Nhờ bạn thân xinh đẹp khuyên nhủ chồng làm ăn, nào ngờ mỗi ngày đều thấy chồng suy tư, trằn trọc, lén theo dõi, tôi nhận ra sự thật cay đắng

Tôi cũng muốn chồng đi làm cho công ty nào đó cho ổn định, an nhàn hơn chứ không phải vất vả lo toan như hiện nay. Chồng tôi lại thích sự tự do và nói với tôi rằng cơ hội kiếm tiền trong xã hội là rất lớn, nếu có thêm vốn cũng như các mối quan hệ làm ăn tốt thì chuyện làm giầu sẽ dễ dàng hơn.

Chồng tôi rất yêu thương vợ con, từ ngày lấy nhau đến giờ tôi rất yên tâm về chồng. Chúng tôi yêu nhau từ lúc tay trắng, nên trải qua những năm tháng khó khăn lại càng thêm gắn bó. Cũng may, công việc của tôi gặp nhiều thuận lợi nên cuộc sống gia đình cũng đỡ vất vả và ổn định như hiện tại. Là người chịu khó, lăn lộn trong nhiều việc, nhưng công việc của chồng thu nhập cũng bấp bênh. Làm kinh doanh, nhưng chưa thực sự nhanh nhạy.

Mới đầu chồng tôi cũng không đồng tình, nhưng vợ nài nỉ nên cũng đến gặp bạn để chia sẻ mọi chuyện vướng mắc trong làm ăn. Chỉ lần đầu gặp bạn tôi, chồng về nhà vui mừng và rất ấn tượng với bạn của tôi. Cô ấy đã giúp chồng tôi hiểu ra nhiều điều và nếu như cùng hợp tác, chắc chắn chồng tôi sẽ phát triển sự nghiệp.

Chia sẻ chuyện này với cô bạn thân và được cô bạn giỏi giang, xinh đẹp đồng ý giúp chồng tôi làm ăn. Bạn tôi sớm tự lập, chọn con đường kinh doanh, mở công ty nên giờ là đứa thành công nhất lớp học đại học của tôi, ai cũng tấm tắc khen ngợi sự thành đạt của bạn ấy. Được cô bạn đích thân giúp đỡ, đúng là vợ chồng tôi quá may mắn.

Nửa năm nay, chồng và bạn thân của tôi thường xuyên gặp gỡ, đi ăn cùng với các đối tác… kết quả thấy rõ luôn, chồng tôi chỉn chu, phong độ và lịch lãm. Thu nhập cũng cao hơn trước gấp vài lần. Tôi biết ơn đứa bạn lắm, nhờ có bạn mà chồng tôi đã thay đổi và thành công bước đầu như hiện nay. Cô bạn thân của tôi cũng đánh giá cao năng lực của chồng tôi. Để cảm ơn, tôi hay mời bạn đến nhà chơi, ăn cơm với vợ chồng tôi…

Ảnh minh họa: Internet

Chồng có được cơ hội làm ăn tốt tôi cũng thấy nhẹ nhõm, song cũng bắt đầu cảm thấy có điều gì ở chồng chưa ổn lắm. Gần đây tôi thấy chồng có gì đó khác trước, vẫn đưa tiền về cho vợ, nhưng mức độ quan tâm, chiều chuộng vợ con không được như trước. Hay đi sớm về khuya, chỉ nhắn cho vợ gắn gọn là đi có việc về muộn mà không nói đi đâu, làm gì, với ai. Chồng thường suy tư ăn không ngon, không ngủ được… Cứ nghĩ là chồng trăn trở chuyện làm ăn, nhưng mỗi lần tôi hỏi han, động viên là anh ấy cứ lảng tránh, cáu gắt.

Nghi ngờ chồng đang có chuyện gì đó mờ ám, tôi bắt đầu để ý, tìm hiểu thì thấy rằng mối quan hệ giữa anh ấy và cô bạn thân của tôi ngày càng có nhiều biểu hiện bất thường. Cô bạn của tôi quan tâm, tặng quà cho chồng tôi và anh ấy cũng thế. Tôi nhờ người bám theo chồng và choáng váng khi nhận được kết quả là chồng tôi đang cặp với cô bạn tôi, hai người họ hay đi ăn rồi vào khách sạn với nhau.

Chồng tôi cũng đã thừa nhận mối quan hệ này và nói rằng đó là tình yêu, trong khi cô bạn thân thì một mực phủ nhận. Chồng yêu cô bạn thân nhất của tôi, trong khi cô ta xinh đẹp, tài giỏi và đang làm mẹ đơn thân. Tôi phải làm gì để giữ gia đình mình hạnh phúc như trước, tôi có nên bóc mẽ hai người họ hay là cứ dứt tình với gã chồng bội bạc?