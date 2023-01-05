Chồng luôn tìm cách ngăn cản không cho tôi tiếp xúc với mẹ chồng, ngày vào viện thăm bà nhìn vào dòng chữ trong mẩu giấy bà lén lút đưa cho mà tay chân tôi rụng rời

Vợ chồng tôi kết hôn đến nay là 6 năm, đã sinh được hai đứa con, nếp tẻ đủ cả. Bố chồng thì mất cách đây 4 năm. Từ sau đám cưới nhà tôi vẫn ở chung với bố mẹ chồng.

Mẹ chồng tôi ốm nặng mấy tháng nay rồi. Thời gian bà ở viện nhiều hơn ở nhà. Có lẽ bà cũng không còn ở với con cháu được bao lâu nữa.

Mấy tháng trước mẹ chồng ốm nặng, tôi hỏi chồng định thế nào. Tôi lên kế hoạch thuê người chăm mẹ đẻ, còn mình sẽ về chăm sóc mẹ chồng, làm tròn trách nhiệm của người con dâu. Thời gian qua nhà chồng để tôi đi lại trông nom mẹ đẻ đã là rộng lượng và có tình nghĩa rồi.

Hơn 1 năm trước, tôi về ngoại chăm mẹ vì bà bị ốm. Thường cuối tuần tôi mới về nhà chồng, có lúc để con lại nhờ mẹ chồng trông nom, có lúc tôi đón 2 đứa về ngoại cùng luôn. Nói chung cứ chạy đi chạy lại giữa hai nơi như vậy. Vì mẹ đẻ chỉ có mình tôi, lại chẳng thể đón bà về sống cùng, cũng chỉ còn cách đó.

Vậy nhưng Tuấn (tên chồng tôi) bảo không cần. Tuấn dặn vợ cứ yên tâm chăm mẹ đẻ, giao bà cho người ngoài không yên tâm. Cuối tuần có thời gian thì tôi về thăm mẹ chồng là được, ở nhà đã có anh rồi. Khỏi phải nói tôi cảm kích và biết ơn chồng thế nào.

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Mấy tháng qua, tuần nào tôi cũng về thăm mẹ chồng nhưng thậm chí chồng còn không cần vợ ngủ qua đêm trong viện với bà. Vào được một lát Tuấn đã đuổi tôi về với con. Tôi không hề nghĩ ngợi gì cho tới cuối tuần trước tôi về thăm mẹ chồng như thường lệ.

Ngồi bên giường mẹ chồng, chồng tôi cũng đứng gần đó, bà đột ngột nắm tay tôi rồi lén lút dúi vào một mẩu giấy nhỏ. Tôi định mở ra xem thì bà dùng ánh mắt ngăn lại. Được một lát thì Tuấn giục tôi ra về.

Về nhà, tôi mở mẩu giấy đó ra xem thì phải rụng rời khi nhìn thấy bên trong chỉ vỏn vẹn 6 chữ viết vội nguệch ngoạc: “Ly hôn ngay, hỏi bà Thủy”. Bà Thủy là một người bạn thân của mẹ chồng tôi.

Vội vã tìm gặp bà Thủy đưa ra mẩu giấy đó, tôi đã được nghe một câu chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hóa ra trong thời gian tôi về bên nhà chăm mẹ thì chồng đã ngoại tình. Nhưng anh ta cực kỳ tinh vi, giấu giếm tài tình khiến tôi không mảy may phát hiện.

Khi mẹ chồng bị ốm nặng, nhiều lần chồng bắt bà phải di chúc toàn bộ tài sản cho mình. Mục đích để mua nhà mới, tậu xe đẹp sống với người tình. Bà từ chối khiến anh ta càng uất ức, bởi biết bà thương con dâu cùng hai cháu nội, sợ bà để 1 phần tài sản cho tôi.

Chồng luôn tìm cách ngăn cản không cho tôi tiếp xúc với mẹ chồng. Những lúc tôi đến viện thăm bà, anh ta cũng kè kè bên cạnh, thậm chí còn tịch thu cả điện thoại của mẹ để bà không liên lạc được với con dâu. Anh ta sợ bà sẽ tiết lộ mọi chuyện.

Nhưng thật ra mẹ chồng đã phòng hờ tình huống xấu, lập di chúc từ rất sớm rồi. Ban đầu bà vẫn muốn khuyên anh ta quay đầu vì nhận thấy cô người tình kia chỉ muốn đào mỏ nhưng anh ta u mê quá. Thời gian ở viện, chắc chắn anh ta đã luôn gây sức ép bắt mẹ chồng phải lập di chúc. Lúc mẹ ốm bệnh lại chỉ nghĩ đến người tình, bà tuyệt vọng hoàn toàn, quyết định tìm cách nói cho tôi biết.

Di chúc bà đã lập có công chứng đàng hoàng và bà Thủy đang giữ hộ. Trong đó bà để lại tất cả tài sản cho tôi chỉ với một yêu cầu là phải nuôi dưỡng, dạy bảo hai cháu bà trưởng thành nên người.

Cả đêm ấy tôi mất ngủ. Mọi chuyện quá đột ngột khiến tôi sốc vô cùng. Đau đớn và lạnh người trước sự phản bội mưu mô của chồng, cũng may tôi có một người mẹ chồng tuyệt vời. Dẫu biết bà để lại tài sản cho tôi không hẳn là vì thương quý con dâu, thế nhưng tấm lòng của bà với hai đứa cháu cũng khiến tôi phải cảm kích và bội phục.

Sáng ra, tôi đã lên tòa án xin mẫu đơn ly hôn. Người chồng như vậy chẳng còn gì luyến tiếc. Tôi sẽ lật bài ngửa với chồng, rồi thay anh ta chăm sóc cho mẹ chồng thật tốt những ngày tháng còn lại của bà. Và chắc chắn là tôi phải tận tâm tận lực hoàn thành di nguyện của bà.