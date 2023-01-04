Chị hàng xóm mừng rỡ bảo rằng chồng chị sắp về thăm nhà, nào ngờ thân phận thật sự của anh khiến tôi chết đứng không nói thành lời

Tâm sự 04/01/2023 20:42

Chị bảo từ lúc quen nhau thì anh đã đi làm xa rồi. Nghĩa là 4 năm cả yêu cả làm vợ chồng, hai người đều xa nhau cả. Nghĩ đến hoàn cảnh của chị ấy mà tôi thấy thương quá. Khó mà tưởng tượng ra được chị ấy cô đơn và tủi thân thế nào vì tôi luôn có chồng kề cận bên cạnh chăm sóc yêu thương.

Tôi và chồng yêu nhau từ khi còn là những cô cậu sinh viên ngây thơ trong sáng ngồi trên ghế nhà trường. Ngày lên xe hoa về nhà chồng là chúng tôi đã có 8 năm yêu đương thắm thiết. Tôi thật hạnh phúc khi có được anh. Có thể gặp gỡ và được anh yêu có lẽ là sự may mắn lớn nhất của tôi trong đời.

Vợ chồng tôi hiện tại thuê nhà sinh sống và làm việc trên thành phố, bố mẹ hai bên đều ở quê. Vì chưa mua được nhà riêng, mà cảnh ở trọ không cố định chắc mọi người đều biết. 

Hôm vừa rồi chồng tôi có chuyến công tác xa cả tháng trời. Nhưng anh vừa đi được 3 hôm thì chỗ trọ của chúng tôi xảy ra mất trộm, sợ hãi nên tôi lập tức chuyển đến chỗ trọ mới bạn bè giới thiệu mà không đợi chồng về.

Chị hàng xóm mừng rỡ bảo rằng chồng chị sắp về thăm nhà, nào ngờ thân phận thật sự của anh khiến tôi chết đứng không nói thành lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến chỗ ở mới, ngay cạnh phòng tôi là một chị hơn tôi 2 tuổi. Vợ chồng chị đã có cậu con trai kháu khỉnh 2 tuổi nhưng khổ nỗi chồng chị đang đi làm xa. Khoảng 2, 3 tháng anh ta mới về thăm vợ con được một lần, ở chơi khoảng 5, 7 ngày lại đi. 

Chị bảo từ lúc quen nhau thì anh đã đi làm xa rồi. Nghĩa là 4 năm cả yêu cả làm vợ chồng, hai người đều xa nhau cả. Nghĩ đến hoàn cảnh của chị ấy mà tôi thấy thương quá. Khó mà tưởng tượng ra được chị ấy cô đơn và tủi thân thế nào vì tôi luôn có chồng kề cận bên cạnh chăm sóc yêu thương.

Tôi chuyển đến được 1 tuần thì chị hàng xóm mừng rỡ bảo rằng chồng chị sắp về thăm nhà. Lần này có lẽ anh sẽ ở lại khoảng 2 tuần. Nhìn ánh mắt nụ cười rạng rỡ của chị, tôi nghĩ chắc hẳn chị ấy phải yêu chồng mình lắm.

Để rồi đến khi chồng chị hàng xóm xuất hiện, nhìn rõ bóng dáng người đàn ông không hề xa lạ ấy mà tôi chết lặng. Người đó không ai khác chính là chồng tôi!

Nỗi đau đớn không thể chịu đựng nổi, tôi lên cơn đau tim khiến hai người đó sợ hãi vội đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu. Sức khỏe của tôi đã hồi phục tốt nhưng nỗi đau sâu thẳm trong trái tim thì không bao giờ có thể vơi bớt.

Chị hàng xóm mừng rỡ bảo rằng chồng chị sắp về thăm nhà, nào ngờ thân phận thật sự của anh khiến tôi chết đứng không nói thành lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi hiểu tại sao chồng mình lại làm như vậy. Vì tôi có bệnh tim không thể sinh con. Chúng tôi cưới nhau được 5 năm, còn anh đã bên người phụ nữ đó 4 năm trời. Vậy là chỉ sau đám cưới không lâu thì anh đã bắt đầu mối quan hệ với chị ta. Chắc hẳn khi quyết định cưới tôi, anh đã lên sẵn kế hoạch kiếm con bên ngoài rồi. 

“Anh xin lỗi em. Nói thật với em là anh đã hứa với bố mẹ sẽ tìm cách sinh cháu nối dõi cho ông bà, thì ông bà mới đồng ý chuyện của chúng mình… Anh vẫn luôn yêu thương và tôn trọng em nhưng anh cũng phải thực hiện trách nhiệm của mình…”.

Cả tôi và chị hàng xóm đều bàng hoàng khi phát hiện ra bí mật tréo ngoe đến tột cùng đó. Hóa ra người đàn ông chị ấy mong ngóng lại chính là chồng tôi! Sự thật là chồng tôi chỉ đi công tác 2 tuần thôi nhưng nói dối vợ 1 tháng để ở nửa tháng bên chỗ chị ta. 

Sau khi mọi chuyện vỡ lở, chị hàng xóm bắt anh phải ly hôn tôi để con chị có bố đàng hoàng. Còn anh bảo nếu tôi vẫn còn muốn bên anh thì chị hàng xóm mãi chỉ là phòng nhì. 

Tôi nên làm sao? Có nên giải thoát cho anh hay cứ giữ anh bên mình để chị hàng xóm kia không được toại nguyện?

Vô tình gặp lại vợ cũ đang đi mua sắm cùng người chồng mới, nhìn vẻ mặt của cô ta mà về đêm tôi không sao ngủ được

Vô tình gặp lại vợ cũ đang đi mua sắm cùng người chồng mới, nhìn vẻ mặt của cô ta mà về đêm tôi không sao ngủ được

Nghe tiếng cười giòn tan và giọng nói vui vẻ của cô ấy, tôi hiểu vợ cũ đã tìm được người đàn ông mà cô ấy hằng mong ước, có thể mang lại cho vợ cũ hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu tâm sự tâm sự eva chuyện hôn nhân chuyện vợ chồng góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 51 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 1 giờ 51 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 2 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm