Chồng bỏ bê vợ con để sang chăm sóc cho tình nhân cũ, ôm cục tức trong người tôi gửi liền 2 thứ khiến anh ta mặt trắng bệch ra

Anh ta quả thật đã tính toán rất kỹ. Lễ ăn hỏi đã xong xuôi, các khâu chuẩn bị cho lễ cưới cũng gần hoàn tất, nếu em hủy hôn thì chẳng khác gì gái một đời chồng. Hai đứa lại có thời gian yêu đương quấn quýt, thêm cả gia đình chồng xúm vào hứa hẹn sẽ không để chuyện vợ cũ con riêng ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của chúng em. Em đành gạt nước mắt cho qua, tiếp tục làm đám cưới.

Trong suốt thời gian yêu nhau, em không hề biết chồng đã có một đời vợ và con gái riêng. Đến tận sau lễ ăn hỏi chồng em mới quỳ lạy thú nhận sự thật đó.

Đến hôm nọ chồng em về nhà rất muộn, cỡ phải gần 2 giờ đêm. Anh ta say mềm, vừa về là nằm vật xuống giường ngủ ngay. Điện thoại của chồng đột nhiên báo có tin nhắn đến ở trên Zalo các chị ạ. Còn cài mật khẩu hẳn hoi cơ. Sau một hồi lần mò cuối cùng em cũng mở được mật khẩu Zalo của chồng, chính là ngày sinh của mẹ chồng.

Sau đám cưới em mang thai luôn. Bầu bí rồi sinh con và chăm sóc con nhỏ, mệt mỏi nên em chẳng có thời gian quan tâm nhiều đến những chuyện khác. Một mặt vẫn thấy chồng có trách nhiệm với vợ con nên em chẳng nghi ngờ gì.

Lúc ấy em mới căm hận biết được hơn một năm qua chồng em vẫn đi lại rất thân thiết với vợ cũ, tất nhiên là giấu giếm tất cả không hề cho em biết. Thậm chí những ngày lễ mùng 8 tháng 3, Valentine, 20 tháng 10, anh ta còn kỷ niệm và chúc mừng vợ cũ. Trong khi em là vợ chính thức ở nhà, anh ta lại chẳng thèm ngó ngàng đến.

Còn em thì nghĩ vợ chồng rồi quan trọng gì mấy cái lễ lạt hình thức ấy, đối xử tốt và có trách nhiệm với nhau là được. Ngoài ra họ còn đi chơi riêng với nhau, nói chung rất thân thiết và gần gũi, không phải là mối quan hệ vợ cũ - chồng cũ thông thường.

Họ nhắn tin tâm sự trò chuyện với nhau rất nhiều, an ủi động viên, chia sẻ với nhau đủ kiểu. Càng nghĩ em càng thấy căm hận. Uất ức nhất là suốt quãng thời gian qua, chồng em luôn lấy cớ bận công nọ việc kia rồi phó mặc chuyện chăm con cho em. Thời gian em ở cữ, anh ta cũng không đả động đến với lý do đã có mẹ chồng chăm sóc con dâu rồi.

Các chị nghĩ có thấy căm phẫn không. Thà như là một người phụ nữ khác thì còn có thể lý giải được. Đằng này là vợ cũ, đã từng không thể ở được với nhau phải đi đến bước đường ly hôn, cuối cùng lại quay sang tình thương mến thương với nhau. Không hiểu cuối cùng họ ly hôn để làm gì?

Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó sau khi biết sự việc, em hận lắm nhưng vẫn cố nhịn để chờ đợi thời cơ thích hợp. Mấy hôm sau con ốm, em bảo anh ta về nhà sớm để cùng em chăm con nhưng mãi đến gần nửa đêm mà vẫn chẳng thấy mặt mũi anh ta đâu. Viện lý do đi tiếp khách với sếp song em thừa biết anh ta nói dối. Hôm trước em đã lấy được tài khoản và mật khẩu Zalo của chồng, em biết anh ta đến nhà vợ cũ an ủi cô ta bị sếp mắng.

Đêm đó em đã gửi sang nhà vợ cũ của chồng 2 thứ, thuê shipper giao ngay lập tức. Khoảng 1h đêm, anh ta vội vã gọi cho em, giọng nói vẫn còn run rẩy:

- Em... em làm cái gì thế… Sao lại ship hết đồ đạc, hành lý của anh sang nhà...

- Xách nó vào nhà vợ cũ của anh rồi ở luôn đấy đi còn gì. Đơn ly hôn tôi đặt trong túi hành lý luôn rồi đấy, ký đi rồi mai tôi ghé qua lấy đem đi nộp. Đã yêu thương quan tâm nhau đến thế thì tốt nhất là quay về với nhau đi cho thiên hạ thái bình. Lấy vợ mới mà ngoại tình với vợ cũ thì tôi chẳng hiểu anh ly hôn làm gì?

Vâng, 2 thứ em ship cho anh ta chính là hành lý và đơn ly hôn. Anh ta tất nhiên không quay vào với vợ cũ mà mang theo hành lý về nhà lạy lục xin em tha thứ.

Khi đó em mới biết anh ta không đời nào muốn quay lại với vợ cũ, bố mẹ chồng cũng ghét cô ta lắm. Trước đây cô ta chỉ biết ăn diện, chẳng biết làm gì, thậm chí còn có quan hệ mờ ám với mấy người đàn ông khác. Chẳng qua giờ ly hôn rồi chồng em chắc vẫn tham lam sắc đẹp của cô ta nên mới làm vậy.

Nhưng em nói thẳng luôn, đời này em không bao giờ tha thứ cho anh ta. Khi trước lừa dối chuyện một đời vợ em đã bỏ qua. Giờ còn ngoại tình, kể cả là với vợ cũ thì em cũng không chấp nhận. Trơ tráo tới mức ấy, anh ta đâu có tôn trọng em cơ chứ!