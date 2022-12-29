Chị chồng ép lắp camera để tiện theo dõi, hết lời giải thích, em dâu kinh hoàng vì màn chỉ trích bạc bẽo táng tận lương tâm

Tâm sự 29/12/2022 20:53

Hàng ngày, chị nhìn vào camera rồi sau đó là những cuộc gọi điện đến mức ám ảnh về sự bắt bẻ, soi mói.

Khi tôi kết hôn, lúc đó nhà chồng tôi cũng rất khó khăn, bố chồng tôi mất từ lâu, mọi việc trong nhà do mẹ chồng tôi lo liệu cho hai chị em ăn học tử tế. Cho nên, khi xác định về làm dâu, tôi đã nghĩ đến sẽ vất vả rồi. Cũng may, công việc của vợ chồng tôi thuận lợi, từ chỗ khó khăn, vợ chồng tôi đã ổn định, có của ăn, của để xây lại nhà khang trang cho mẹ chồng ở.

Nhưng cũng từ lúc hai vợ chồng tôi thu nhập tốt lại là lúc chị chồng tôi bắt đầu can thiệp sâu về chuyện nhà. Chị chồng liên tục gây sức ép với tôi trong việc chăm sóc mẹ chồng. Chị chồng tôi ở xa, nhưng hàng ngày gọi điện liên tục cho mẹ chồng tôi, không vừa lòng là gọi điện ngay cho tôi mắng mỏ đủ kiểu. Mà tôi đâu dám đối xử tệ với mẹ chồng, hàng ngày chăm sóc tận tình, hàng tháng còn biếu mẹ chồng mấy triệu tiền tiêu vặt.

Tôi còn nhớ, có lần đang đi làm, bỗng dưng nhận được cuộc gọi của chị chồng: "Mày về nhà ngay tao bảo. Sao mày ăn ở thất đức, bắt mẹ tao phải hầu hạ mày đủ đường. Làm dâu ăn sung mặt sướng mà không biết điều". Tôi tức tốc bỏ việc để về nhà, hóa ra chị chồng tôi về chơi thấy mẹ đang quét nhà, tự giặt quần áo, còn ra vườn trồng rau... Chị chồng tôi lu loa mắng chửi tôi bắt mẹ chồng làm việc nhà không khác gì giúp việc.

Chị chồng ép lắp camera để tiện theo dõi, hết lời giải thích, em dâu kinh hoàng vì màn chỉ trích bạc bẽo táng tận lương tâm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc cho tôi và mẹ chồng thanh minh đủ kiểu, chị chồng tôi vẫn không tiếc lời trách móc, thóa mạ tôi. Chị chồng tôi còn tuyên bố: "Vợ chồng mày đang ở trên đất của bố mẹ tao đấy nhé, không biết điều thì tao đòi chia đất, chúng mày dỡ nhà khỏi phần đất của tao".

Dạo này mẹ chồng tôi sức khỏe kém hơn trước, tôi cũng lo lắm, hàng ngày đều dặn kỹ phải nghỉ ngơi, không phải làm gì cả. Buổi trưa tôi về nhà cơm nước cho mẹ chồng ăn uống đàng hoàng rồi mới đi làm, chiều tôi cũng về sớm dọn dẹp nhà cửa, cơm nước. Vậy mà chưa vừa ý chị chồng tôi, lấy cớ quan tâm mẹ hàng ngày sức khỏe ra sao, chị chồng tôi ép vợ chồng tôi phải lắp camera ở nhà.

Tôi cũng nghĩ, có camera cũng tốt. Nhưng thật kinh khủng, từ lúc có camera, chị chồng liên tục "khủng bố" tôi hàng ngày. Chị ấy liên tục mở điện thoại ra xem mẹ chồng tôi ở nhà thế nào, không vừa mắt là gọi ngay cho tôi chỉ đạo, trách móc. Tôi đi làm mà cũng không yên thân vì chị chồng.

Chị chồng ép lắp camera để tiện theo dõi, hết lời giải thích, em dâu kinh hoàng vì màn chỉ trích bạc bẽo táng tận lương tâm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cho mẹ chồng ăn gì chị cũng không vừa lòng, trách móc: "Vợ chồng mày lương tháng mấy chục triệu mà cho mẹ tao ăn uống đạm bạc thế à?". Thấy mẹ chồng tôi ngồi xem tivi, chị chồng tôi cũng gọi điện mắng: "Trời nóng, không biết đường bật cái quạt cho mẹ chồng à?". Mới có 5 rưỡi chiều, chưa thấy tôi ở nhà là chị chồng gọi trách: "Giờ này còn chơi bời ở đâu mà chưa về nhà cơm nước, định để mẹ chết đói phải không?"…

Mẹ chồng và chồng tôi cũng biết chị chồng tôi quá đáng, nhưng không biết phải xử trí ra sao nên chị ấy càng được đà. Tôi rất thương mẹ chồng, nhưng cảm thấy bị xa cách, chỉ sợ làm điều gì đó gây hiểu lầm với chị chồng. Mỗi khi thấy cuộc gọi của chị chồng tôi lại thon thót giật mình, không muốn nghe nhưng vẫn phải nghe những lời đay nghiến của chị ấy.

Tôi phải làm gì khi có chị chồng ghê gớm như vậy? Tôi có nên mạnh mẽ đáp trả lại chị ấy không? Cùng lắm là ly hôn, chứ tôi cũng quá sức chịu đựng rồi!

 

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