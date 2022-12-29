Tủi hổ vì đêm tân hôn chồng dửng dưng xa cách, đến khi tôi làm điều này thì nhận ra sự thật éo le

Và đến ngày cưới, đêm tân hôn mình cũng chờ đợi nhưng bạn bè rủ nhau uống đến muộn. Mình mệt có ngủ thiếp đi trước, đến muộn chồng về và cũng không có gì thay đổi, chồng đi ngủ luôn... Nó kéo dài đến 3-4 ngày cho đến khi mình gợi ý, lúc này mình cảm giác tủi thân không thể diễn tả nổi.

Người vợ này kể rằng: “Mình lấy chồng được gần 3 năm, yêu nhau được 5 năm thì cưới. Trong quãng thời gian yêu chưa từng vượt qua giới hạn. Có lần mình thử gợi ý, nhưng chồng mình không đồng ý. Mình chỉ nghĩ do chưa phải vợ chồng nên vậy.

Mới đây một người vợ trẻ đã chia sẻ câu chuyện éo le cũng là nỗi khổ tâm của cô kéo dài suốt 3 năm qua.

Đến gần ngày cưới, bọn mình về ở chung trước khoảng 6 tháng và cũng không có chuyện đó. Trước cưới khoảng 1 tuần, mình có gợi ý chồng về chuyện đó nhưng chồng mình đã gạt đi. Mình cũng hụt hẫng nhưng nghĩ chắc do tính cách chồng mình nên mới như vậy.

Và đến ngày cưới, đêm tân hôn mình cũng chờ đợi nhưng bạn bè rủ nhau uống đến muộn. Mình mệt có ngủ thiếp đi trước, đến muộn chồng về và cũng không có gì thay đổi, chồng đi ngủ luôn... Nó kéo dài đến 3-4 ngày cho đến khi mình gợi ý, lúc này mình cảm giác tủi thân không thể diễn tả nổi.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó cuộc sống quan hệ vợ chồng cứ như vậy không thay đổi gì. Chồng không bao giờ chủ động đòi hỏi quan hệ với vợ. Chỉ vợ đòi hỏi nhưng từ chối vợ thì thường xuyên hoặc chiều miễn cưỡng cho xong. Nhiều khi thấy chồng miễn cưỡng chỉ để đáp ứng mình...

Mỗi khi xong xuôi mình hối hận, cảm giác đau khổ, tủi thân tột cùng. Nhưng chỉ nghĩ hay do mình nhu cầu cao nên vậy. Mình cứ sống như vậy, buồn nhưng nghĩ là lỗi ở bản thân.

Rồi mình bầu và sinh em bé xong. Đến khi hết cữ mình có đòi hỏi, chồng cũng đáp ứng, sau đó thì cứ 3-4 lần đòi hỏi được 1 lần. Mình cảm thấy mình không có tự trọng, sao mình phải đi xin xỏ những cái như vậy.

Dần chai sạn, mình chán chường, mình không đòi hỏi nữa và chờ xem có được chồng đòi hỏi lần nào không. Nhưng kết quả là cả tháng trôi qua cũng không được dù chỉ 1 lần. Mình chọn cách nói với chồng về suy nghĩ của bản thân. Nhưng mình chỉ được nghe lý do là mệt mỏi, stress.

Mình thất vọng vì nghĩ 5 năm yêu, 3 năm cưới chồng, mình stress đến mức không 1 lần muốn quan hệ với vợ à. Với mình nó là điều không tưởng. Mình đã nói với chồng, mình sẽ không bao giờ đòi hỏi cái chuyện này nữa, mình mong được chồng chủ động. Và rồi cả tháng nhiều chắc được 1-2 lần.

Bây giờ mình đã không còn cảm xúc với chồng, cảm thấy giống như 2 người bạn cùng phòng vậy, nằm ngủ cũng mỗi người 1 góc. Các bạn cho mình lời khuyên mình nên làm gì.

Con mình cũng được hơn 1 tuổi rồi, nhiều khi mình muốn ly hôn. Không phải vì ham muốn mà là muốn giải thoát, mình chỉ mong mình được là vợ như những người vợ khác, được là phụ nữ như những người phụ nữ khác thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện éo le về “chuyện ấy” của bà vợ trên đã nhận được nhiều chia sẻ của dân mạng. Nhiều bà vợ trẻ thấy thương cảm người phụ nữ trên.

Họ cho rằng: “Vấn đề ở đây không phải chỉ là ham muốn của bản thân mà là sự quan tâm yêu thương của người chồng, bạn không nhận được. Vì thế, bạn cảm thấy bị tổn thương, tình cảm không được tôn trọng, cho đi nhưng không được nhận lại. Trong khi đó tình dục lại là sự gắn kết 2 vợ chồng với nhau. Bạn cần thẳng thắn 1 lần nói chuyện với chồng, đưa anh ấy đi kiểm tra. Nếu không thì dứt khoát đi, đời sống tinh thần không thoải mái như vậy thì sống làm gì.

An Nhiên cũng bình luận: “Cũng thấy nan giải cho bạn. Thực ra thì lấy nhau không phải chỉ vì thứ đó. Nhưng nó cũng khá quan trọng trong hạnh phúc gia đình gia đình. Mà mình thấy ck bạn không bình thường ở chỗ là không ông nào ở gần người yêu chừng ấy thời gian mà lại ngoan thế. Trừ khi bạn ý yếu sinh lý".

Câu chuyện về người chồng thờ ơ chăn gối với vợ suốt 8 năm qua vẫn đang hút sự chú ý của dân mạng.