Chồng giám đốc ‘sửng sốt’ với lý do vào khách sạn với nhân tình của vợ trẻ xinh đẹp, anh cạn lời không thể nói thêm

Tâm sự 29/12/2022 23:18

Khi ấy, nhân tình dìu em vào phòng rồi em đắm chìm bên trong mà tôi sửng sốt. Lí do mà em đưa ra ngay sau đó quá sức tưởng tượng

Tôi là trai phố chính hiệu, gia đình may mắn đầy đủ về kinh tế nên hai chị em tôi từ nhỏ tới lớn chỉ có ăn rồi học. Chị gái cùng chồng mở công ty riêng cho thu nhập rất ổn ở một tỉnh phía Nam, vậy là sau khi tốt nghiệp đại học tôi quyết định lập nghiệp tại thành phố của mình.

Bố mẹ vui lòng ủng hộ nguyện vọng của tôi, bởi tôi vừa là trai út, vừa nối dõi dòng tộc, trách nhiệm phụng dưỡng bố, mẹ sau này là của tôi chứ không ai khác! Mặc dù tôi có bằng kĩ sư xây dựng được đào tạo chính qui, bài bản nhưng để ra đời kiếm tiền nuôi sống mình một cách tự tin thì tôi không chắc.

Bởi tôi thấy mình còn non cả về lí thuyết lẫn thực hành vì vậy tôi làm đơn xin việc ở công ty tư nhân chuyên về lĩnh vực xây dựng.

Chồng giám đốc ‘sửng sốt’ với lý do vào khách sạn với nhân tình của vợ trẻ xinh đẹp, anh cạn lời không thể nói thêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau 5 năm miệt mài học hỏi, trau dồi kinh nghiệm với các bậc đàn anh và đồng nghiệp tôi trưởng thành rất nhiều. Được sự khích lệ và giúp đỡ về vốn của bố, mẹ cộng với số tiền có được trong những năm làm việc cho công ty, tôi đứng ra thành lập cơ sở cho mình rồi đảm nhận vai trò giám đốc mà dưới quyền hầu hết là anh em cùng học đại học hoặc cùng làm ở công ty cũ với tôi.

Người có trình độ cần việc không hiếm, chỉ cần mình thật lòng tôn trọng họ, thu nhập, đãi ngộ xứng đáng với cống hiến của họ thì sẽ giữ được họ chia ngọt, sẻ bùi cùng mình. Vì tiêu chí dùng người đó của tôi mà công ty ăn nên làm ra, gần xa biết tiếng, khiến chúng tôi chưa bao giờ phải chờ việc.

 

Bố, mẹ dù đã có tuổi nhưng vẫn luôn đồng hành, luôn khích lệ và giúp đỡ tôi vô điều kiện bất kể lúc nào tôi cần, tôi thực sự biết ơn bố, mẹ và thấy mình là người con may mắn khi được làm con của bố, mẹ. Tuy vậy gần đây tôi biết bố, mẹ có nỗi băn khoăn, lo lắng khi tôi đã bước qua tuổi 30 mà chưa tính đến chuyện vợ, con để báo đáp cho tổ tiên, dòng tộc và cho bố, mẹ được làm chức ông bà nội.

Chồng giám đốc ‘sửng sốt’ với lý do vào khách sạn với nhân tình của vợ trẻ xinh đẹp, anh cạn lời không thể nói thêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thương bố mẹ tôi giao bớt việc cho cấp phó để lên chương trình tìm 1 nửa kia cho mình càng sớm, càng tốt. May mắn tôi không phải tốn công tìm đâu xa mà qua sự mai mối nhiệt tình của một đối tác tôi đã quen biết em.

Em vừa tròn đôi mươi, khỏe mạnh, dễ thương và điều quan trọng em được đối tác ca ngợi là nết na, ngoan ngoãn do em có họ xa với anh. Sau một năm để tìm và hiểu, tôi cùng bố, mẹ về quê em đón em lên thành phố với một đám cưới hoàn hảo đầy đủ bố, mẹ, họ hàng, bạn bè đôi bên.

Em chỉ có bằng tốt nghiệp cấp III vả lại tôi muốn em ở nhà chu toàn phận sự dâu con và sớm cho gia đình tôi niềm vui có cháu nội, nên không khuyến khích em học thêm hay xin việc làm bên ngoài.

Lấy được vợ trẻ, xinh đẹp, ngoan hiền tôi mãn nguyện lắm, kinh tế của tôi lại quá ổn để cho vợ một cuộc sống đủ đầy vì vậy em muốn gì tôi cũng chiều.

Chưa đầy nửa năm làm dâu thành phố mà đố ai bảo em ở quê lên, xe máy tay ga xịn, váy áo thời trang, son phấn bắt mắt, nước hoa thơm nức mỗi lần em rời nhà. Thỉnh thoảng mẹ tôi cũng nhắc nhở, cảnh báo nhưng tôi nghĩ vợ của giám đốc phải theo kịp thời đại mới xứng với chồng, nên tôi bỏ qua để em được sống tự do thỏa mái theo ý thích của mình…

Sự lo lắng, cảnh giác của mẹ không thừa, chỉ có điều tôi “cá không ăn muối cá ươn”! Nên hậu quả cuối cùng là chính mắt tôi chứng kiến cảnh cô vợ trẻ xinh đẹp tưởng ngoan hiền, nết na của mình được 1 chàng trai vạm vỡ dìu vào khách sạn.

Nhìn cảnh em tựa đầu vào vai trai đẹp, rồi ôm eo chặt cứng nhân tình mà lòng tôi tan nát. Để rồi khuya muộn em trở về nhà, biết không giấu nổi chồng em chẳng ngại ngần rằng em ngoại tình là do dư thừa, đủ đầy, sung sướng quá mà chồng thường xuyên vắng nhà, lại hơn em cả chục tuổi nên em không thể để tuổi xuân, sắc đẹp của em trôi qua một cách phí hoài như thế!

 

Nhân tình của chồng đến nhà quỳ xuống xin điều hổ thẹn, tôi nén nước mắt đồng ý để rồi hối hận tột cùng

Nhân tình của chồng đến nhà quỳ xuống xin điều hổ thẹn, tôi nén nước mắt đồng ý để rồi hối hận tột cùng

Nghe cô ta than thân trách phận, vậy mà tôi lỡ lòng đồng ý, còn ủng hộ hỗ trợ sau này, tôi nghĩ mình trở nên siêu phàm hay sao?

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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