Mẹ chồng đột ngột dắt bạn trai về ra mắt, vừa bước vào nhà, con dâu thất kinh khi chứng kiến diện mạo chú rể

Tôi sống ở nhà chồng, không may bố chồng tôi đã mất từ lúc chồng tôi còn đang học cấp 3. Hiện tại chỉ còn mẹ chồng. Mẹ chồng tôi là người hiền hậu, chân chất, ở độ tuổi 55, trông mẹ chồng tôi còn trẻ, khỏe lắm. Mẹ chồng tôi chăm chỉ tập thể dục, tham gia các câu lạc bộ người cao tuổi, có nhiều hoạt động văn hóa, thể dục, du lịch.

Tôi năm nay 32 tuổi, chồng tôi 33 tuổi, chúng tôi có 2 con: 1 gái, 1 trai. Kết hôn được 6 năm, chúng tôi đã có gần như mọi thứ mà từng ao ước thủa mới lấy nhau, đó là một gia đình hạnh phúc, công ăn việc làm thu nhập tốt. Chồng tôi là một người đàn ông không chỉ tôi mà nhiều bạn bè, đồng nghiệp đánh giá anh rất mẫu mực, luôn quan tâm, yêu thương vợ con...

Mẹ chồng tôi ngày càng sống lạc quan, vui vẻ. Tôi cũng được nghe là mẹ chồng tôi đang yêu một người hơn mẹ chồng tôi 2 tuổi, đã ly hôn từ lâu, các con đi lập nghiệp ở xa… Tôi không quan tâm lắm, bởi chuyện tình cảm của mẹ chồng, tôi không biết gì để mà tìm hiểu, với lại yêu ai là quyền lựa chọn của mẹ chồng tôi.

Thấy mẹ chồng tôi như vậy, vợ chồng tôi cũng vui mừng lắm bởi bố chồng đã mất, giờ chỉ còn mẹ chồng là người để chúng tôi gửi gắm lòng hiếu thảo, cuộc sống gia đình đầm ấm với 3 thế hệ. Mẹ chồng tôi cũng thương con cháu lắm, rất quý tôi, xem tôi như con đẻ vậy chưa bao giờ mẹ chồng giận dỗi, mắng mỏ tôi. Ngược lại, thường xuyên động viên, chăm sóc tôi những lúc tôi bị ốm.

Cách đây một tuần, mẹ chồng tôi bất ngờ dẫn người tình của mình về nhà, giới thiệu với các con và nói về dự định sắp tới sẽ kết hôn. Nếu các con không thấy phiền thì sẽ chuyển về chung sống với gia đình, còn không mẹ chồng tôi sẽ ở qua lại giữa hai nhà. Tôi cố giữ bình tĩnh khi nhận ra người mà mẹ chồng tôi sắp kết hôn, đó chính là người tôi cảm thấy khinh bỉ, căm ghét trước đây.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đây, khi tôi còn chưa kết hôn, đã có thời gian làm cùng công ty với người đó. Ông ta cùng tổ với tôi và là tổ trưởng, thấy tôi còn trẻ, giả vờ hướng dẫn, chỉ bảo, nhưng thực chất là để cố tình động chạm vào người tôi. Ông ta đã ly di vợ, nên lấy cớ đó để tán tỉnh, thậm chí "gạ gẫm" lên giường với tôi, hứa hẹn sẽ cho nhiều quà có giá trị và tiền bạc nữa.

Tôi cảm thấy sợ hãi, nhiều lần nói thẳng với ông ta, nhưng vẫn bị đeo bám, gạ gẫm. Nghe mấy chị cùng công ty kể, đã có một số người trẻ tuổi bị gạ gẫm, thậm chí bị ông ta lừa gạt. Bất đắc dĩ, tôi phải nghỉ việc ở công ty, thay số điện thoại và xin làm ở một nơi khác.

Bây giờ gặp lại người đó trong vai chồng hai của mẹ chồng tôi, cảm giác của tôi khi nhìn thấy ông ta thật sợ hãi đến gai người, cố gắng để giữ bình tĩnh khi đối diện với ông ta. Mẹ chồng tôi bây giờ rất muốn người đó chuyển về sống chung với vợ chồng chúng tôi, điều này làm tôi bối rối và rất không muốn.

Gặp tình huống khó xử, tôi chưa biết phải làm thế nào. Tôi có nên nói rõ mọi chuyện trong quá khứ cho chồng và mẹ chồng tôi được biết không? Nếu như mẹ chồng tôi quyết đưa người đàn ông đáng sợ đó về sống cùng nhà, tôi có nên thúc ép chồng ra ngoài ở riêng?