Nhìn chồng đêm nào cũng vật vã mà không “làm ăn” được gì, tôi vừa thương vừa sợ, không biết mình có vấn đề gì không.

Vợ chồng tôi vừa cưới được một tuần, nhưng hai đứa đang gặp vấn đề tế nhị mà không biết chia sẻ với ai. Yêu nhau hơn một năm nhưng trong suốt thời gian hẹn hò hai chúng tôi hoàn toàn trong sáng, nhiều lắm anh cũng chỉ hôn rồi đụng chạm một chút là thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi luôn nghĩ sẽ dành điều quý giá nhất vào một đêm thiêng liêng của hai đứa, nhưng không ngờ, dù đã cưới một tuần rồi mà chúng tôi vẫn “dậm chân tại chỗ”.

Tôi luôn cảm thấy sợ hãi và lo lắng, và tôi co rúm lại. Mặc dù anh rất nhẹ nhàng thế nhưng tôi căng thẳng cực độ, chồng hoàn toàn không làm gì được. Tình trạng đó đã diễn ra đúng một tuần rồi, tôi thấy rõ sự chán chường của anh.

Tôi lên mạng tìm hiểu, cũng có người bị như thế, bảo nguyên nhân chủ yếu do tâm lý, nhưng tôi đã thả lòng người rồi, hợp tác cùng anh. Thậm chí chồng còn mở cả phim nóng cho tôi “có cảm hứng” nhưng mọi thứ đều công cốc. Tôi sợ cứ thế này thì nguy mất, xin hãy cho tôi lời khuyên với?

Ảnh minh họa: Internet

Tôi 30 tuổi, sống tại Hà Nội. Đợt công tác trong Nam, tôi được người thân giới thiệu một người đàn ông.

Anh tự thân lập nghiệp, làm trong nhà nước, công việc ổn định và có làm thêm bên ngoài, đã mua được nhà. Dáng anh thấp nhỏ hơn tôi, được mọi người nhận xét là chính trực, khôn ngoan, biết làm ăn và vun vén, biết nấu nướng, gọn gàng, sạch sẽ. Tôi là người thích bay nhảy nên tuổi trẻ đi làm kiếm tiền rồi đi du lịch, cũng thích vài người nhưng nghĩ mình còn trẻ nên đã đánh mất họ.

Sau khi làm quen, tôi và anh đi chơi đi ăn khá nhiều, cũng vui vẻ nhưng cứ mỗi lần anh muốn ôm hôn, tôi đều tránh. Buổi cuối cùng trước khi tôi về Bắc, mọi người liên hoan và uống rượu rồi ra về. Anh giữ tôi lại để nói chuyện, tâm sự. Anh nói tôi từng trải, yêu nhiều người, tính cách khác anh. Nhưng dù như vậy, anh vẫn thương và muốn lấy tôi làm vợ. Tôi cảm thấy không được tôn trọng, chưa kịp nói gì thì anh có hành vi vượt quá giới hạn mặc tôi phản kháng. May lúc ấy có tiếng xe hàng xóm về, tôi gào thét, đẩy mãi anh mới chịu buông ra. Anh không nói gì. Tôi vừa khóc vừa chạy về nhà.

Hai tháng sau, tôi liên hệ lại, nói anh chưa hiểu gì về tôi mà đã nói thế, như vậy là không tôn trọng tôi. Anh xin lỗi, nói do hôm đó say, lâu rồi không bên cạnh người con gái nào và anh có tuổi rồi nên muốn tìm hiểu nhanh và lấy vợ. Sau đó, chúng tôi nhắn tin qua lại, cũng quan tâm, hỏi han. Tôi tự ngẫm, thực ra ai cũng có lúc sai lầm, chưa kể biết nhìn nhận và thay đổi. Vậy là chúng tôi quyết định hẹn hò lần nữa xem có phù hợp không. Cả hai đặt vé đi chơi thật xa. Tôi để anh tự quyết hết. Anh chọn nơi du lịch và gặp cả bạn bè cũ của anh. Ba ngày bên nhau, tối nào chúng tôi cũng đi ăn cùng bạn bè anh.

Tôi định mua gì anh cũng gàn, bảo về thành phố mua. Tôi vẫn mua một ít quà mang về. Anh bảo tôi ăn mặc đơn giản hơn chút, cũng chỉ góp ý chứ không ép buộc tôi thay đổi. Nhưng điều tệ hại và khiến tôi trăn trở nhất không phải tính cách hay lối sống vì điều đó thay đổi được, mà là tình dục. Hôm đầu bên nhau, anh cực kỳ bạo lực và khiến tôi đau dù tôi nói không muốn và từ từ. Hôm thứ hai, tôi bảo anh phải nhẹ nhàng và phải làm những gì tôi thích, nhưng rốt cuộc vẫn làm tôi đau. Chưa kể anh không tạo cho tôi cảm giác gì dù thời gian khá lâu. Anh hỏi thích đúng không, tôi đành giả vờ ậm ừ đồng ý, thực ra trong lòng thấy khó chịu.

Đọc qua báo chí và nghe mọi người nói thì chuyện đó chiếm 50% hạnh phúc gia đình. Một người nghiêm túc với người năng động, hoạt bát, tôi tin vẫn có thể hòa hợp được vì tính tôi dễ thích nghi. Nhưng không hợp chuyện đó, tôi rất sợ sau này khi gia đình có xích mích hay hờn dỗi, tôi sẽ ngoại tình với người làm cho mình hạnh phúc mất.

Tầm tuổi này tôi cần có gia đình, nhưng chỉ biết công việc, nơi làm việc lại toàn gặp phụ nữ, nếu quen thì gặp phải người chưa ổn định hoặc từng yêu 3-4 cô, thích chơi bời qua đường. Hôm nay, anh hỏi dự định của tôi về hai đứa, tôi thực sự rất mâu thuẫn. Người nhà bảo tôi đừng tìm người hoàn hảo, có điểm tốt điểm xấu, thấy được thì tiến tới, con gái có thì. Tôi rất mông lung và không biết giãi bày cùng ai những chuyện tế nhị này. Mong chuyên gia và mọi người giúp đỡ, tôi xin chân thành cảm ơn.