại, lại thấy dao động. Nếu giờ tôi đòi ly hôn, sợ rằng tôi không giữ được quyền nuôi con, hoặc để lại một đứa cho chồng thì tôi cũng đau lòng. Tôi ly hôn cũng sợ là không được chia bao nhiêu tài sản vì tiền lương anh ta đều giữ phần lớn, hàng tháng đưa tôi 20 triệu chi tiêu, tôi không biết anh ta có bao nhiêu tiền.

Nhà cửa cũng đều là của bố mẹ chồng cho anh ta trước khi cưới tôi. Vì thế, ly hôn tôi sẽ thiệt thòi.

Còn nếu đồng ý cho anh ta cưới tình nhân làm vợ hai thì tài sản sẽ nằm trong tay tôi. Tôi rất dao động. Nhưng tôi cũng lo sợ chồng tôi làm luật sư thì có thể lại có mưu mô gì để lừa tôi không. Tôi sợ là chồng cũng mất mà tiền cũng không thuộc về mình.

Xin mọi người cho tôi lời khuyên, liệu tôi có nên đồng ý cho chồng tôi cưới vợ hai hay không?