Chồng ngang nhiên dắt bồ về nhà, ân ái nồng nhiệt trên ghế sofa, vợ len lén về ôm trọn 2 tỷ, sau 3 tháng trở về với cái kết không ngờ

Tâm sự 28/07/2023 12:03

Sau khi Mai Anh sinh con thứ hai vẫn là con gái thì Tùng đâm ra càng chán chê vợ mình. Anh bỏ luôn vợ con ở nhà mà đi tìm của lạ bên ngoài.

Anh không thể để bạn bè cứ chê cười không sinh được con trai, anh quyết tâm phải kiếm được một thằng cu đem về. Mai Anh thấy chồng suốt ngày bỏ bê vợ mà buồn lắm. Sau khi sinh hai con, lại buồn rầu chuyện chồng chán mình mà cô như già đi cả 10 tuổi. Mẹ chồng cô còn thẳng thừng: “Cứ vậy chồng nó bỏ theo con khác thì đừng có thấy lạ!”. Nhưng cứ tối ngày chăm con, đến cả thời gian ngồi nghỉ cũng không có thì cô lấy đâu ra lúc chăm chút mình đây?

Mọi chuyện càng trở nên tệ hơn thì Mai Anh nghe tin Tùng bồ bịch ở ngoài. Cô cứ nghĩ chồng chắc cũng chỉ đi tìm bạn bè giải khuây, chứ nào biết anh ngoại tình như thế. Thậm chí, sau đó, Tùng còn không ngần ngại đem gái về nhà, ngủ ngay trên giường ngủ của hai vợ chồng Cô bồ xinh đẹp thấy Mai Anh đang ôm con bèn bĩu môi:

Chồng ngang nhiên dắt bồ về nhà, ân ái nồng nhiệt trên ghế sofa, vợ len lén về ôm trọn 2 tỷ, sau 3 tháng trở về với cái kết không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Có đẻ con trai thôi cũng không làm được. Vợ gì mà xấu xí, dơ bẩn thế không biết? Em chẳng hiểu sao anh ở chung được với cô ta đấy!

- Em cứ kệ ả ta. Giờ chỉ cần đẻ con trai cho anh thôi là muốn gì anh cũng cho. Còn cô, mai dọn ra khỏi nhà tôi cho đỡ chướng mắt!

- Ừ tôi đi, đừng có hối hận đó!

- Thứ đàn bà như cô việc gì tôi phải hối hận?

Mai Anh vừa tức vừa đau lòng. Chồng cô đã tàn nhẫn thế thì cô cũng không nể tình nữa. Mai Anh để 2 con ở lại nhà chồng cho bà nội trông. Cô tráo chìa khóa két sắt của chồng rồi mở lấy 2 tỷ anh ta để dành mấy nay. Có tiền, Mai Anh lên thẳng nhà chị họ ở thành phố.

Ở nhà, Tùng hết quấn quýt lấy cô bồ rồi lại vào phòng mở két lấy tiền. Nhưng vừa vào thì anh hoảng hồn khi thấy két sắt trống không. Nhà cũng chẳng có dấu hiệu gì trộm vào. Chỉ có thể là Mai Anh lấy. Giờ thì có tìm thế nào Tùng cũng không thấy tâm hơi của Mai Anh.

Phần Mai Anh, cô bắt đầu đi thẩm mỹ viện để “trùng tu” nhan sắc của mình. Hết hút mỡ, làm trắng da, rồi lại phẫu thuật nâng ngực đủ hết. Mai Anh không tin với ngần đó tiền cô không thể khiến mình trở nên xinh đẹp hơn. Không sai, chỉ 3 tháng sau đó, Mai Anh như lột xác thành một người hoàn toàn khác. Đến người quen khi gặp lại cũng không thể nhận ra cô. Cô nhìn mình trong gương, cười mãn nguyện. Giờ đã là lúc cô trở về cho chồng bài học.

Chồng ngang nhiên dắt bồ về nhà, ân ái nồng nhiệt trên ghế sofa, vợ len lén về ôm trọn 2 tỷ, sau 3 tháng trở về với cái kết không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm đó, khi vừa về tới đầu ngõ thì Tùng và bồ nhìn thấy một siêu xe đậu trước cửa nhà mình. Có một người phụ nữ xinh đẹp, đeo kính râm bước xuống xe rồi vào nhà Tùng. Anh có phần ngỡ ngàng, anh nào có quen ai xinh đẹp thế đâu? Đến khi gỡ kính râm ra, người phụ nữ đó mới lên tiếng:

- Ồ không nhận ra cô vợ xấu xí ngày đó của anh à?

- Mai Anh….không, làm sao có thể…

- Sao lại không? Anh không biết chỉ cần có tiền, đàn bà có thể đẹp lên sao? Tôi có tiền là có thể đẹp như cô ta. Còn anh có bỏ ra bao nhiêu cũng đừng mong kiếm được người vợ như tôi. Nên cứ tiếp tục đi tìm con trai đi nhé! Bạn trai đại gia của tôi đang chờ.

- Cô…tiền của tôi…

- Anh đừng quên tiền đó cũng là tiền mồ hôi nước mắt của tôi. Tôi chỉ lấy lại đúng những gì mình bỏ ra. À, còn đây là nửa tỷ, như tiền trả mấy tháng nay anh trông con cho tôi. Giờ tôi đem con đi, đơn ly hôn tôi cũng ký rồi. Đây nhé!

Nói rồi Mai Anh đi thẳng vào nhà dứt khoát dắt hai con đi. Cô biết nếu để con ở ngôi nhà chỉ trọng nam khinh nữ này thì đúng là địa ngục.

Khi Mai Anh lên xe thì Tùng mới như chợt tỉnh ra. Anh vội chạy theo:

- Đừng Mai Anh à, anh biết anh sai rồi. Đừng dắt con đi, về đi em…

Nhưng quá muộn rồi, Mai Anh vội thúc tài xế mới thuê lái xe đi. Từ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…

Tăng ca đến sáng mệt rã rời, bảo con không được làm ồn, nào ngờ chợp mắt được 2 tiếng thì nghe tiếng khóc thét: 'Con chỉ lấy giẻ bịt miệng em lại để em nín, giờ bỏ ra thì em tím người rồi'

Tăng ca đến sáng mệt rã rời, bảo con không được làm ồn, nào ngờ chợp mắt được 2 tiếng thì nghe tiếng khóc thét: 'Con chỉ lấy giẻ bịt miệng em lại để em nín, giờ bỏ ra thì em tím người rồi'

Vốn Duy rất thích có đông con cái nhưng vì nghèo nên vợ chồng Duy bàn bạc sẽ chỉ sinh một đứa con thôi. Vậy nhưng đến khi cô con gái được 5 tuổi thì vợ chồng Duy vỡ kế hoạch khi Thanh mang thai đứa con thứ hai

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