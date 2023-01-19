Chồng luôn miệng chỉ trích suốt ngày không được tích sự gì thua cả chị dâu, sẵn cơn bực tức bấy lâu dồn nén trong người, tôi đáp lời khiến anh ta tái mặt

Tâm sự 19/01/2023 14:57

Hôm vừa rồi, vợ chồng tôi đang ở nhà thì thấy chị dâu tưới hoa trong sân. Chị mặc một chiếc váy mới rất đẹp, tóc uốn xoăn buông xõa sau lưng. Tôi là phụ nữ mà còn ngắm đến mê mẩn. Chồng tôi tặc lưỡi xuýt xoa: “Chị dâu cũng hai con mà vẫn mặn mà quá. Sao em cũng hai con mà trông chỉ đáng xách dép cho chị ấy thế?”.

Bố mẹ chồng tôi có dải đất khá rộng, sau khi chồng tôi và anh trai chồng cưới vợ thì ông bà chia cho mỗi người một mảnh đất tự dựng nhà ở riêng. Nhà bố mẹ chồng, nhà anh trai chồng và nhà tôi ở gần nhau nên có chuyện gì đều biết cả. 

Hôm vừa rồi, vợ chồng tôi đang ở nhà thì thấy chị dâu tưới hoa trong sân. Chị mặc một chiếc váy mới rất đẹp, tóc uốn xoăn buông xõa sau lưng. Tôi là phụ nữ mà còn ngắm đến mê mẩn. Chồng tôi tặc lưỡi xuýt xoa: “Chị dâu cũng hai con mà vẫn mặn mà quá. Sao em cũng hai con mà trông chỉ đáng xách dép cho chị ấy thế?”. 

Tôi đơ người một lúc, chợt nhìn thấy anh trai chồng đưa hai con ra ngoài về. Hóa ra anh đưa các con đi chơi, chị dâu ở nhà nghỉ ngơi, uống trà thưởng hoa. Trong lòng tôi trào dâng nỗi chua xót, chỉ vào anh trai chồng rồi mở điện thoại của mình lên đáp trả chồng:

“Anh nhìn đi, đây là ảnh của tôi và của chị dâu khi còn con gái. Anh xem tôi không hề thua kém chị dâu nhé. Lúc ấy thậm chí chị dâu còn giản dị hơn tôi. Bây giờ thì anh nói đúng, tôi kém xa chị dâu, không xinh đẹp, thon thả bằng chị lại hay cáu gắt,khó chịu, chẳng mấy khi vui vẻ. Nhưng tại sao anh không nhìn lại mình xem có giống như anh trai anh hay không? Anh cư xử với vợ liệu bằng 1 phần 10 của anh ấy?”.

 

Chồng luôn miệng chỉ trích suốt ngày không được tích sự gì thua cả chị dâu, sẵn cơn bực tức bấy lâu dồn nén trong người, tôi đáp lời khiến anh ta tái mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rồi tôi kể một mạch, anh trai chồng chẳng những chăm chỉ làm ăn mà còn rất biết chăm sóc vợ, thương chị dâu vô cùng. Anh có bao giờ để vợ phải vất vả, bản thân anh dậy sớm nấu ăn cho cả nhà, đưa đón con đi học, vợ chỉ việc ăn sáng xong là đủng đỉnh đi làm. Chị mang bầu chăm con nhỏ, anh gánh hết việc nhà. Nửa đêm anh dậy trông con cho vợ là chuyện quá thường tình. Anh hay mua quà tặng vợ, chị thích gì anh cũng cố gắng mua cho, một năm cả nhà đi du lịch 2 lần. Anh còn quan tâm đến bố mẹ vợ lắm. 

Được chồng cưng chiều, có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, không phải làm việc vất vả cũng chẳng có gánh nặng tiền bạc, chị dâu xinh đẹp mặn mà hơn hồi con gái rất nhiều. Còn tôi chỉ sau có 4 năm hôn nhân mà đã xuống sắc tàn tạ như già đi cả chục tuổi.

Chồng tôi vô tâm, hay nhậu nhẹt, mỗi tháng đưa cho vợ được 1, 2 triệu chi tiêu trong khi có đến hai đứa con nhỏ. Tôi gánh hết mọi việc trong nhà, mang bầu đi làm đến tận ngày sinh, sinh xong có 3 tháng lại nhờ bà ngoại trông con hộ rồi tất tả đi làm lại. Chồng đưa ít tiền nên tôi ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, tất cả dành lo cho con không thiếu thốn. Tiền mua một chiếc váy mới còn chẳng có, tôi lấy đâu thời gian nghỉ ngơi, thư thả như chị dâu.

Đủ thứ vất vả, đắng cay và tủi nhục, nhiều đêm mệt mỏi chỉ biết nằm khóc không ngủ nổi. Những lúc như vậy có ai thấu cho tôi không? Bố mẹ chồng thi thoảng cũng khuyên con trai nhưng chồng tôi không nghe, ông bà cũng chán nản mặc kệ. Mọi đau khổ mình tôi gánh chịu hết. 

Chồng tôi tím mặt nghẹn lời không nói được câu nào. Đáp lại chồng xong, tự dưng tôi cũng thấy mình ngu dại quá. Mình không biết chăm sóc mình, cứ cố cắn răng nhẫn nhịn sự đối xử tệ bạc của chồng rồi cuối cùng cũng chẳng ai thương mình đâu. Chồng không thấu hiểu, thông cảm còn chê bai, khinh miệt vợ. Xả hết nỗi lòng, tôi cũng hạ quyết tâm nếu chồng không thay đổi thì tôi sẽ ly hôn không do dự!

Hạnh phúc vì có một đứa con dâu hiền lành hiếu thảo, nửa đêm chợt tỉnh giấc để đi vệ sinh, vô tình nghe được tiếng phát ra từ trong phòng con dâu, tôi chết lặng không tin nổi những gì đang nghe

Hạnh phúc vì có một đứa con dâu hiền lành hiếu thảo, nửa đêm chợt tỉnh giấc để đi vệ sinh, vô tình nghe được tiếng phát ra từ trong phòng con dâu, tôi chết lặng không tin nổi những gì đang nghe

Hai hôm trước, nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh thì vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng con trai. Nghe kỹ thì mới biết con dâu đang phàn nàn về tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu tâm sự chuyện hôn nhân chuyện vợ chồng ly hôn góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 29 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 48 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả