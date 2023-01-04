Vợ chồng tôi hiện tại thuê nhà sinh sống và làm việc trên thành phố, bố mẹ hai bên đều ở quê. Vì chưa mua được nhà riêng, mà cảnh ở trọ không cố định chắc mọi người đều biết.

Tôi và chồng yêu nhau từ khi còn là những cô cậu sinh viên ngây thơ trong sáng ngồi trên ghế nhà trường. Ngày lên xe hoa về nhà chồng là chúng tôi đã có 8 năm yêu đương thắm thiết. Tôi thật hạnh phúc khi có được anh. Có thể gặp gỡ và được anh yêu có lẽ là sự may mắn lớn nhất của tôi trong đời.

Đến chỗ ở mới, ngay cạnh phòng tôi là một chị hơn tôi 2 tuổi. Vợ chồng chị đã có cậu con trai kháu khỉnh 2 tuổi nhưng khổ nỗi chồng chị đang đi làm xa. Khoảng 2, 3 tháng anh ta mới về thăm vợ con được một lần, ở chơi khoảng 5, 7 ngày lại đi.

Hôm vừa rồi chồng tôi có chuyến công tác xa cả tháng trời. Nhưng anh vừa đi được 3 hôm thì chỗ trọ của chúng tôi xảy ra mất trộm, sợ hãi nên tôi lập tức chuyển đến chỗ trọ mới bạn bè giới thiệu mà không đợi chồng về.

Chị bảo từ lúc quen nhau thì anh đã đi làm xa rồi. Nghĩa là 4 năm cả yêu cả làm vợ chồng, hai người đều xa nhau cả. Nghĩ đến hoàn cảnh của chị ấy mà tôi thấy thương quá. Khó mà tưởng tượng ra được chị ấy cô đơn và tủi thân thế nào vì tôi luôn có chồng kề cận bên cạnh chăm sóc yêu thương.

Tôi chuyển đến được 1 tuần thì chị hàng xóm mừng rỡ bảo rằng chồng chị sắp về thăm nhà. Lần này có lẽ anh sẽ ở lại khoảng 2 tuần. Nhìn ánh mắt nụ cười rạng rỡ của chị, tôi nghĩ chắc hẳn chị ấy phải yêu chồng mình lắm.

Để rồi đến khi chồng chị hàng xóm xuất hiện, nhìn rõ bóng dáng người đàn ông không hề xa lạ ấy mà tôi chết lặng. Người đó không ai khác chính là chồng tôi!

Nỗi đau đớn không thể chịu đựng nổi, tôi lên cơn đau tim khiến hai người đó sợ hãi vội đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu. Sức khỏe của tôi đã hồi phục tốt nhưng nỗi đau sâu thẳm trong trái tim thì không bao giờ có thể vơi bớt.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi hiểu tại sao chồng mình lại làm như vậy. Vì tôi có bệnh tim không thể sinh con. Chúng tôi cưới nhau được 5 năm, còn anh đã bên người phụ nữ đó 4 năm trời. Vậy là chỉ sau đám cưới không lâu thì anh đã bắt đầu mối quan hệ với chị ta. Chắc hẳn khi quyết định cưới tôi, anh đã lên sẵn kế hoạch kiếm con bên ngoài rồi.

“Anh xin lỗi em. Nói thật với em là anh đã hứa với bố mẹ sẽ tìm cách sinh cháu nối dõi cho ông bà, thì ông bà mới đồng ý chuyện của chúng mình… Anh vẫn luôn yêu thương và tôn trọng em nhưng anh cũng phải thực hiện trách nhiệm của mình…”.

Cả tôi và chị hàng xóm đều bàng hoàng khi phát hiện ra bí mật tréo ngoe đến tột cùng đó. Hóa ra người đàn ông chị ấy mong ngóng lại chính là chồng tôi! Sự thật là chồng tôi chỉ đi công tác 2 tuần thôi nhưng nói dối vợ 1 tháng để ở nửa tháng bên chỗ chị ta.

Sau khi mọi chuyện vỡ lở, chị hàng xóm bắt anh phải ly hôn tôi để con chị có bố đàng hoàng. Còn anh bảo nếu tôi vẫn còn muốn bên anh thì chị hàng xóm mãi chỉ là phòng nhì.

Tôi nên làm sao? Có nên giải thoát cho anh hay cứ giữ anh bên mình để chị hàng xóm kia không được toại nguyện?