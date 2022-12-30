Cuối cùng người thuê được ô sin lại là chồng tôi. Anh tìm được cô ô sin này trong một lần về quê. Ngày đầu tiên Tú ôm túi đến nhà tôi xin việc, tôi nhìn cô ấy từ đầu đến chân, thấy Tú hiền lành chân chất đúng chất gái quê thì yên tâm. Tôi sợ mấy cô ô sin ranh ma quỷ quyệt lõi đời ở thành phố lắm, một là cướp tài sản, hai là cướp chồng.

Tôi sinh đứa thứ nhất xong thì được đề bạt lên chức phó phòng, công việc bận rộn, chẳng có thời gian chăm con, chăm chồng nên tôi đăng tin thuê ô sin. Nhưng mặt nỗi, đăng mấy tháng trời cũng chẳng có kết quả gì vì ai đến làm cho nhà tôi một thời gian cũng tự động nghỉ việc. Con tôi lúc đó 3 tuổi rưỡi, chồng tôi làm viên chức bình thường. Anh rất khó tính trong vấn đề ăn uống do đó, tôi không thể để anh ngày nào cũng ăn cơm hàng cháo chợ được.

Nhưng được cái nhờ có Tú nên tôi có thời gian để làm việc. Công việc của tôi rất suôn sẻ. Từ phó phòng, tôi được đề bạt lên trưởng phòng, lương cũng tăng vùn vụt. Chồng tôi từ ngày có ô sin lo cho bữa ăn tử tế thì cũng không phàn nàn chuyện tôi đi sớm về muộn nữa. Tôi thấy biết ơn Tú vô cùng, thậm chí còn cho Tú rất nhiều quần áo, lương cũng trả hậu hĩnh hơn so với những chỗ khác.

Tôi để ý Tú mấy lần, việc gì cô ấy cũng làm thoăn thoắt, nấu ăn thì lại ngon. Con trai tôi ngày nào cũng được Tú tắm rửa sạch sẽ, chơi rồi kể chuyện cho nghe nên miệng khi nào cũng “cô Tú”. Lắm khi tôi thấy ghen với cả ô sin vì con trai tôi giờ quấn ô sin hơn cả mẹ.

Thế mà cuộc sống của gia đình tôi lại bị đảo lộn cũng chỉ vì cô ô sin này.

Số là hôm đó, tôi được về sớm hơn mọi khi. Cũng may là hôm đó Tú xin về quê có chút việc. Vừa bước vào nhà, con trai tôi đã chạy ra mếu máo.

- Mẹ ơi cô Tú bảo vì bố đêm nào đ.ánh cô ấy nên giờ bụng cô ấy sưng vù đấy mẹ ạ.

- Tối qua khi mẹ chưa về, con thấy bụng cô ấy sưng nên hỏi. Mẹ về đ.ánh b.ố đi mẹ, con không muốn cô Tú bị đau đâu.

Tôi sững sờ. Vì đang mùa đông nên khi nào Tú cũng mặc áo ấm to sụ, tôi chả để ý xem Tú như thế nào. Phần nữa là do tôi bận quá, khi về thì cả nhà đã ngủ rồi. Tôi sợ quá, chả nhẽ có ngày gia đình mình lại tan nát vì một cô ô sin hay sao? Tối hôm đó tôi đợi chồng về hỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng rồi 3 ngày sau, cô ô sin của tôi vẫn không lên, 1 tuần sau, Tú mới xuất hiện, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tôi gọi Tú vào phòng nói chuyện thẳng thắn.

- Chị nói thẳng với em, chị thuê em về làm ô sin chứ không phải về để quyến rũ chồng chị.

- Chị nói quyến rũ là quyến rũ như nào ấy nhỉ? Anh Thanh tự ngã vào lòng em đấy chứ? Chị nhìn lại mình xem? Đi tối ngày, có hôm còn làm việc đến sáng mới về. Chị có nấu được cho chồng chị bữa cơm tử tế không? Có chăm con chị chu đáo không? Chị nhường lại vai trò đó cho tôi thì tôi nhận thôi, tôi chả cướp của ai cả.

Tôi sững sờ. Cô ô sin nói không sai câu nào. Tôi không thể nào nói lại được một câu.

Tôi giận run lên, định chạy đến tát cho cô ta một cái nhưng cô ta mạnh hơn, giơ tay ra đỡ được. Từ hôm đó, chồng tôi cũng công khai đi lại với cô ta luôn vì cô ta đang mang bầu ở tháng thứ 5. Tôi như con thú bị thương cứ gầm lên vì tức tối. Con trai tôi thấy tôi cách ly nó với giúp việc thì khóc rồi hét:

- Không, con muốn cô Tú cơ, con không ngủ với mẹ đâu.

Giờ đây, tôi chính thức trở thành người đàn bà thất bại. Công việc tôi thăng tiến, lương tôi cao nhưng tôi đã mất chồng, mất con vào tay con ô sin quái quỷ đó. Có trách cũng là trách tôi sơ suất, đ.ánh mất quyền làm vợ, làm mẹ của mình. Giờ đây tôi chỉ biết ngồi nhìn cô ta ung dung lấy đi những thứ tôi đã tạo dựng mà thôi.