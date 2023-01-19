Chồng đi công tác, vợ ở nhà buồn chán đành đến nhà bạn thân chơi thì phát điên nhìn thấy xe quen thuộc của chồng

Tâm sự 19/01/2023 10:46

Nhờ qua nhà bạn thân chơi mà vợ vô tình phát hiện được bí mật động trời của chồng.

Trong mỗi cuộc hôn nhân, sự chung thủy là yếu tố vô cùng quan trọng, đôi khi có thể quyết định xem cuộc hôn nhân đó có thể kéo dài viên mãn hay không. Nhiều người đến với nhau vì tình yêu nhưng sau đó lại đánh mất sự chung thủy, dẫn đến nhiều bi kịch gia đình. 

Cô Trân và chồng là anh Linh kết hôn sau một thời gian khá dài yêu đương sâu đậm. Hậu kết hôn, anh Linh thường xuyên bận rộn với công việc, nhiều khi phải đi công tác xa nhưng cô Trân luôn cố gắng thấu hiểu, thông cảm cho chồng, không một lời phàn nàn.

Sau đó, cô Trân cũng thường giới thiệu những người bạn thân thiết của mình cho chồng. Vốn dĩ đó là chuyện hết sức bình thường và nên làm, nào ngờ cô Trân không biết chính bản thân đã tiếp tay cho hành động ngoại tình trắng trợn của chồng.

Hôm đó, anh Linh đi công tác xa nhà như thường lệ, cô Trân ở nhà một mình cảm thấy quá chán nản nên quyết định tới nhà người bạn thân để chơi. Vì nhà gần nhau nên cô Trân đi bộ sang chơi mà không thông báo với bạn thân trước. Nào ngờ, khi đi tới chân tòa nhà của người bạn, cô Trân lại nhìn thấy một chiếc ô tô quen thuộc, trông rất giống chiếc xe của chồng mình.

Ban đầu, cô Trân nghĩ chuyện xe cộ giống nhau là bình thường, chồng mình lại đang đi công tác xa nhưng không tránh khỏi sự tò mò nên đã lại gần kiểm tra biển số xe. Lúc này, cô Trân ngỡ ngàng nhận ra đây chính là xe của chồng mình, anh Linh cũng đang ngồi trong xe. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô Trân lập tức tới đập cửa xe, yêu cầu anh Linh xuống xe giải thích xem tại sao anh nói đi công tác mà lại xuất hiện ở đây.

Chồng đi công tác, vợ ở nhà buồn chán đành đến nhà bạn thân chơi thì phát điên nhìn thấy xe quen thuộc của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra, anh Linh thực sự đã đi công tác vài ngày, tuy nhiên khi trở về, thay vì về thẳng nhà để gặp vợ thì anh ta lại đi đến nhà bạn thân của vợ. Khi bị cô Trân bắt gặp, anh Linh vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh và thản nhiên, hoàn toàn không có chút sợ hãi hay ngại ngùng nào. Sau khi cô Trân đập cửa một lúc, anh ta mới chịu bước xuống xe nhưng không phải để giải thích, nói chuyện. Anh ta quay lưng với vợ rồi đi thẳng mà không nói một lời nào.

Trước sự phản bội nhẫn tâm và lạnh lùng của chồng, cô Trân tức giận đến phát điên, mở cửa xe rồi điên cuồng ném hết đồ đạc ra ngoài. Mặc dù vậy, anh Linh vẫn không hề để tâm, đi thẳng lên nhà bạn thân của vợ. Cuối cùng, cô Trân cũng hiểu ra mọi chuyện, đau đớn gục ngã ngay tại chỗ rồi khóc nức nở.

Chồng vừa đi công tác về, vợ soạn vali mang đồ đi giặt thì điếng người phát hiện thứ động trời liền viết đơn ly hôn

Chồng vừa đi công tác về, vợ soạn vali mang đồ đi giặt thì điếng người phát hiện thứ động trời liền viết đơn ly hôn

Vậy là lúc vội, anh đã vơ cả quần của bồ vào mà không hay biết. Trái tim tôi run rẩy, tay chân lạnh toát. Tôi lại nghĩ đến lời cảnh báo của bạn bè.

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