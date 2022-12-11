Chồng đi làm xa nên dặn tôi cẩn thận cửa nẻo, cho đến một đêm có tiếng gõ cửa liên hồi, nhìn qua khe cửa thì thấy bóng dáng người đàn ông khiến tôi sợ hãi

Tâm sự 11/12/2022 00:34

Trong lòng tôi dấy lên sợ hãi khi nghe tiếng gõ cửa lúc nửa đêm...

Sau khi lấy chồng được gần một năm thì vợ chồng A nhận ra những vấn đề nghiêm trọng của hôn nhân. Thứ nhất là việc sự nghiệp của hai đứa chưa ổn định. vợ chồng A mới lấy nhau, khi đó đôi bên gia đình cũng góp cho các con chút tiền để kinh doanh hoặc tùy ý sử dụng. Chồng A thì làm công nhân của một nhà máy, còn A thì làm nghề may vá tại gia. Tuy nhiên năm đó dịch bệnh bắt đầu bùng phát, mọi thứ rất khó khăn, hai vợ chồng thu nhập yếu kém, cũng chẳng có dự định kinh doanh gì. Thành ra tới cuối năm tiền cứ vơi dần.

Chồng đi làm xa nên dặn tôi cẩn thận cửa nẻo, cho đến một đêm có tiếng gõ cửa liên hồi, nhìn qua khe cửa thì thấy bóng dáng người đàn ông khiến tôi sợ hãi - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tiếp đến, vấn đề kinh tế còn gây nên nhiều khó khăn khác. Bởi A đã mang thai, sinh được một bé trai đầu lòng, không thể may vá nhiều như trước. Tất cả đều do chồng A gồng gánh. Vợ chồng dù yêu nhau tới mấy nhưng khi xảy ra tình cảnh này thì mâu thuẫn, cãi cọ là điều khó tránh khỏi. Thú thực với mọi người, nhiều ngày khó khăn tới nỗi, A phải ngửa tay xin tiền mẹ đẻ vì hai con đã nhẵn túi.

Cuối năm, chồng A có tâm sự với vợ, anh bảo không nhìn thấy tương lai khi làm việc ở nhà máy, dự định sẽ đi làm ăn xa để mở rộng cơ hội. A như rơi vào tình thế khó xử. Nếu giờ anh ấy đi làm xa thì mẹ con lại không được bên cạnh bố, rồi những lúc cần đến sức mạnh của người đàn ông trong nhà thì phải làm sao. Tuy nhiên nếu anh ở nhà, chỉ sợ tình cảnh nghèo khó cứ đeo bám, rồi sớm muộn vợ chồng cũng giải tán sớm.

Sau cùng, A đành để chồng mình đi làm ăn xa nhà, một năm anh sẽ về khoảng 4-5 lần. Gia đình nội ngoại cũng đồng ý với quyết định này. Ông bà chẳng thể cứu giúp được các con mãi, thôi thì gạt đi khó khăn trước mắt để tính đến lợi ích chặng đường dài.

Những ngày tháng đầu khi chồng đi làm ăn xa, cuộc sống của hai mẹ con A buồn tẻ và hiu quạnh vô cùng. Lại đúng vào những ngày đầu năm, trẻ nhỏ dễ bị bệnh, toàn là A một mình đưa con tới viện. May mắn là thu nhập của chồng cao hơn nhiều, thường xuyên gửi về cho vợ con. A dặn anh cứ giữ lại một chút mà tiêu xài, dùng cho lúc nọ lúc kia. Buổi tối, nếu chồng được nghỉ sớm, anh sẽ gọi điện video cho hai mẹ con, là món quà tinh thần an ủi A trong những buổi tối cô quạnh.

Đặc biệt, chồng A dặn ở nhà phải đóng cửa kỹ càng, đêm hôm chú ý kẻ xấu và ngoài gia đình ra, không ai được biết là anh đi làm ăn xa. Nếu không mẹ con A sẽ có thể gặp bất trắc vì kẻ xấu rình rập. Còn về phía A, A cũng xin địa chỉ liên lạc của một người bạn chồng, lỡ xảy ra chuyện gì thì gọi điện hỏi han kịp thời.

Mấy tháng vừa rồi dịch bệnh diễn biến phức tạp, A dặn dò chồng rất kỹ hãy giữ gìn sức khỏe. Anh ấy thì than vãn cũng nhiều, bảo công việc vất vả nọ kia. Thú thật phải ở xa chồng mới biết, vừa tủi thân vừa thấy thương ông xã.

Cho tới buổi tối giữa tuần trước, mẹ con A đang ngủ thì nửa đêm nghe thấy tiếng gõ cửa. Thật kỳ lạ, vì chồng A đi làm xa, bố mẹ nội ngoại cũng chẳng ở gần đây thì ai gõ cửa được chứ. Trong lòng A dấy lên chút sợ hãi, nhưng A kịp trấn an rằng khu dân cư này rất đông, xảy ra chuyện gì thì hô hoán được ngay. A nhẹ nhàng bước đến gần cửa, nhà A có để một lỗ nhỏ để nhìn ra ngoài.

Bất ngờ sao, A thấy bóng dáng thân quen, đó chính là chồng A. Thậm chí anh còn cất giọng "Mở cửa cho anh với" trong nghẹn ngào. Đúng là chồng A không thể sai được. Vừa mở cửa, anh ấy đã ôm A thắm thiết, thật lạ khi chồng A hành xử như thế. Tại sao anh lại về nhà giữa đêm thế này?

Chồng đi làm xa nên dặn tôi cẩn thận cửa nẻo, cho đến một đêm có tiếng gõ cửa liên hồi, nhìn qua khe cửa thì thấy bóng dáng người đàn ông khiến tôi sợ hãi - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Đêm hôm đó, vì đã muộn, vợ chồng A đi ngủ, sáng hôm sau dậy mới nói chuyện thẳng thắn. Chồng bảo không chịu được áp lực, nên quyết định không đi làm xa nữa, về nhà để ở bên vợ con. Anh còn đưa A thêm 30 triệu là số tiền tích góp được thời gian qua. Bản thân A rất bất ngờ nhưng cũng cực kỳ hoang mang. Trước mắt, còn ít tháng nữa là Tết rồi, bây giờ xin việc cũng khó khăn. Vợ chồng A sẽ phải làm gì để đi qua giai đoạn khó khăn đây...

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 2 giờ 2 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 3 giờ 2 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai