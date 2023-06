Chồng đưa tôi 200 triệu, nhưng nhìn số điện thoại dán trong phòng ngủ, tôi phân vân đến mất ăn mất ngủ

Mỗi lần tôi than thở chuyện này với chồng, anh đều thờ ơ bảo do tôi suy nghĩ quá nhiều.

Sau khi sinh con, không hiểu sao bụng tôi cứ ngày một to và xổ. Dù tôi làm đủ cách, từ tập yoga, gym nhưng cơ bụng vẫn lỏng lẻo. Chỉ cần tôi nghỉ vài tháng thôi là lại chảy xệ toàn mỡ. Đôi khi, tôi lấy những cái váy thời còn trẻ ra nhìn ngắm mà rơi nước mắt. Vóc dáng hiện giờ của tôi đúng là quá xấu, chẳng còn một chút thanh mảnh, gọn gàng nào của ngày xưa.

Mỗi lần tôi than thở chuyện này với chồng, anh đều thờ ơ bảo do tôi suy nghĩ quá nhiều. Với anh, chỉ cần tôi mạnh khỏe là đủ. Còn anh chưa bao giờ có khái niệm chê bai vợ xấu đẹp hay so sánh vợ mình với bất cứ người phụ nữ nào khác.

Dù chồng không chê bai nhưng tự tôi cảm thấy buồn cho chính mình. Và tôi nghĩ, bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ có tâm trạng như mình nếu như có vòng 2 không săn chắc. Tôi bắt đầu lên mạng tìm hiểu về phẫu thuật thẩm mỹ. Chỉ cần chịu đau đớn một thời gian ngắn thôi nhưng lại có thể xinh đẹp. Chỉ có điều, chồng tôi không ủng hộ chuyện này. Anh không cho phép tôi đi phẫu thuật vì sợ biến chứng.

Ảnh minh họa: Internet

2 ngày trước, chồng đưa cho tôi 200 triệu tiền thưởng và tiền hoàn thành công trình. Có 200 triệu trong tay, tôi cứ đắn đo mãi chuyện muốn làm. Tôi có dán số điện thoại của 1 trung tâm thẩm mỹ trong phòng ngủ của mình. Có tiền rồi, chỉ cần thấy số điện thoại đó, tôi lại mất ăn mất ngủ.

Tôi muốn làm đẹp đón Tết, được diện những cái váy thời chưa chồng. Nhưng tôi cũng sợ thẩm mỹ thất bại hoặc những biến chứng sau này. Nhất là chồng tôi, anh chắc chắn sẽ không cho phép tôi cầm tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ, tự gây đau đớn cho bản thân.

Tôi đang bối rối và phân vân quá. Có nên đi phẫu thuật, làm đẹp bây giờ không?

