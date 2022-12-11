Tiếp đến, vấn đề kinh tế còn gây nên nhiều khó khăn khác. Bởi A đã mang thai, sinh được một bé trai đầu lòng, không thể may vá nhiều như trước. Tất cả đều do chồng A gồng gánh. Vợ chồng dù yêu nhau tới mấy nhưng khi xảy ra tình cảnh này thì mâu thuẫn, cãi cọ là điều khó tránh khỏi. Thú thực với mọi người, nhiều ngày khó khăn tới nỗi, A phải ngửa tay xin tiền mẹ đẻ vì hai con đã nhẵn túi.

Sau khi lấy chồng được gần một năm thì vợ chồng A nhận ra những vấn đề nghiêm trọng của hôn nhân. Thứ nhất là việc sự nghiệp của hai đứa chưa ổn định. vợ chồng A mới lấy nhau, khi đó đôi bên gia đình cũng góp cho các con chút tiền để kinh doanh hoặc tùy ý sử dụng. Chồng A thì làm công nhân của một nhà máy, còn A thì làm nghề may vá tại gia. Tuy nhiên năm đó dịch bệnh bắt đầu bùng phát, mọi thứ rất khó khăn, hai vợ chồng thu nhập yếu kém, cũng chẳng có dự định kinh doanh gì. Thành ra tới cuối năm tiền cứ vơi dần.

Sau cùng, A đành để chồng mình đi làm ăn xa nhà, một năm anh sẽ về khoảng 4-5 lần. Gia đình nội ngoại cũng đồng ý với quyết định này. Ông bà chẳng thể cứu giúp được các con mãi, thôi thì gạt đi khó khăn trước mắt để tính đến lợi ích chặng đường dài.

Cuối năm, chồng A có tâm sự với vợ, anh bảo không nhìn thấy tương lai khi làm việc ở nhà máy, dự định sẽ đi làm ăn xa để mở rộng cơ hội. A như rơi vào tình thế khó xử. Nếu giờ anh ấy đi làm xa thì mẹ con lại không được bên cạnh bố, rồi những lúc cần đến sức mạnh của người đàn ông trong nhà thì phải làm sao. Tuy nhiên nếu anh ở nhà, chỉ sợ tình cảnh nghèo khó cứ đeo bám, rồi sớm muộn vợ chồng cũng giải tán sớm.

Những ngày tháng đầu khi chồng đi làm ăn xa, cuộc sống của hai mẹ con A buồn tẻ và hiu quạnh vô cùng. Lại đúng vào những ngày đầu năm, trẻ nhỏ dễ bị bệnh, toàn là A một mình đưa con tới viện. May mắn là thu nhập của chồng cao hơn nhiều, thường xuyên gửi về cho vợ con. A dặn anh cứ giữ lại một chút mà tiêu xài, dùng cho lúc nọ lúc kia. Buổi tối, nếu chồng được nghỉ sớm, anh sẽ gọi điện video cho hai mẹ con, là món quà tinh thần an ủi A trong những buổi tối cô quạnh.

Đặc biệt, chồng A dặn ở nhà phải đóng cửa kỹ càng, đêm hôm chú ý kẻ xấu và ngoài gia đình ra, không ai được biết là anh đi làm ăn xa. Nếu không mẹ con A sẽ có thể gặp bất trắc vì kẻ xấu rình rập. Còn về phía A, A cũng xin địa chỉ liên lạc của một người bạn chồng, lỡ xảy ra chuyện gì thì gọi điện hỏi han kịp thời.

Mấy tháng vừa rồi dịch bệnh diễn biến phức tạp, A dặn dò chồng rất kỹ hãy giữ gìn sức khỏe. Anh ấy thì than vãn cũng nhiều, bảo công việc vất vả nọ kia. Thú thật phải ở xa chồng mới biết, vừa tủi thân vừa thấy thương ông xã.

Cho tới buổi tối giữa tuần trước, mẹ con A đang ngủ thì nửa đêm nghe thấy tiếng gõ cửa. Thật kỳ lạ, vì chồng A đi làm xa, bố mẹ nội ngoại cũng chẳng ở gần đây thì ai gõ cửa được chứ. Trong lòng A dấy lên chút sợ hãi, nhưng A kịp trấn an rằng khu dân cư này rất đông, xảy ra chuyện gì thì hô hoán được ngay. A nhẹ nhàng bước đến gần cửa, nhà A có để một lỗ nhỏ để nhìn ra ngoài.

Bất ngờ sao, A thấy bóng dáng thân quen, đó chính là chồng A. Thậm chí anh còn cất giọng "Mở cửa cho anh với" trong nghẹn ngào. Đúng là chồng A không thể sai được. Vừa mở cửa, anh ấy đã ôm A thắm thiết, thật lạ khi chồng A hành xử như thế. Tại sao anh lại về nhà giữa đêm thế này?

Ảnh minh họa

Đêm hôm đó, vì đã muộn, vợ chồng A đi ngủ, sáng hôm sau dậy mới nói chuyện thẳng thắn. Chồng bảo không chịu được áp lực, nên quyết định không đi làm xa nữa, về nhà để ở bên vợ con. Anh còn đưa A thêm 30 triệu là số tiền tích góp được thời gian qua. Bản thân A rất bất ngờ nhưng cũng cực kỳ hoang mang. Trước mắt, còn ít tháng nữa là Tết rồi, bây giờ xin việc cũng khó khăn. Vợ chồng A sẽ phải làm gì để đi qua giai đoạn khó khăn đây...